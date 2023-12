Mi Jardín de Flores

Saúl Monreal no Tiene Vergüenza

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Mo­rena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 21 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

El Cinismo Monrealista

NO SE VALE, el joven Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, quien abandonó a su suerte el violento e inseguro municipio que lo vio nacer para ir al Senado de la República, no sólo es incongruente, sino irresponsable al declarar a nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas, que el combate a los malos organizados incumbe a la sociedad.

-PUES QUE poca ma… dera la del Saúl, madre Teresa –contesta doña Petra–: ahora resulta que la ciudadanía es la culpable y el gobierno la víctima, que no mame. La responsabilidad de la seguridad es 100 por ciento del gobierno; que “El Cachorro de los Monreal”, perdón por la expresión, no se haga pendejo y nos quiera involucrar en su responsabilidad como gobernante–.

-ES CORRECTO –tercia don Rober­to–, sólo que nosotros como pueblo, como sociedad, no reclamamos a estos malos gobernantes sus jaladas, tal vez por desidia, ignorancia o temor. Sólo quiere recordarle –al que no le importó abandonar a su pueblo envuelto en las llamas de la violencia y la inseguridad, porque se le queman las habas por ser senador de la República–, que los go­bernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir la constitución federal y local y las leyes que de ambas emanen… y que no le haga al ensarapado, que se ponga a trabajar con dedicación y seriedad en beneficio del sufrido pueblo de Fresnillo que lo sacó de la pobreza extrema en que vivía, cuando su comida era “una bolsita de cacahuates y una Coca-Cola”, como lo declaró su propia esposa-.

-PUES SÍ, tratándose de autoridades en las que descansan el poder político, econó­mico y social deben de utilizarlos en benefi­cio del pueblo, quien por su parte sostiene a los gobiernos con el pago de sus impuestos, pero además le permite administrar todos los bienes de la nación en beneficio de la comunidad, aunque ellos lo mal entienden y se benefician para acumular enormes fortunas, como don David que tiene, entre otras muchas propiedades, alrededor de mil hectáreas de tierra; ¿para qué tanto, si cuando mi Padre Dios lo llame a cuentas no podrá llevarse ni siquiera un puño de tierra porque esa se los echen sobre el cajón, no en el alma?-.

-EN SÍNTESIS: que el David le cumpla a su pueblo y que al término de su adminis­tración busque otro cargo y no ande como chapulín brincando y dejándolos inconclu­sos, como acostumbra-.

-Y QUE recuerde él y todos los servidores públicos, las palabras de la Dra. Claudia Sheinbaum:

“EL PODER sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo”-.

Los Desaparecidos, Otro Talón de Aquiles del David

-PUES CON la novedad de que los señores de Búsqueda de Personas Desa­parecidas, informan a nuestro Diario que en el municipio de Cuauhtémoc hallaron una narcofosa, pero que no saben a cuántas personas pertenecen los restos encontrados-.

-PUES HUBIERAN contado lo cráneos, ¿no?-.

-NO LO permite la Fiscalía, según dijo el comisionado Everardo Ramírez Aguayo.

“PERO REVELÓ que en lo que va del año han encontrado a 111 desaparecid@s: 94 con vida y 17 muertos-.

-PUES SI nos vamos a los números, no sobrepasan el 10%, lo que denota que la Fiscalía General de Justicia del Estado, sigue sin hacer un buen trabajo, pues es la encargada de investigar-.

-CREO YA está siendo hora en que el gran­dote francés, Cristian Paul, demuestre lo que presumió ser cuando presentó sus palmarés para ligar la chamba de Fiscal que abandonó Francisco José Murillo Ruiseco: una víbora encuerada en eso de las investigaciones, ¿no?-.

-PUES SÍ, pero hasta ahorita ha sido puro verbo: o sean, tacos de saliva-.

Siguen “Escondiendo” Asesinatos

“AYER, MIÉRCOLES 20 de di­ciembre, se cometió en Zacatecas otro asesinato más; así lo informa en su reporte diario nacional, el Gobierno de México, sin embargo el gobiernito de David Monreal Ávila se quedó callado como momia y no lo informo a los medios de comunicación, en su intento por ocultar el enésimo asesi­nato del año-.

“VIOLENCIA E inseguridad que todos los zacatecanos vemos, pero que David y su runfla de lneptos intentan ocultar, en su vano intento por fabricar un día blanco que no existió: aquí está la información oficial: Zacatecas: 1 asesinato.

“Y TENEMOS Cédula de Búsqueda de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CA­RRILLO de 37 años, NICOLA “N” y BENJAMÍN “N”, privados ilegalmente de su libertad, el pasado 2 de diciembre del presente año en General Enrique Estrada, Zacatecas.

“ADEMÁS DE las desapariciones forzadas de ANA LAURA ALATORRE SALAZAR de 46 años y JUAN PABLO HINOJOSA RODARTE de 44 años, acon­tecidas el 16 de diciembre de 2022, en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

“ASÍ ES que los asesinatos, las privacio­nes ilegales y las desapariciones forzadas de zacatecanos, continúan”.

-SEA POR Dios y venga más-.

-PENSÉ QUE con el cambio de Fiscal las cosas iban a ser diferentes-.

-Y LO SON: ahora están peor-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.