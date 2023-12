“Alrededor de 70% de Turistas se han Alejado de Zacatecas”

Tienen Miedo, la Inseguridad nos Sigue Golpeando: Farath Hernández

Por Rubén Palomo Macías

Farath Eduardo Hernández Salcido, ar­tesano, informó a Página 24 Zacatecas que las ventas en el portal de Rosales no han sido las esperadas durante este periodo vacacional, sin embargo ha habido días buenos pero se espera que el turismo llegue al estado y así poder incrementar las ventas. Aseveró que a comparación de años ante­riores solamente se ha visto la presencia de 30% de turismo por lo que hace falta que las personas que no son del estado vengan a generar derrama económica.

“La situación del estado no ayuda para que la gente se anime a venir, lamentablemente las cuestiones de inseguridad son muy sonadas y a esto se le suma que las corpo­raciones policiacas andan pidiendo moches a los paisanos, conozco de un video donde se evidenció a un policía estatal pidiéndole dinero a unos paisanos y me ha tocado ver en Las Arcinas que los policías se les suben a los traileros a su ventanilla para pedir moches”, comentó.

El artesano aseveró que es urgente que los turistas vengan a Zacatecas ya que con eso se incrementa la economía del estado y las familias. Mencionó que él y su familia se dedican a elaborar chocolate tradicional de metate el cual es buscado por los visitantes, eso sirve en mucho para la entrada de dinero para su familia.

“Esto es un extra, mi esposa es quien se dedica 100% a esto, yo tengo otra fuente de ingreso porque lamentablemente la economía no está cómo antes, cuando solamente una persona de la familia tra­bajaba y con eso se podían sostener, ahora es necesario que la pareja colabore con las entradas económicas. Dicen que está muy bien la economía, pero si no trabaja la pareja no se ajusta. El llamado se realiza a las autoridades para que por lo menos nos apoyen con espacios para vender, hay estímulos para comprar materia pri­ma pero ponen muchos candados, piden hasta el acta de defunción de los abuelos, esperamos que sean más accesibles y que sean de beneficio”, remató.