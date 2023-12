Mi Jardín de Flores

Cuando Saúl se Alimentaba con Cacahuates y Salsa

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La teoría del Presidente López Obrador de que el peor mal que tenía México era la corrupción, es cierta, cuando se erradica la corrupción hay economía, hay desarrollo, es la forma más simple de que haya recursos públicos para el desarrollo, para obras de infraestructura, para programas sociales’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 28 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Siguen los Asesinatos en Fresnillo

LA PLÁTICA de hoy jueves la abre don Roberto: “Mientras que el alcalde de Fresnillo con licencia, Saúl Monreal Ávila, sigue con su politiquería de hacer amarres para ser candidato de Morena, a una senaduría, en su tierra el narco sigue masacrando gente.

“AHORA FUE una mujer a quien co­sieron a balazos ayer miércoles a eso de las 5:00 de la tarde, cuando matones a sueldo llegaron a casa de la mujer de 50 años de edad, ubicada en la avenida Francisco Villa, colonia del mismo nombre: echaron la puer­ta abajo, entraron, la asesinaron a balazos, salieron y se esfumaron.

“ASÍ DE fácil y con total impunidad matan a la gente en la cuna de los hermanos Monreal Ávila: Fresnillo.

-O SEA: el Saúl Monreal abandona el municipio que prometió gobernar, y se va en busca de otro hueso que, de ganarlo, será de seis años, pero que antes dejaría para, buscar la candidatura y suceder a su her­mano David en la gubernatura y continuar saqueado Zacatecas: ¡vaya, vaya, vaya!, los monreales pretenden hacer del estado un ‘principado’-.

-SE ACABARON esos tiempos, doña Petra; además, no creo que el electorado vaya a votar otra vez por cualquier de los hermanos Monreal-.

-VOTAR, NO, pero la oposición debe de ponerse muy lista para evitar que los monreales hagan sus acostumbrados actos de mapachismo que saben hacer y sigan arrebatando hueso tras hueso-.

-SABEN MANEJAR las cosas muy bien: cuando el joven David buscaba la alcaldía de Fresnillo por primera ocasión, su esposa Lupita Pérez la que ‘reveló’ que el llamado ‘Cachorro de los Monreal’, era tan pobre que pasaba hambre mientras estudiaba en la UAZ: ‘sólo comía una bolsita de cacahuates con salsa’, esto le cayó muy bien a la gente y ganó la elección de alcalde-.

-JAJAJA… CIERTO, pero nomás llegó a la presidencia municipal y comenzó a darse vida de millonario, ¿quién no recuerda el fastuosa fiestononón que le dio a su hija María Fernanda cuando cumplió sus 15 años en octubre de 2019?

“ES ME-MO-RA-BLE, nosotros, en su oportunidad lo comentamos y lo escribió usted, madre Teresa, así:

-PUES EL pasado sábado María Fernan­da, hija mayor del matrimonio compuesto por Saúl Monreal y Lupita Pérez, cumplió 15 años y sus amorosos y cariñosos padres sacaron sus dólares ahorrados para festejarla como se merece-.

-¿QUÉ NO hace una madre, un padre por sus hijas? Yo recuerdo cuando mi Petrita cumplió sus 15: nos gastamos todos nuestros ahorros…

-¿A CUÁNTO ascendían esos ahorros, doña Petra?-.

-LO RECUERDO muy bien: 9 mil 583 pesos con 25 centavos; nos quedamos como “La Magnífica”, sin cosa alguna, pero le dimos esa satisfacción a nuestra bebé-.

-FUE UNA fiesta muy bonita: recuerdo la buena selección de música grabada, el mole con pollo y su hoja de lechuga, tostadas con frijolitos y pata de res, tequila y mezcal que llevaron los invitados-.

-PUES LOS 15 años de la María Fer­nanda, hija mayor de los Monreal-Pérez, ha dado mucho de qué hablar: que estuvo muy bonita, muy alegre, muy divertida, que hubo de todo y en abundancias, bueno, platica doña Jovita que hasta contrataron a un artista colombiano, muy jovencito, pero muy exitoso de nombre Manuel Turizo-.

-ESE CANTANTE es muy famoso entre la muchachada que no acepta nues­tros valores y cultura, el tal Turizo nomás vino para llevarse 40 mil dólares, limpios de polvo y paja en efectivo, según me cuentan…

-¿CUARENTA MIL dólares? ¡Ave María Purísima! Eso es una fortuna: 800 mil pesos mexicanos; debe de haber un error, a lo mejor fueron pesos, no dólares-.

-NO, NO hay error: lo consulté en internet y eso es lo que cobra, imagínense nada más qué derroche: 40 mil dolarucos libres de polvo y paja, más Otro tanto de viáticos, el cachorro debió haber gastado en ese cantan­te un millón 600 mil pesos-.

-¡MADRE MÍA de Guadalupe! Ahora sí que esa fiesta no la hace ni Obama-.

-BUENO, YO lo que dije lo sostengo: ¿qué no hace uno por sus hijos?-.

-PUES MIREN: si Saúl pagó ese pachangón de miedo con dinero de su bolsillo, no tiene nada de malo, pero si le metió la mano al cajón, sería una auténtica mentada de madre, pues le está robando recursos a la gente que más lo necesita-.

