Mi Jardín de Flores

El Nefasto Cacicazgo de los Hermanos Monreal Ávila

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La teoría del Presidente López Obra­dor de que el peor mal que tenía México era la corrupción, es cierta, cuando se erradica la corrupción hay economía, hay desarrollo, es la forma más simple de que haya recursos públicos para el desarrollo, para obras de infraestructu­ra, para programas sociales’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 26 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡AY, DIOS de mi Vida, qué tristeza tan grande!, 104 policías han perdido la vida, en lo que va del gobierno de don David Monreal, según lo revela hoy martes don Raymundo Moreno Romero, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-YO CREO que son más, en asesinatos de policías el ‘desgobierno’ del David ocupa los primeros lugares a nivel nacional, lo dicen las estadísticas oficiales-.

-COINCIDO CON doña Petra -toma la palabra don Roberto-, y no olvidemos que Zacatecas es el único estado del país, en que el narco ha asesinado a un general del Ejército Mexicano: José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado; en noviembre pa­sado se cumplió el primer aniversario de su asesinato-.

-DON RAYMUNDO dice que ‘en Zaca­tecas vivimos como si estuviéramos en una guerra, con 104 policías asesinados:

‘ESTA ES una cifra catastrófica, estamos viviendo una realidad similar a la de cual­quier guerra o peor. Esta condición no se va a resolver con retórica, no se va a solucionar colgando foquitos en el centro de Zacatecas, se va a resolver con inteligencia policial, con recursos suficientes y, sobre todo, con el reconocimiento real de la estrategia que se implementó no ha funcionado. Es fun­damental que la sociedad civil comience a reflexionar y plantear alternativas’.

“ASEVERÓ QUE las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad constitucional ‘porque todos los días nos están matando: cualquier zacatecano está en riego de ser víctima de una bala perdida y después lo acusan de pertenecer al crimen organizado porque esa es la salida fácil del gobernador’, para luego dar otra cifra espe­luznante de lo que sucede en este gobierno de don David:

“EN ESTA administración gubernamen­tal han desaparecido dos mil 278 personas, es un número catastrófico y si no se reco­noce el error tenemos que forzarlos a que lo reconozcan”, finalizó.

La Derrota Política y Moral del ‘Monris’

-CÓMO PASA el tiempo -dice doña Petra- hace un año el ‘Monris’ seguía alardeando que él estaría en las boletas en 2024, para la Presidencia de la República, por Morena o por cualquier otro partido y un mes antes había amenazado con abandonar el partido si él no era el candidato y, el muy mamón, hasta cantó: ‘diciembre me gustó pa’que te vayas…’.

“NO SE CANSABA de decir que ‘no había piso parejo para él’ y hasta denostaba a la Claudia Sheinbaum, quien, conociendo cómo es el de Fresnillo, ni lo peló y siguió picando piedra por todos lados.

“FINALMENTE EL ‘Monris’ logró ser incluido entre las llamadas ‘corcholatas’, y al final quedó demostrado su valor político: nada; ocupó el último lugar de los morenis­tas y hasta superado en votos por el petista Gerardo Fernandez Noroña.

“Y UNA vez demostrado que sus bonos están por los suelos se apaciguó, agachó la cerviz y se bajó sus calzoncitos: humillante el final del ‘Monris’, ahora reza a Santa Claudia para que no se olvide de él, cuando llegue a Palacio Nacional”.

-MAL LA están pasando los hermanos Monreal en estos tiempos: Saúl se encuen­tra muy sacado de onda porque creyó que la candidatura a senador ya la tenía en la bolsa, pero se encontró con que el exalcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, está enca­bezando las encuestas y es, en Zacatecas, parte importante del equipo de la próxima presidenta de México: Claudia Sheinbaum, ¿qué irá a pasar?-.

-ES BUENA pregunta: y una cosa sería cierta, si David no llega al Senado, triste la calavera de los hermanos Monreal, y los zacatecanos haríamos gran fiesta en todo el estado.

-ES MUY fuerte el repudio, y en esto contribuyó mucho don David Monreal, por su gobierno alejado de la sociedad: llegó a Palacio con buenas intenciones pero la soberbia lo venció en cuanto salió de él.

“AHORA HASTA la gente de izquierda los rechaza con fuertes acusaciones como las de don Efraín Arteaga Domínguez, quien asegura que el actual gobierno ha caído en un pozo negro por culpa de los hermanos Monreal:

‘TODOS LOS cacicazgos eso son porque implican un dominio total y absoluto sobre la política del estado, sobre la legislatura y sobre el partido Morena, si en algo son expertos (los hermanos Monreal) es en robar porque ellos vienen a robarse el presupuesto y ellos no roban poquito, roban miles y mi­llones de pesos y eso se refleja en la carencia de obra pública y en la restricción de pagos al personal de diferentes áreas.

‘TODOS RECORDAMOS -continuó el líder izquierdista- que desde el primer día del mandato de David empezó incumpliendo pagos a maestros y a jubilados, lo decíamos antes de que fuera gobernador que personas corruptas, como ellos, significan una noche negra para Zacatecas’.

“Y LA SITUACIÓN es que -dijo-, ‘la­mentablemente son muchos los hermanos Monreal y muchos sus parientes que quizá, en el siglo XXI no alcance para que la ciu­dadanía zacatecana se quite de encima ese cáncer’, expresó desconsolado”.

-EL 2024 será decisivo para los Monreal: van a depender de lo que decida doña Clau­dia, quien ha señalado con índice de fuego que combatirá la corrupción y la impunidad; como mujer, yo creo en ella, porque es un ser muy humano y de izquierda auténtica, con principios y convicciones profundamente arraigados-.

-DIOSITO LA oiga, madre Teresa, Diosito la oiga, porque lo que dice el Efraín Arteaga es alarmante:

‘VEMOS EL problema del Issstezac que se ha prolongado por muchos sexenios y no vemos voluntad política, el gobernador se lava las manos. Bueno, el gobernador de todos los problemas sociales se lava las manos y siempre encuentra a quien echarle la culpa.

‘EN EL caso del campo en una crisis severa por la sequía el gobierno del estado no ha hecho lo que le corresponde, no se ha realizado una declaratoria de zona de desastre ni se han activado los mecanismos para que se actualicen presupuestos extraor­dinarios y todos sabemos que la agricultura y la ganadería son pilares de la economía de Zacatecas’.

“Y REFRENDÓ la fórmula para solu­cionar las cosas que empeoraron desde la llegada del David Monreal:

‘LA LLAVE para cambiar todo esto es la organización y movilización del pueblo porque no se puede confiar en la disposición y la buena fe de los gobernantes’, finalizó”.

-FALTAN LÍDERES, esa es la gran bronca, hay muchos pero hasta ahora no quieren asomar ni la cabeza-.

-YA VENDRÁN las elecciones y van a ver como muchos de ellos van a echar toda la carne al asador.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.