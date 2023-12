Niega Rodrigo Reyes, que David Tenga Diferencias con Arturo Nahle

“Incluso se le Aumentaron $15 Millones al Poder Judicial”

Por Nallely de León Montellano

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, aseguró en entre­vista colectiva, en la que estuvo presente Página 24 Zacatecas, que no existe distanciamiento entre Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZy David Monreal Ávila, gobernador deL es­tado, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024.

“Incluso -dijo Rodrigo Reyes- tampoco hay controversia en la propuesta que mandó el ejecutivo para el presupuesto de 2023 que fue de 615 millones para el Poder Judicial, y para el 2024 la propuesta es de 630 mi­llones, tiene un incremento de 15 millones de pesos; entonces lo demás es el proceso legislativo propio de otro poder autónomo que es el legislativo”.

Derivado de dicha asignación presupuestal, Arturo Nahle, magistrado presidente del TSJEZ dijo que presentará una contro­versia en exigencia de un presupuesto más alto para dicho órgano autónomo; en este sentido, Rodrigo señaló que está en todo su derecho de presentarlo.

Sin embargo, reiteró que “lo cierto es que la propuesta del Ejecutivo tiene un in­cremento, habría que ver qué es lo que van a presentar, y también hacer un llamado a que revisen al interior la manera en la que podemos todos los poderes y todas las insti­tuciones públicas y gubernamentales evitar los gastos superfluos, los gastos que no se tiene qué realizar y enfocarnos en gastos que reditúen para el bien de la población”.

Acciones Conjuntas con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas

En otra información, el secretario informó que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en lo que va del año se han realizado 68 bús­quedas de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano con los colectivos de madres buscadoras.

Detalló que “fueron sólo búsquedas, porque como dio cuenta hace poco el Co­misionado de Búsqueda, hemos llevado a cabo más acciones que tienen que ver con tratar de localizar a las personas que en estos momentos están registradas como no localizadas o desaparecidas”.

Reiteró que de cada 10 personas no lo­calizadas o no desaparecidas, ocho son no localizadas y dos son desaparecidas, lo que tiene una calidad legal distinta, sin embargo, aseguró que el gobierno del estado hará lo posible para continuar apoyando a estas organizaciones de la sociedad civil.