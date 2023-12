Mi Jardín de Flores

¿Quién Sigue?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Morena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 19 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡MADRE MÍA de Guadalupe! Ahora fue a un prominente líder ganadero al que los malos organizados le arrancaron violentamente la vida, ¿quién sigue?

-ESO, “¿quién sigue?”, es lo que se pregunta todo Zacatecas, el líder ganadero debió haber tenido protección de la policía, pero a este desgobierno todo se le resbala, el David no llegó para gobernar, sino para tener privilegios y enriquecerse más de lo que está gracias a los cargos públicos que ha tenido, sobre todo en la Presidencia Municipal de Zacatecas-.

-ES CIERTO lo que usted dice, doña Petra, a David todo le vale gorro: a él lo único que le interesa es enriquecerse a lo bruto y a’i que el pueblo se las arregle como pueda.

“COMO bien lo dice hoy martes nuestro Diario Página 24: ‘Cimbra a Zacatecas el Cobarde Asesinato de Cuauhtémoc Rayas, Líder Ganadero’.

“Y ES QUE está de la rechin… (censurado): el narco está crecido y actúa con total impunidad, ¿cómo es posible que a pleno sol y en una avenida con mucha gente y tránsito vehicular, narcosicarios al servicio del crimen organizado hallan llegado a una Clínica Veterinaria para acribillar dentro de ese negocio, ubicado en la avenida San Marcos, cerca del Centro Histórico, al connotado presidente de la Union Ganadera Regional local, Cuauhtémoc Rayas Escobedo, quien tanto apoyó a David para que ganara la gubernatura? “PERDÓN por la expresión pero que no se hagan pendejos: el ataque letal en contra de Cuauhtémoc estaba cantado, aquí mismo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se publicó el intento de secuestro y asesinato de su hijo Óscar Rosendo Rayas Valdez de 23 años en 2017.

“Y EN la madrugada del 7 de diciembre, Kike Rayas Bernaldez, primo de Cuauhtémoc, y dos personas más se asociaron para poner un restaurante bar en la Feria de Guadalupe, y fueron baleados; trascendió que quisieron darles chicharrón porque los tres socios se negaron a comprarle a los narcos la cerveza que, a la vez, le robaron a la Corona.

“CARAJO, con estos ‘avisos’ y a pesar de que la exdiputada local, Lyndiana Bugarín Cortés y actual subsecretaria de Ganadería de la Secretaria del Campo, es (fue) su esposa, ni siquiera a distancia le brindaban protección, ¡qué poca madre!”.

-PERO además, don Roberto, no hay que olvidar -dice doña Petra-, que el narco está bien metido en el campo y no sólo cobra piso, sino que hasta exigen una cuota por cada cabeza de bovino o caprino que venden; y no es de ahora, en 2011, siendo procurador general de Justicia del Estado, el Arturo Nahle García, ejecutaron al presidente y al tesorero de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, el Fortino Cortés Sandoval -tío de la Lyndiana Bugarin Cortés-, y al Gilberto Pérez Escobedo, respectivamente; pobre de la Lyndiana, primero le matan al tío y luego a su pareja, pero el David sigue desgobernando Zacatecas con su concha de tortuga: todo se le resbala, y ni siquiera manda pésame a las víctimas, qué gacho-.

-¡DIOS DE mi Vida! Hay que promover una cadena estatal de oración, para que mi Padre Dios tiente el corazón de los malos organizados y se rediman, porque de lo contrario mi amado Zacatecas seguirá siendo la sucursal del infi erno en la tierra-.

El Ernesto Puso el Dedo en la Llaga

-EL ERNESTO González Romo, diputado local morenista, puso el dedo en la llaga y dolió muchísimo pues los mortales recordamos cómo las mineras, ya sean extranjeras o nacionales, se dedican a contaminar el medioambiente, además de saquear el país, a cambio de ‘migajas’, como bien lo dijo.

“LO DECLARÓ ayer mismo en la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2024, al pedir a sus colegas apoyo para ‘hacer justicia fi scal en Zacatecas, porque los pequeños propietario de una parcela rural o de un predio urbano y los pequeños comerciantes pagan más por el impuesto predial que lo que pagan las empresas mineras en el estado:

YO SÉ -dijo el diputado- que esta legislatura no quiere aumentar de manera desproporcionada las contribuciones, y es por eso que les propongo aumentar a un 4% sobre el avalúo realizado a las instalaciones de las empresas mineras, y la próxima ocasión lo haré a un 3%, pues las mineras pagan durante el primero y segundo año de la vigencia de su concesión 8.63 pesos hectárea, ya quisieran nuestros ejidatarios y pequeños propietarios rurales pagar la miseria que pagan las empresas mineras.

‘ADEMÁS –continuo-, los grandes millonarios que tienen empresas, pagan de ISR (Impuesto Sobre la Renta) 2.4% de sus ingresos totales, mientras que toda persona asalariada paga entre 30 y 35% de ISR.

‘EN ESTE caso las empresas pagan el 0.002%, y esconden su producción para poder pagar esas cantidades’.

-¡HIJOS DE la cachetada! -truena don Roberto- yo sabía que los ‘machuchones’ tenían sus privilegios pero no tantos, al rato esos desgraciados van a querer cobrar por sacar nuestro oro y plata y trasladarlos al extranjero, ¡ratas, mil veces ratas!, por eso hay tanta desigualdad en nuestro estado y el país entero-.

-NECESITAMOS diputados con consciencia social como el joven González Romo, quien dice que ‘la reserva cuenta con válvulas de escape para que los municipios puedan acordar los pagos y ser efi cientes, yo sé que hay temor de que no se cuente con la infraestructura jurídica sufi ciente para hacer los cobros pero eso está ya previsto en la reserva; rompamos el miedo de aumentarle un puntito a las empresas minera, aquí se han aumentado las cuotas para el predial de la población y nadie brincó, ¿y a las empresas mineras las vamos a dejar que sigan pagando migajas mientras se llevan toneladas de oro y plata de nuestro territorio?-.

-NO POS no, el Ernesto es el que siempre le anda poniendo el cascabel al gato, como aquella denuncia de la ‘Estafa Legislativa’ en la que diputados de la anterior legislatura se embolsaron algo así como 200 millones de pesos con facturas falsas de compras inexistentes-.

-GONZÁLEZ Romo es de los pocos diputados que le echa huevitos actos de corrupción, lástima que el resto no lo hagan, están como castrados-.

-¡DON ROBERTO!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero esa es la verdad, los diputados, en su mayoría, son eunucos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.