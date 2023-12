“Es Inaudito que en Zacatecas a Cualquier Hora te Pueden Matar”

El Asesinato de Rayas se Puede Malentender: Teodoro Turner

Por: Rubén Palomo Macías

Teodoro Turner Saad, connotado analista político, mencionó a Página 24 Zacatecas que el asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo es un hecho deplorable, sin embargo, esto es un mensaje directo y con acentos para el gobierno del estado encabezado por David Monreal Ávila por lo que ocurre en realidad en el campo, en las asociaciones ganaderas regionales y municipales.

“Es un hecho lamentable para toda la ciudadanía, para los mismos ganaderos ya que sabemos que Cuauhtémoc tenía una trayectoria muy específica y de carácter muy fuerte. David tiene que ir mejorando la situación de seguridad porque con estos signos y señales solamente vemos que va a empeorar la seguridad del estado. Esperemos que se esclarezca el crimen cometido, es inaudito que a cualquier hora del día te puedan matar”, comentó.

Turner Saad reafirmó que este es un mensaje muy claro ya que se debe recordar que Cuauhtémoc Rayas fue impuesto por Ricardo Monreal y su familia, cosa que no quiere decir que ellos estén implicados pero se puede malentender la situación que se tenía en la asociación ganadera del estado. La realidad es que ya se han dado muchos mensajes cómo este en el gobierno de David Monreal.

“Hace 15 o 20 días asesinaron al director de la policía de Fresnillo, esos son indicadores que va dando el mismo crimen organizado. Sin duda creo que ya existe un control del crimen por debajo del agua, ya tenemos un mayor control de las células delictivas que del mismo gobierno de David. Estamos desfasados por los criminales y esto es preocupante, ya no se puede salir y andar en la calle porque no se sabe en qué momento te pueden afectar aunque tú ni la debas. Es preocupante para todas las familias zacatecanas, para quienes trabajan, para quien se dedica al comercio y que dé gracias el señor que fue testigo de que no lo mataron también a él”, finalizó.