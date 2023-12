“Segundo Piso del Bulevar Debe ser Analizado por Diputados y Expertos”

Es Necesario, Pero su Costo Excesivo: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del FPLZ, Faustino Adame Ortiz, comentó a Página 24 Zacatecas que el segundo piso del Bulevar Metropo­litano es una necesidad ya que hay mucha congestión vehicular en la vía de comuni­cación, sin embargo, el proyecto debe ser bien analizado por los diputados y expertos y considerar todas las posturas que están surgiendo de la legislatura.

“Hay algunos diputados que están en con­tra, yo en lo personal platiqué con algunos diputados y comentaron que no se iba a aprobar, les cuestioné si se conocía el pro­yecto y argumentaron que aún no lo tenían. Entonces me pregunto el cómo se va a apro­bar o estar en contra de un proyecto cuando ni siquiera se conoce, no se sabe de lo que se trata. Se aprobó un proyecto desconocido y que debe revisarse mucho de lo técnico del mismo proyecto así como el costo que tendrá porque al parecer solamente se hará como una rampa en el bulevar”, señaló.

El coordinador del FPLZ agregó que el costo de esta obra es excesivo: tres mil 600 millones de pesos para que solo se trate de una rampa. Agregó que el comercio se puede ver beneficiado con esta obra ya que las per­sonas van a tener más espacios para llegar a los diversos comercios que se encuentran a un costado del bulevar.

“Ahora los comercios no venden, los que están ahí, y en otras partes, cómo en México, se ocupa el primer piso cómo cajones de estacionamiento y es cuando la gente puede ir a comprar sus cosas a estos comercios. Creo que si es una necesidad pero no sé cómo esté planteado el proyecto, hay que considerar a los diversos sectores de la sociedad para llegar a acuerdos con esta obra o para ver algunas otras alterna­tivas”, finalizó.