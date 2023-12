Mi Jardín de Flores

A la Sara le Ocultan el Presupuesto

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La teoría del Presidente López Obrador de que el peor mal que tenía México era la corrupción, es cierta, cuando se erradica la corrupción hay economía, hay desarrollo, es la forma más simple de que haya recursos públicos para el desarrollo, para obras de infraestructura, para programas sociales’: Claudia Shein­baum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 25 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Ni que Fuera Como David Monreal

ME DESCONTROLAN estos días que descansamos y no comentamos los sucesos que publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se desconecta uno, la verdad.

-HAY QUE ver el lado bueno, madre Tere­sa, sobre todo por la Noche Buena, que anda uno todo encarrerada con los preparativos para la Cena de Navidad; y, bueno, quiero agradecerle por haberme hecho los tamales, toda la familia está muy agradecida con usted: le quedaron de rechupete, como siempre-.

-CIERTO -INTERVIENE don Rober­to- le quedaron riquísimos, los de pechuga de pavo bien picositos y la carne jugosa: todos muy encantados con el pavito-.

-NO ERA pavo, sino guajolote y como son criados en casa, con maíz, alfalfa y moringa tienen un sabor especial: la gente lo prefiere entomatados y así se los hacemos-.

-N’MBRE, Y el recalentado de hoy con un mezcalito estuvo mucho mejor-.

-¿TAN DE mañana y en el chupe?-.

-NOMÁS FUE uno pal’desenpance, ¿a poco creen que soy como un David Monreal cualquiera?, yo me sé controlar, no necesito que mi esposa me ande jalando de la camisa para no seguirla cajeteando-.

-POBRE DE la Sarita, las vergüenzas que ha de pasar cuando el David se le pone bien chachalaco y comienza a decir y a hacer barbaridades, además de andar agarrando nalgas-.

-¡AY NO, qué vulgar!-.

Respetaron la Noche Buena

-PUES CON la novedad que, según el informe del Gobierno de México, los narcos en Zacatecas “descansaron” ayer domingo 24, pero el sábado 23 sí le dieron vuelo al gatillo y asesinaron a balazos a cuatro personas, por lo que Zacatecas ocupó el tercer lugar en violencia, apenas abajo del Estado de México y Guanajuato con seis asesinatos cada uno y Michoacán con cinco, o sea, ganamos el tercer lugar:

“EN VETAGRANDE, la mañana del sábado 23, los cadáveres de una mujer y dos hombres fueron arrojados en Sauceda de la Borda, comunidad perteneciente al munici­pio de Vetagrande, que ya tiene tiempo de haber perdido su otrora tranquilidad.

“PREVIAMENTE, LA mujer y los dos hombres habían sido privados de su libertad, torturados y asesinados a balazos, por lo que después fueron arrojados en dos partes diferentes.

“EL CADÁVER de la mujer fue tirado en el puente que lleva a Vetagrande, mien­tras que los cuerpos de los individuos fueron arrojados en un rancho conocido como De los Moros.

“OBVIO, NO hubo detenidos; los tres cadáveres fueron trasladados a la morgue en calidad de desconocidos.

“EL CUARTO y último asesinado del día ocurrió en la cuna de los hermanos Monreal Ávila: Fresnillo.

“ALREDEDOR DE las 5:10 de la tarde, un hombre fue ejecutado a tiros dentro de su hogar, ubicado en la calle Balaustrada esquina con Ventanal, fraccionamiento Los Balcones.

“EN ESTE, como en los tres asesinatos de ese día, tampoco hubo detenidos; los ma­tones a sueldo debieron de haber terminado su jornada de sangre muy cansados, pues al día siguiente no jalaron el gatillo”.

-¿LLEVA LA cuenta de las personas ejecutadas, don Roberto?-.

-CLARO, Y al iniciar el 2024 sabremos cuántos zacatecanos regaron nuestra bella tierra con su sangre: es muy probable que sean mil los sacrificados, o más-.

¿En qué Quedará el Presupuesto Para el Arturo Nahle?

-ESTÁ BUENO el agarrón entre el Arturo Nahle García y el David Monreal, por el presupuesto de egresos para el Poder Judicial de 2024-.

