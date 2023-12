Mi Jardín de Flores

Se Puede Malentender la Situación

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Este movimiento no tiene marcha atrás, y este movimiento es de ustedes, constrúyanlo, apodérense de él, háganlo suyo porque lo que nosotros queremos son jóvenes rebeldes, jóvenes que saquen adelante a su patria, a la nación y que sigan construyendo las libertades’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 20 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

No Ceden los Asesinatos, ni las Desapariciones Forzadas

MIENTRAS David Monreal celebra que las dos familias ecuatorianas con ocho integrantes ‘no hayan sido desaparecidas forzadamente en el municipio de Fresnillo sino en terrenos de Durango’ y revelara que existe una banda de secuestradores ‘organizada e inteligente’, integrado por criminales y funcionarios públicos del vecino estado, además de que ‘en el pasado mataban a gente en estados vecinos y decían écheselos ahí en Zacatecas’, los asesinatos en nuestro estado continúan:

“ANOCHE, al fi lo de las 21:00 horas, fueron asesinados a balazos dos hombres que se hallaban dentro de su casa, ubicada en la calle Dignidad, colonia Ojo de Agua de la Palma, municipio de Guadalupe, luego de que varios narcosicarios la allanaran violentamente.

“OBVIAMENTE, como siempre sucede en esta tierra donde reina la impunidad, no hay detenidos”.

-¡AY, DON Roberto!, ¿a dónde iremos a parar?-.

-YA PARAMOS, estamos viviendo en un cementerio de más de 75 mil kilómetros cuadrados, en donde ni siquiera en nuestros hogares estamos seguros, y las desapariciones forzadas siguen a la orden del día: hoy miércoles 20 de diciembre, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de BLANCA ‘ASUCENA’ FRÍAS DURÁN de 31 años, desaparecida forzadamente en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, desde el pasado 15 de diciembre-.

-TODOS vivimos con miedo, hasta los servidores públicos como el Ernesto González Romo, diputado local morenista, declara hoy a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que ‘estamos conscientes de la inseguridad que se respira en Zacatecas; también nos sentimos vulnerables’.

“IMAGÍNENSE, hasta los diputados tienen temor y el Ernesto lo dice clara y llanamente: ‘Estamos conscientes de la enorme inseguridad y de lo difícil que es en estos momentos sentirse tranquilos en Zacatecas, lo sabemos porque recorremos el estado, sin seguridad, sin blindaje y nos sentimos igual de vulnerables que el resto de los ciudadanos’.

-PUES EL senador de la República, también morenista, don José Narro Céspedes, declaró a nuestro Diario que es lamentable el abominable asesinato del presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, don Cuauhtémoc Rayas Escobedo, señalando que debemos tomar precauciones ya que en el estado no hay calma total y la gente no puede andar confi ada por la calle:

‘SE TIENEN -dijo el señor senador- que tomar precauciones y yo no sé qué haya estado detrás de estos hechos que se presentaron, pero siento que la autoridad debe de investigar y debe de buscar garantizar la seguridad para las personas, para la gente. Es preocupante porque hasta ahorita no se tiene información del hecho, entiendo que en esa zona hay cámaras y se deben de tener imágenes, en toda la ciudad hay estas cámaras. En la zona conurbada tenemos el sistema del C4 y C5 que permiten ubicar el vehículo que se usó, qué tipo de gente era, y ya deberíamos tener datos de ese vehículo y de esas personas’.

“DON JOSÉ Narro pide a don David y autoridades policiales que agilicen, se haga justicia y que se aclare el asesinato de don Cuauhtémoc Rayas, ya que la semilla de la inseguridad tiene que ver con la impunidad y si a los criminales no se les hace nada, seguirán arrancando vidas de inocentes; así lo declaró:

‘POR ESO es muy importante que se actúe con efi cacia, con efi ciencia y rapidez haciendo justicia para que se aclare lo que ocurrió con Cuauhtémoc Rayas en este hecho lamentable. La impunidad se presenta en buena medida, no hemos tenido noticias de que haya detenido ni de los hechos en Calera ni en el asesinato de Rayas, era para que ayer mismo se hubiera dado con los responsables porque entiendo que se hizo un gran operativo por parte de las corporaciones de los diversos niveles de gobierno y hasta ahora no se han dado resultados ni avances en las investigaciones’.

