Piden Ciudadanos que Autoridades Promuevan Albergues Temporales

“Que Publiquen su Ubicación Para que Necesitados Acudan”

Por Nallely de León Montellano

Con la llegada de la temporada invernal, las autoridades de salud, en Zacatecas están alertado a la población sobre el incremento de enfermedades respiratorias, principal­mente en niñas y niños, así como adultos mayores, quienes se muestran más vulne­rables a este tipo de enfermedades también consideradas de carácter estacional.

En un sondeo realizado por Página 24 Zacatecas, la mayoría de la ciudadanía está optando por realizar cuidados preventivos: abrigarse debidamente, intentar permanecer en casa en la medida de lo posible, además de aplicarse las vacunas para prevenir con­tagios de influenza o COVID-19.

De acuerdo a las declaraciones de la ciuda­danía, es indispensable que las autoridades instalen mayor número de albergues en la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas para apo­yar a quienes menos tienen en esta temporada.

La mayoría de los entrevistados coinci­dieron en señalar que se han percatado de la presencia de muchas personas migrantes quienes no cuentan con un techo donde pa­sar la noche, y de igual manera, no conocen los albergues habilitados hasta el momento.

Por ello hicieron un llamado a las autorida­des correspondientes para incrementar las ac­ciones de la temporada invernal, incluyendo también las inmediaciones de los hospitales donde familiares de los pacientes pasan frío extremo sobre todo durante la noche.

“Mi familia y yo vamos los fines de sema­na a llevar café y atole a los hospitales, pero no es suficiente para ellos, necesitan cobijas o ropa abrigadora para pasar las noches frías igual que la mayoría de los migrantes que no tienen familiares aquí y no conocen de los lugares donde podrían pasar la noche, además corren el riesgo de enfermarse y tampoco cuentan con acceso a servicios médicos”, comentó una mujer que trabaja en gobierno del estado quien, por razones obvias, prefirió omitir su nombre.

Reiteraron la importancia de que las au­toridades quienes han instalado albergues de permanencia invernal realicen mayor publicidad de los mismos para que, en caso de necesitarlo, la ciudadanía ubique de me­jor manera a donde llegar a resguardarse del clima frío y lluvioso.