-BUENO ES un decir, porque don David ni siquiera se da por enterado, pues el señor gobernador tiene en su secretario general de Gobierno, el joven Rodrigo Reyes Mügüer­za, su bombero de cabecera-.

-AQUÍ LO cañón es que a Nahle le dieron en lo que más le duele: el bolsillo, como ya lo habíamos comentado, y no creo que el de Río Grande vaya a claudicar por más que David se haga el occiso, porque Nahle, ha quedado demostrado, que tanto a David, como a su antecesor Nahle termina empinándolos.

Y ES QUE Nahle, en cuestiones de dinero, es un hueso muy duro de roer, y la noticias ya trascendió a nivel nacio­nal, así lo escribió la compañera Irma Mejía, corresponsal de El Universal en Zacatecas:

“EL QUE ‘no se anduvo por las ramas’ en Zacatecas, nos platican, fue el presidente del Poder Judicial local, Arturo Nahle Gar­cía, pues en un programa de radio se fue ‘duro y a la cabeza’ contra el gobierno de David Monreal Ávila (Morena) y el bloque de diputados oficialistas, por ‘el tijeretazo’ presupuestal aplicado a la institución que encabeza.

“NOS DETALLAN que don Arturo acusó que ‘hoy no es prioridad la justicia en Zacatecas’ y puso en duda las cifras que recientemente presumieron las autoridades en una reunión de seguridad sobre la baja en los delitos de alto impacto, pues indicó con ironía: “Ojalá que así sea, pero a no­sotros se nos han ido para arriba las cargas de trabajo en los juzgados de Control”. ¡Tómala!”

-PUES SÍ, ‘tómala’, porque yo también creo que don Arturo le dio a don David en su mera ‘pata de palo’, con eso de evidenciar la dudosa baja en violencia e inseguridad, mientras que los juzgados están atiborrados de trabajo, ¿qué dirá don David?-.

-NADA, EL de Fresnillo tiene con­cha de tortuga, todo se le resbala, pues el que enfrenta la bronca es el ‘Mu­grera’, quien por su parte minimiza el reclamo del Nahle, quien justificada­mente pide más presupuesto porque el aumento que le están dando no cubre ni la inflación.

Sarita no Pega de Gritos

“LA QUE no pega de gritos es la Sarita, no sé si porque a ella sí le va muy bien o porque ya está domada, la situación es que no encuentro cuánto es el presupuesto del SEDIF, pues desde que entró el David es la dependencia ‘autónoma’ que no se sabe cuánto re­cibe de presupuesto: en el último año del ‘RaTello’, el SEDIF de su esposa la Cristina recibió, según el Presupuesto de Egresos de 2021, 407 millones 479 mil 817 pesos-.

-PUES CHEQUE usted los Presupuesto de Egresos a ver cuántos millones presu­puestaron al SEDIF de doña Sara-.

-PUES LO chequé detenidamente y no dice cuántos millones son para el feudo de la Sara, lo único que sé y se nota es que ella ya viste y se arregla muy finolis, apantalla a las demás esposas de funcionarios locales y federales-.

-CLARO -DICE don Roberto- el pueblo de Zacatecas es noble y aguanta callado todos los excesos de sus gobernantes-.

-ESO SÍ, somos como los Supermachos de Rius, aguantamos callados, por eso en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el Adán González Acosta, diri­gente del Frente Popular de Lucha de Zaca­tecas (FPLZ), dice que ‘no tenemos líder que defienda los intereses de los zacatecanos-.

-DE LOS zacatecanos ni de nadie, a los pobres migrantes que pasan por Zacatecas rumbo a la frontera norte les cobran 100 pesos por cabeza por permi­tirles subirse a ‘La Bestia’, y son miles a los que esquilman con esa cantidad. Y lo sabe el Rodríguez ‘Mugrera’ y ni siquiera dice ‘esta boca es mía’, vivimos en la anarquía, en Zacatecas no hay estado de Derecho-.

-¿QUÉ LE vamos a hacer? Sea por Dios y venga más-.

-EL ÚNICO que no la sufre es el David y su gabinete y los agachones diputados; y si no que le pregunten al Nahle-.

-NAAA… YO les aseguro que el de Río Grande va a terminar empinando a David: le aumenta porque le aumenta o le abandona el changarro. Al tiempo-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.