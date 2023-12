Mi Jardín de Flores

‘La transformación quiere decir, cero corrupción, quiere decir que no haya privilegios para los gobernantes, quiere decir que el recurso es el del pueblo y para el pueblo y eso va a ser el segundo piso de la Transformación’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 23 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

RECUERDO CUANDO a mi abuelo, allá en San Miguel el Alto, le contaban his­torias inverosímiles, y el contestaba: ‘Esos son cuentos chinos’; hoy lo recuerdo por las declaraciones que hicieron la senadora doña Soledad Luévano Cantú y el joven diputado local Ernesto González Romo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

DOÑA SOLEDAD declaró que ‘la in­seguridad ha bajado, pero no la percepción porque no se cuenta con la información exacta y no se difunde de manera correcta:

‘TENEMOS -ASEVERÓ la represen­tante del pueblo- la sensación de que la inseguridad sigue aumentando, creo que es un tema muy importante en el cual tenemos que estar muy al pendiente y colaborar con­juntamente con el gobierno respecto a este tema. Se necesita buscar los mecanismos para que la gente esté informada y sienta esa mejora en la realidad porque a veces se juega con la cifra y se juega con la sensibilidad de la gente’.

-PUES LA Chole -interviene doña Petra-está mal, la desinformada es ella, porque los hechos y la cifra de delitos de acto impacto que nuestro diario Página 24 Zacatecas publica, son oficiales, nuestro compañero reportero de policía, Margarito Juárez Gon­zález es gente profesional y muy entregado, así es no diga sandeces y se informe bien-.

-ES CORRECTO: la senadora miente o está desinformada, en este año podríamos, podríamos llegar a los mil asesinatos y estamos entre los estados más peligrosos del país-.

-A MÍ no me gustaron sus declaraciones, porque se nota que quiere defender al go­bierno monrealista y…

-¡CLARO QUE lo pretende defender, ella es monrealista!-.

-¡AH, MIRE, yo no sabía!, por eso dice que ‘los ciudadanos tenemos que participar, también tenemos que buscar la información para conocer mejor lo que sucede porque muchas veces solamente criticamos cómo­damente-.

-LA QUE está cómodamente es ella, cobrando miles de pesos sin hacer nada allá en el Senado de la República, al ‘RaTello’ bien que lo criticaba, pero al David, aunque no para de cajetearla, lo defiende-.

–ELLA DEBE de conocer las cifras ofi­ciales, no sólo por su alto cargo sino porque son públicas, ¿qué seguridad puede tener Zacatecas, cuando de enero a noviembre de este año se han cometido 930 asesinatos, 84.5 homicidios dolosos cada mes, o sea casi tres asesinatos diarios en promedio?

“A ESO hay que sumarle las desaparicio­nes forzadas, los secuestros, las extorsiones, los asaltos a mano armada, las narcofosas y distribución, venta y fuerte consumo de droga, en fin: ni en tu propia casa hay seguri­dad porque los matones a sueldo a plena luz del día tiran la puerta de tu casa, la allanan y te matan con todo y familia y huyen con sospechosa facilidad.

“ASÍ LAS cosas, es evidente que la senadora se quiso pasar de lanza, mal in­formando a nuestros lectores, no se vale: la percepción de la ciudadanía es la correcta, Zacatecas está ardiendo, por eso deslumbra, los ríos de sangre y los cadáveres son el pan nuestro de cada día”.

Hoy vi el Otro Rostro del Diputado González Romo

-SE NOTÓ que el desayuno en el restau­rante Acrópolis los puso muy bromistas a doña Soledad y al joven Ernesto, sus decla­raciones a nuestro Diario así lo demuestran: la senadora con su mendaz versión de que la violencia va a la baja y el joven Ernesto que hizo declaraciones inverosímiles sobre el segundo piso del bulevar Metropolitano:

‘EL SEGUNDO piso se hará con recur­sos que se han ahorrado’.

-¡AY, CÓMO me hubiera gustado estar ahí, sólo para decirle ‘no sea usted, imbécil, jovencito, no intente burlarse de la inteligen­cia de los zacatecano, ca… (censurado)’-.

–¡DOÑA PETRA!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, con este par de desgraciados quesque son nues­tras voces en el poder legislativo, la Chole en lo federal y el Ernesto en lo local, que no jodan, ¡ay, sí!, vamos a hacer el segundo piso del bulevar ‘con recursos que se han ahorrado’, por favor que no mame, además esa obra es para robar, a mí no me hacen pendeja, conozco a los Monreal, son muy vivos para robar, por eso están ricos-.

-ANOCHE -TOMA la palabra don Ro­berto- estuve leyendo un artículo sobre los segundos pisos y demás yerbas: ‘El mundo demuele sus segundos pisos viales’, escribe Max Navarro de la T. Grupo Link-.

-SERÍA INTERESANTE leerlo-.

-AQUÍ TRAIGO la liga, ¿les leo el artículo?-.

-POR SUPUESTO–

-BIEN, VERÁN que está harto intere­sante, comienza así:

‘DIVERSOS GRUPOS civiles de varios países del mundo están pidiendo demoler Freeways, Distribuidores viales o Segundos pisos, los cuales estropean visualmente su ciudad, crean inseguridad en los barrios y desfondan las inversiones en las zonas en donde cruzan dividiendo la comunidad.

