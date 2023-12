Zacatecas es un Túnel del Tiempo al Pasado: Verver

“En el Estado Nadie Está a Salvo”

Por Rubén Palomo Macías

Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, exdiputado federal, aseveró a Página 24 Zacatecas que se encuentra consternado por la violencia que existe en el estado y en el país, refirió que nació en Silao, Guanajuato, y al enterarse de lo que pasó en Salvatierra, donde por lo menos 12 personas fueron asesinadas en un ataque armado, lo dejó consternado. Ahora con el asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo se demuestra que ni la gente de la vida pública está a salvo.

“Esto es espectacular, está claro que nos hace falta paz en México, nos hace falta felicidad y nos hace falta salud. Andamos muy mal y espero que las circunstancias del próximo año se perfilen de manera distinta. Hablé con una legisladora y me dijo que le van a meter más dinero al tema de la seguridad pero le mencioné que el dinero no lo es todo, se necesitan políticas públicas de desarrollo humano para encontrar la paz y la tranquilidad”, aseveró.

El exdiputado agregó que Zacatecas se ha quedado en el pasado y se ha convertido en un túnel del tiempo que lleva a años atrás. Mencionó que recientemente realizó una visita al estado de Guanajuato y al regresar a Zacatecas se percató de la diferencia de desarrollo entre un estado y el otro ya que en Zacatecas se percibe el letargo, un sin sazón que merma la vida de los zacatecanos.

“Ojalá nos sacudamos eso, que las autoridades se sensibilicen de todas las circunstancias y que quienes están de políticos dejen de estar pensando en cuál va a ser su próximo puesto para poder ganar dinero y vivir del erario público. Creo que el gobierno no se ha puesto de acuerdo porque no se ha entendido quienes ejercen la política, estando en el poder o no, lo único que hacen es usufructuar la necesidad de las personas”, remató.