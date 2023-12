Mi Jardín de Flores

La Violencia, el Segundo Piso y Otros Temas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“De una vez decimos que aquí, en Mo­rena, el poder sólo es virtud si se pone al servicio de los demás. El poder no es para enriquecerse, el poder es para ponerse al servicio del pueblo”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 22 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

No Ceden los Asesinatos, ni las Desapariciones Forzadas

EN FRESNILLO, por más que lo quieran ocultar, no cesan los asesinatos a balazos, ayer mismo, a pleno sol, alrededor de las 2:30 de la tarde, balearon a un motoci­clista frente a las puertas de un expendio de cerveza Modelo, ubicado en la calle lateral de Paseo del Mineral, colonia Barrio Alto.

LOS SICARIOS, que iban a bordo de un vehículo, huyeron con dirección a la Central de Autobuses.

A LOS POCOS minutos hicieron su aparición socorristas de la Cruz Roja, sólo para testificar que el joven motociclista ya había pasado ‘a mejor vida’.

ENSEGUIDA LLEGARON las autori­dades para practicar sus labores de rutina y terminaron al trasladar el cuerpo de la víc­tima al Semefo, para la clásica e inevitable necropsia de ley.

-¿AHORA SÍ hubo detenidos?-.

-NO, MADRE Teresa, ya sabe usted que esos asesinos compran licencia para matar, por lo que gozan de impunidad: ese es el motivo por el que no hay autoridad policía que los detenga, al menos, en flagrancia-.

Las Desapariciones Forzadas

EN CUANTO a desapariciones forzadas, el Protocolo Alba nos da a conocer las Cé­dulas de Búsqueda de la niña ESTRELLA GALVÁN DE LA TORRE de 14 años, desaparecida en Jalpa, Zacatecas, desde el 11 de diciembre de 2023, y de

CLAUDIA NALLELY MUÑOZ GUE­RRERO de 30 años, desaparecida el 21 de diciembre de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

-¡AY, DIOS de mi Vida! ¿Dónde está la “Paz, Bienestar y Progreso” que tanto pregona don David Monreal?-.

-JA, NI él mismo se la cree, es un vil y vergonzante eufemismo, con el que pretende disfrazar su nefasto e inepto gobierno-.

Tacos de Saliva

-Y TODO indica que las autoridades policiales nos intentaron vender tacos de saliva, cuando el Rodrigo Reyes “Mugrera”, secretario general de Gobierno, manifestó, al respecto del abominable asesinato del líder regional ganadero, Cuauhtémoc Rayas Escobedo, que ‘… todas las fuerzas del orden se encuentran llevando a cabo un dis­positivo para dar con los responsables. No desistiremos en el proceso de pacificación del estado y no permitiremos que ni este ni ningún otro caso quede en la impunidad’; así lo prometió, sin embargo, después de esas declaraciones ha estado callando como momia-.

-YO CREO -dice don Roberto- que ni pistas tienen sobre el asesinato de Cuau­htémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ), sucedido la mañana del pasado lunes 18 de diciembre; los expertos dicen que la mayoría de los asesinatos se resuelven en 72 horas, porque pasado ese tiempo se dificulta la investigación.

“YA PASARON cinco días y las autori­dades no han informado nada, el problema es que los rumores sobre este artero crimen apuntan muy alto, porque, además, la es­posa de Cuauhtémoc era Lyndiana Bugarín Cortés, la guapa subsecretaria de Ganadería del Gobierno del Estado, y el conocido in­geniero Teodoro Turner Saad, fue muy claro y contundente al advertir que:

‘ESTE ES un mensaje muy claro ya que se debe recordar que Cuauhtémoc Rayas fue impuesto por Ricardo Monreal y su familia, cosa que no quiere decir que ellos estén implicados, pero se puede mal entender la situación que se tenía en la asociación ganadera del estado. La realidad es que ya se han dado muchos mensajes como este en el gobierno de David Monreal’.

-DON TEODORO se caracteriza por ser un serio analítico y cuando dice que ‘la burra es parda es porque tiene los pelos de esa burra en la mano’, es muy certero en sus comentarios-.