-UYYY, madre Teresa, pero si el pretexto del David es que no puede someter al orden a los narcos ‘porque son inteligentes y organizados’-.

-PUES ENTONCES si no puede someterlos que pida licencia y se vaya a su rancho, están en juego la vida de infi nidad de zacatecanos, sólo en este año ya son más de 950 a quienes les han arrancado la vida, entre niños, mujeres y hombres: los zacatecanos votamos por don David porque prometió regresarnos la paz, tranquilidad y mejorar nuestra economía y educación, sin embargo ya entró de lleno a la mitad de su gobierno y de lo prometido nada ha cumplido.

“TAMBIÉN prometió la Revocación de Mandato y esta ley duerme el sueño de los justos”.

-¡FARSANTE que es el David!, en campaña se la pasó echando pestes en contra del ‘RaTello’, asegurando que no habría impunidad, ni para los que robaran un clip, pero ‘El Pinocho de Bernárdez’ robó, según el propio David, dos mil 900 millones de pesos en el último año de su quinquenio y le ha hecho lo que ‘el viento a Juárez’: nada, nos engañó vilmente, para conseguir la mayoría -.

Caló Fuerte el Asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo

TODO MUNDO sigue hablando del cobarde asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo, aquí en Chalchihuites no fue la excepción y es que el líder ganadero se dio a querer, era muy solidario, por eso condena el aberrante crimen.

-ES UNA situación inadmisible, Dios lo tenga en su Santa Gloria; su linda y joven esposa, la licenciado Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, quien ocupa el cargo de subsecretaria de Ganadería estatal, pasa a ser una más de las miles de viudas que los malos organizados han dejado en su destructivo paso por el submundo de las drogas y el crimen, pero además, deja a un bebé que, pudiera decirse, no conoció a su padre, esto es un crimen horrendo que clama al cielo justicia-.

-ESTO está muy cañón, pues como dice el ingeniero Teodoro Turner Saad, ‘este es un mensaje muy claro ya que se debe recordar que Cuauhtémoc Rayas fue impuesto por Ricardo Monreal y su familia, cosa que no quiere decir que ellos estén implicados pero se puede malentender la situación que se tenía en la asociación ganadera del estado. La realidad es que ya se han dado muchos mensajes como este en el gobierno de David Monreal’-.

-¡SANTO DIOS! ¿Y don David qué dice?-.

-NADA, está callado como momia, ni siquiera ha enviado una condolencia a la viuda, a pesar de que Lyindiana forma parte de su gabinete-.

-SE NOTA que el ingeniero don Teodoro Turner conocía al líder ganadero, pues asegura que ‘este hecho lamentable para toda la ciudadanía, para los mismos ganaderos ya que sabemos que Cuauhtémoc tenía una trayectoria muy específi ca y de carácter muy fuerte. David tiene que ir mejorando la situación de seguridad porque con estos signos y señales solamente vemos que va a empeorar la seguridad del estado. Esperemos que se esclarezca el crimen cometido, es inaudito que a cualquier hora del día te puedan matar’-.

-EL INGENIERO no dijo más que la verdad: hay algo muy turbio en el asesinato de Cuauhtémoc Rayas, y no quiero pensar lo inimaginable, porque de ser cierto sería una bomba-.

-CIERTO, dejémoslo así, pero… no hay que olvidar la sospecha del ingeniero Turner Saad, y recordar lo que subrayó al fi nal de la entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías:

‘ESTAMOS desfasados por los criminales y esto es preocupante, ya no se puede salir y andar en la calle porque no se sabe en qué momento te pueden afectar aunque tú ni la debas. Es preocupante para todas las familias zacatecanas, para quienes trabajan, para quien se dedica al comercio y que dé gracias el señor que fue testigo de que no lo mataron también a él’.

-FINALMENTE todo Zacatecas está temeroso, porque como también subrayó el José Narro: ‘Es preocupante tanta impunidad, los zacatecanos deben tomar precauciones, no pueden andar confi ados por la calle-.

-HAY MUCHO miedo, más que con el ‘RaTello’, porque además los crímenes de impacto no sólo trascienden a nivel nacional, sino mundial y eso hace que cada vez venga menos visitantes, ya hasta el Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, mejor se queda callado, sabe que en boca cerrada no entran moscas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.