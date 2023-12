“No Tenemos Líder que Defienda los Intereses de los Zacatecanos”

El Presupuesto Asignado por Abajo de la Inflación: FPLZ

Por Nallely de León Montellano

Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) co­mentó a Página 24 Zacatecas que el pre­supuesto asignado a Zacatecas para el ejercicio fiscal 2024 no será benéfico para la entidad debido a la inflación que se ha registrado du­rante el 2023; aunado a ello, dijo que tuvo que haberse sometido a un mayor cabildeo a nivel nacional, es decir, no se aprovechó el trabajo de los diputados, senadores y regidores para hacer tal análisis.

“Si no consideran la inflación, yo creo que nos va a ir peor, se tenía qué haber hecho más, poco se vio el trabajo de diputados y senadores, pero yo entiendo que esto se debe a que debe de haber un líder que convoque y mientras no haya una coordinación en el estado, difícilmente le va a ir bien a Zacatecas”, agregó.

Lamentó que la situación financiera de la entidad, así como el presupuesto y las obras aprobadas para el 2024, no son buenos au­gurios, ya que existe una grave crisis en el campo, en la generación de empleos y en materia de seguridad, así como en el turismo, lo cual, refirió, debe ser prioritario por encima de obras millonarias.

En este sentido, dijo que la construcción de un segundo piso en el bulevar de la capital “se está precipitando, no se ha aprendido nada de las políticas del gobierno federal; hubiera sido sano que se le preguntara a la gente si le gustaría y meter elementos, creo que el pueblo es muy sabio y le gente no se equivoca, pero lamentablemente ya se está tomando una de­cisión, a mí me hubiera gustado que fuera la gente quien decidiera con una encuesta seria y no los políticos”.

Recordó que vienen un gran reto para Zacatecas sobre todo en el sector del campo cuyo sector agrícola se encuentra destrozado, aunado a que los presupuestos para este sector son desalentadores, por lo que considera que el gobierno se está quedando corto en cuanto a los programas pensados para este y otros sectores.

“La gente no tiene dinero, viene un año muy complicado, no solamente en el sector agríco­la; ¿Qué va a hacer la gente? Seguramente va a incrementar la migración, mucha gente tomará otro tipo de decisiones, eso es lo que hay qué analizar porque si la gente no tiene con qué vivir va a buscar otra alternativa”, mencionó.

Finalmente, advirtió que, mientras las accio­nes del gobierno no incluyan la participación ciudadana y el trato directo con la población, la situación de Zacatecas no podrá mejorar. Esto, dijo, es lo que orilla a las y los jóvenes a sumarse a las filas de la delincuencia, migrar a otros estados e incurrir en actos delincuen­ciales como alternativa o sobrevivencia a la crisis que afecta a todo el estado.