-YO CREO que el David debería de abrirse y platicar con la gente que está muy bien documentada, y no creerse la última Coca Cola del desierto; ahí está el obispo Sigifredo Noriega Barceló, un hombre serio, culto y muy bien informado: tiene orejas en toda la Diócesis y una aceptación y respeto que ya quisiera el ‘Borrachín’-.

-SIN EMBARGO ni lo pela, porque di­cen que el obispón le lanza extrañamientos que lo hacen sentir muy mal, ¡ah!, pero si se trata de cuestiones religiosas entonces sí lo procura, como por ejemplo cuando su hija Camila cumplió 15 años, hasta se tomó fotos con él sólo para evitar el ‘qué dirán’, y mostrarse hipócritamente como buen ca­tólico, apostólico y re’mono, cuando es más diabólico y perverso que el mismo maligno.

“PERO VOLVIENDO con el asesinato de Rayas Escobedo, yo creo que el autor intelectual no va a caer: cuando mucho van a conseguir uno o dos ‘chivos expiatorios’ que, al final del sexenio, o antes, saldrían de prisión, con el clásico ‘usted disculpe’-.

El Segundo Piso del Bulevar

-A VER, don Roberto, ¿si usted fuer gobernador de Zacatecas construiría el se­gundo piso del bulevar Metropolitano, de la capital del estado?-.

-¡NO, POR ningún motivo!-.

“HE PLATICADO y he escuchado a gente experta en el tema y me dicen que no es viable, que sería una verdadera estupidez, pues el tránsito de vehículos se puede agili­zar con semáforos inteligentes, que saldrían mucho más baratos y efectivos, además de que no se perjudicaría la economía de empresarios y comerciantes que están exten­didos en más de 3.6 kilómetros de longitud.

“ADEMÁS DE que es una inversión bárbara de más de tres mil 600 millones de pesos que, le aseguro, se pueden triplicar, ¡carajo!, si tenemos una deuda súper millo­naria que no podemos pagar más que los puros intereses, ¿por qué hacer una obra tan pendeja?

“A VER: ¿díganme ustedes uno de los múltiples problemas que tenemos en el estado?”.

-EL AGUA, sobre todo en el municipio de la capital del estado, Calera, Fresnillo y Guadalupe-.

-AHÍ ESTÁ, ¿por qué entonces no me­terle dinero al proyecto de ‘Milpillas’, que inició en el gobierno de Miguel Alonso Reyes, y manoseó muy gacho Alex (Alejan­dro Tello Cristerna) clavándose un chin… (censurado) de millones de pesos?

“HAY QUE hacer obras con sentido so­cial, no a lo pen… (censurado) y sólo con el interés de clavarse una buena lana”.

-PUES SÍ, tiene usted razón: somos un estado con muchas carencias y necesidades, con esos tres mil 600 millones de pesos ¿cuántas huertas de nopal tunero, de verdura y forrajero no se cultivarían?

“LOS POLÍTICOS en tiempos de elecciones prometen y prometen tecnificar el campo y a la hora de la hora el único campo que tecnifican es el de sus ranchos, ahí están los de los señores Monreal Ávila; gente enterada me platica que esos ranchos son una belleza y que don Cándido es quien cuida que ese paraíso no pierda su esplendor, mientras que sus hermanos: don Ricardo, don David, el joven Saúl, don Rodolfo y don Eulogio son los que arriman los dineros -unos más otros menos, según el cargo-, pues son los que están dentro de la política y de ahí fluyen generosamente”.

-PERO NO todo el billete va para los ranchos -dice doña Petra- ahí el billete invertido es mínimo, comparado con otras inversiones e intereses: constructoras, ga­solineras, negocios inmobiliarios y muchos billetes en paraísos fiscales; según me dicen, esto lo supo mi ‘cabecita de algodón’ y fue otra de las cosas por las que pintó su raya con el llamado ‘Chamuco Mayor’, y le dijo ‘cúchila’: se acabaron los desayunos y las continuas visitas a Palacio Nacional-.

-SANTO DIOS, que de cosas.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.