“Zacatecas no Despega Económicamente por la Inseguridad que hay en el Estado”

El Gobierno de David Monreal no Funciona: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del FPLZ, Faustino Adame Ortiz, declaró a Página 24 Zacatecas que la falta de desarrollo económico en el estado es consecuencia de la inseguridad que se vive día a día. Comentó que desde el Frente Popular se ha tratado de tener acercamientos con algunas empresas para que se instalen en el estado, sin embargo se niegan porque “Zacatecas es inseguro”.

“Por eso no se instalan las empresas aquí, además gobierno de David Monreal Ávila no ha hecho nada, cómo que quiere despegar pero no hacen nada, en los hechos no se ve por ningún lado la salida y la situación es muy preocupante. En estos días de celebración se podría ver en otros años que había movimiento de gente comprando cosas pero este año nomás no se puede ver ese mismo movimiento, no se hacen compras y no fluye el dinero”, aseveró.

Faustino Adame comentó que lo que está manteniendo a Zacatecas es que hay mucha gente trabajando en el gobierno del estado y en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ya que no existen empresas grandes que generen empleos y las posibles empresas que pueden llegar prefieren no instalarse en la entidad por el temor de que no generen las operaciones necesarias para subsistir.

“Nosotros estamos retomando un proyecto de implementar una aduana en Zacatecas para poder levantar al estado y al campo zacatecano de la pobreza y la miseria en la que se encuentran en estos momentos. Creo que las negociaciones que han hecho desde el gobierno del estado no se han realizado con buenos términos y tienen mucho que ver las condiciones de cómo se vayan a instalar las empresas y si no existen esas condiciones pues no se instalan, además las empresas buscan beneficios para poder llegar. Hay que hacer un llamado enérgico al gobierno del estado para que se pongan las pilas, ya van varios años de David Monreal pero desgraciadamente vemos que no ha funcionado”, remató.