‘ESTAS ESTRUCTURAS gigantescas de concreto tienen en los países desarrolla­dos una mala reputación, han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos en bene­ficio de los autos… ahora hay casos como la Société du Havre de Montréal, una orga­nización sin fines de lucro el cual ha creado el Protocolo de Montreal Harbourfront Visión 2025, que ha venido gestionando el reemplazo de la autopista de Buenaventura por un bulevar para fomentar el desarrollo de las zonas adyacentes.

‘LOS CIUDADANOS de Tokio en Japón, han exigido la eliminación del Metro­politan Expressway, que se construyó sobre el río Nihombashi en el centro de Tokio, como resultado, la ciudad y el gobierno nacional han incorporado la eliminación de esta autopista y la restauración del río en sus políticas, están llevando a cabo estudios de planificación para llevarlo a cabo.

‘EN LA ciudad de Washington D.C. gru­pos ecologistas y activistas sociales exigie­ron a su alcalde Adrian Fenty la demolición del Whitehurst Freeway, el departamento de transporte de la ciudad, realizo los estudios pertinentes para evaluar la propuesta, cerca de un millón de dólares costo el estudio, además invirtió 500,000 dólares más eva­luando sistemas alternativos para sustituir el Freeway, existen hoy en día los estudios pertinentes para iniciar la demolición.

‘EXISTEN AL menos 7 casos más en donde los ciudadanos lideran las visiones en sus ciudades para demoler freeways que han desestructurado sus comunidades y ciu­dades, ellos se han informado de la transfor­mación que ha mejorado la calidad de vida de las ciudades sustituyendo los segundos pisos viales por bulevares y avenidas. Estas ciudades han activado nuevas inversiones urbanas e inmobiliarias con un nuevo rostro: usos mixtos, barrios socialmente incluyentes peatonalizando las zonas mediante plazas y jardines ofreciendo comunidades vibrantes.

‘ESTAS CIUDADES ahora gozan del reconocimiento internacional por dar un giro en la visión de cómo resolver el problema de congestión vial ofreciendo soluciones creativas en beneficio de la gente, Seúl en Corea del Sur, Paris en Francia, San Fran­cisco, en California, Boston en Massachu­setts o Toronto en Canadá, son algunas de las ciudades que se han atrevido a realizar demoliciones de grandes estructuras viales y han transformado sus políticas a corto y largo plazo de cómo afrontar la movilidad vehicular: dispersar el tráfico, no concen­trarlo parece ser la premisa central.

‘EN ESTE escenario de nuevas solucio­nes urbanas, Australia destaca como el país que más aportes ha hecho en investigación en materia de movilidad vehicular, hoy tiene el prestigio de tener soluciones de movilidad proponiendo herramientas precisas como los Roundabouts, de segunda generación, los cuales mejoran la capacidad de gestión de los vehículos ofreciendo mayor seguridad a los peatones, reducen la contaminación y mejoran los tiempos de traslado.

‘ASIMISMO DESTACAN los estudios de los austriacos Peter Newman,Tim Beat­ley y Heather Boyer los cuales han puesto en jaque a los defensores de las autopistas elevadas, han demostrado que no han sido la solución para resolver el tráfico vehi­cular, los freeways han inducido el tráfico vehicular en las 20 mayores ciudades nor­teamericanas, requerimos propuestas que mitiguen el tráfico, no que lo incentiven” la solución, proponen, es gestionar el tráfico en una red de caminos, no concentrarlo en una estructura lineal.

‘ES NOTABLE mencionar que el país que más estructuras vehiculares ha demolido en el mundo, es el mismo que ha usado a los freeways como su modelo de movilidad central por los últimos 50 años: Estados Unidos. Es una evidencia que nos debe hacer reflexionar.

‘HOY EN la Ciudad de México estamos construyendo segundos pisos viales, los cuales ya están saturados, no resolvieron absolutamente nada, la congestión vial es la misma todas las mañanas y todas las tardes y cada día va a ser peor. Debemos aprender de las soluciones innovadoras para gestionar el tráfico vehicular ofre­ciendo calidad de desarrollo urbano a los ciudadanos.

‘LA IMPLEMENTACIÓN de solu­ciones viales a nivel activando una red de caminos, exige una gestión municipal coordinada y asertiva, requiere un esfuerzo administrativo conveniente, pero la cons­trucción y los resultados de la red de via­lidades, será infinitamente más económica que un paso elevado y resolverá de fondo el problema a largo plazo. Ya está demostrado en más de 18 ciudades diferentes que lo han implementado. Este modelo esta cambiado la planeación de las ciudades en Europa, Asia y Norteamérica.

‘LO DRAMÁTICO es que en Guadala­jara, Monterrey, Puebla, León y Tijuana por mencionar solo algunas ciudades de nuestro país, existen planes para construir segundos pisos, estamos iniciando la construcción del modelo anticuado para gestionar el tráfico vehicular, el mundo ya se dio cuenta que esta solución tiene efectos sociales desfavo­rables: desinversión inmobiliaria, desactiva­ción de empleos y proliferación de violencia e inseguridad urbana en las zonas que crucen estas estructuras elevadas, ¿queremos esto para nuestra ciudad?

‘LOS CASOS de éxito de las nuevas soluciones viles ya están ahí, las meto­dologías y técnicas están a la mano, falta solamente el liderazgo de la sociedad civil y de la clase política de cada ciudad para implementarlas’.

“AQUÍ TERMINA, ¿qué les parece?”.

-BUENÍSIMO Y es cierto: los segundos pisos son perjudiciales para la población en general-.

-ES COMO un ‘detente, David, no hagas pendejadas’. -.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.