Se Debe Discutir Ampliamente el Segundo Piso: Turner Saad

“Van a Perjudicar Muchos Negocios y la Plusvalía de la Zona”

*“¿Por qué Mejor no Hacerlo Subterráneo?”

Por Rubén Palomo Macías

El analista político, Teodoro Turner Saad, aseveró a Página 24 Zacatecas que la realización de un segundo piso en el bulevar será un bien solamente para la sociedad que cuenta con un vehículo, pero se debería va­lorar la realización de un paso a desnivel o subterráneo para no afectar al comercio que se encuentra a los lados del bulevar.

“Tal vez se podría hacer un viaducto cómo en la ciudad de México para que no se afecte a los pequeños comerciantes ya que lo que ocurrió en México es que cuando se puso el segundo piso los negocios ya no tienen la fluencia de la gente, donde estacionarse, don­de comprar y hasta donde cruzarse. Mi punto de vista es que se haga algo subterráneo, que se ponga buen drenaje pluvial y buena luz para que no se tengan problemas dejando el paso libre a los comercios”, comentó.

Turner Saad aseguró que este proyecto re­presenta un fuerte golpe económico para los comercios en un tiempo donde la economía del estado no se encuentra de la mejor manera. Ade­más señaló que la plusvalía de las áreas cercanas también se verá afectada de una manera negativa.

“No se me hace viable el proyecto con­siderando que Zacatecas es patrimonio universal de la UNESCO, no entiendo por qué no hacerlo por debajo en lugar de un segundo piso. Debe haber más discusión al respecto con participación ciudadana y con participación de los comerciantes, ahí tenemos el estacionamiento de la plaza Bi­centenario que está por debajo, por qué no hacer eso en lugar de un segundo piso ya que además no tenemos una vista para presumir desde un segundo piso”, mencionó.

Finalmente Teodoro Turner reafirmó que el proyecto debe discutirse tomando en cuenta las voces de los diversos sectores sociales para llegar a un mejor proyecto que no dañe la economía de los comerciantes.