En Zacatecas Vivimos Como si Estuviéramos en una Guerra

Nos Están Asesinando Todos los Días: Raymundo Moreno

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Moreno Romero declaró a Página 24 Zacatecas que continúa exigiendo al gobernador del estado, David Monreal Ávila, al alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castri, y a los alcaldes de todo el estado a reflexionar y corregir la estrategia de seguridad que claramente ha sido un fracaso. Aseguró que el tema de policías asesinados debe de preocupar­nos ya que durante el gobierno de David Monreal han matado a 104 policías en el estado.

“Esta es una cifra catastrófica, estamos viviendo una realidad similar a la de cualquier guerra o peor. Esta condición no se va a resolver con retórica, no se va a solucionar colgando foquitos en el centro de Zacatecas, se va a resolver con inteli­gencia policial, con recursos suficientes y sobre todo con el reconocimiento real de que la estrategia que se implementó no ha funcionado. Es fundamental que la socie­dad civil comience a reflexionar y plantar alternativas”, señaló.

Moreno Romero aseveró que el próxi­mo año será un año fundamental para corregir el rumbo de México y de Zacatecas, es muy importante que los zacatecanos volvamos a ser comunidad, confiar los unos en los otros para poder cuidarnos mutuamente. Aseveró que el estado mexicano y el estado de Zacatecas no están cumpliendo con su responsabi­lidad constitucional.

“Por eso a los ciudadanos nos toca cuidarnos mutuamente y dar un paso para corregir el rumbo en el 2024. La sociedad está obligada a compensar las enormes deficiencias del gobierno porque todos los días nos están matando, cualquier zacatecano está en riesgo de ser víctima de una bala perdida y que después nos acusen de ser parte del crimen orga­nizado porque esa es la salid fácil del gobernador, de Jorge Miranda y del go­bierno de Morena. En este gobierno han desaparecido 2 mil 278 personas, es un número catastrófico y si no se reconoce el error tenemos que forzarlos a que lo reconozcan”, finalizó.