-ESO SÍ, pero yo creo que ese dinero es producto de sus ahorros: Lupita Pérez, su esposa, dice que Saúl es muy ahorrativo, que de estudiante lo único que comía eran cacahuates con salsa; entonces yo creo que desde entonces ya Saúl ahorraba su dinerito-.

PERAS O manzanas, doña Petra, eso es un derroche que se contrapuntea con la austeridad de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, es, ade­más, una pendejada contratar a un cantante extranjero: mejor hubiera contratado a Ángela Aguilar-.

-AY, DON Roberto, cómo se nota que usted nomás tiene hijos, no hijas, si viera cómo son de cariñosas…

-CLARO, PERO con los novios, jajaja-.

“Una Bonita Familia los Monreal-Pérez”

–PUES MIREN LO que me encontré en internet: una entrevista que le hacen a Lupita Pérez en su casa, hace tres años o más-.

DOÑA PETRA le sube todo el volumen a su celular…

-ME LLAMO María Guadalupe Pérez Vázquez-.

-¿CÓMO CONOCISTE a Saúl?-.

-PUES LO conocí hace 14 años, nos conocíamos por la familia. Nosotros cada año vamos a San Juan y ahí empezamos a platicar y al día siguiente nos pusimos de acuerdo; que ir a tomar un cafecito y ahí empezó la relación-.

-¿QUÉ TE gustó de Saúl?-.

-SIEMPRE FUE muy romántico, fue de poemas y arreglos de flores cada quince días. Era muy detallista, todo el tiempo llegaba con flores, con chocolates siempre, siempre. Eso fue lo que me gustó de Saúl. Me gusta su forma de pensar, es un hombre muy inteligente-.

-¿CÓMO HA sido su relación?-.

-FUE UNA relación muy, muy bonita el noviazgo y ahora de matrimonio pues no se diga, ¿no? con los hijos y con lo que hemos vivido y convivido juntos-.

-¿CÓMO HA sido su matrimonio?-.

-COMO CUALQUIER matrimonio. Recién casados pues al principio no tienes muebles, no tienes nada y así fue como… como empezamos, poco a poco, creciendo los dos porque ha sido una lucha de los dos, trabajamos los dos para salir adelante.

DE FERNANDA, la mayor, me acuer­do que… que no teníamos para comprarle ropa ni… ni nada. Todo ha sido poco a poco-.

-¿CÓMO ES Saúl con la familia?-.

-FÍJATE QUE él siempre es un hombre preocupado por la familia, por los hijos, porque estemos bien, porque estemos contentos. Es un hombre muy sensible y es hombre de… de familia, de querer estar en la casa, salir con los hijos-.

-¿CÓMO FUE la educación de Saúl?-.

-SIEMPRE CON los valores de la familia. Lo que pasa es que tuvo dos familias, prácticamente fueron dos fa­milias: sus hermanos de sangre y sus primos, pero son sus hermanos. Entonces él siempre pues de los dos lados, ¿no? con una familia doble y también su tía, sus papás, sus tíos, pues le dieron buenos valores. Lo que ves en la casa es con lo que crecen-.

-¿RECUERDAS A don Felipe Mon­real?-.

-SÍ, SÍ, sí me acuerdo. Muy poco convi­ví con él, pero sí me acuerdo de él. Yo lo veía a él un señor muy humano, él siempre ayudando a la gente, siempre al pendiente de la gente-.

-¿QUÉ OPINAS de la candidatura de Saúl?-.

-PUEDE SER un gran presidente por los valores, por lo sensible, lo humano que es él-.

-¿POR QUÉ?-.

-ES UN hombre que… que le ha batallado muchísimo. Cuando iba a la universidad él no tenía para… para comprarse una torta, unas gorditas o algo. Siempre se iba y se compraba sus cacahuates con salsa y era todo lo que comía, entonces yo creo que ha venido desde abajo y es… es un gran hombre y le ha batallado muchísimo para llegar hasta donde está ahorita-.

-¿CREES QUE será un buen presidente municipal?-.

-CLARO, ESTOY convencida porque sabe las, necesidades porque él las ha vi­vido-.

-¿QUÉ PAPEL jugarás como la esposa del presidente municipal?-.

-YO NO soy de la idea de ser la pri­mera dama, yo creo que primera dama es como el… la mujer que está ahí un lado nada más para… para la foto, ¿no? Como para rellenar el… el espacio. Eh… yo creo más bien que nosotras tenemos un papel muy importante, ¿no? también. Me ha tocado vivirlo de cerca, me ha tocado ir a las colonias de muy bajos recursos donde no hay agua, no hay luz, no hay drenaje; hay mucha necesidad y es increíble ver que la gente no tenga un espacio para sus hijos, un baño… este… un espacio digno donde puedan salir a jugar al patio, no sé, todo es tierra, no hay nada, no hay nada de servicios. Creo que podríamos hacer mucho por… por Fresnillo, los dos juntos, él en su espacio y yo en el… en el mío, sin descuidar nada. Yo creo que unidos podemos hacer muchas cosas por la gente que… que realmente lo necesita. Nosotros no somos de la idea de… de darle a la gente que tiene, hay que buscar los lugares donde de veras lo necesiten porque hay muchísima necesidad-.

-¿QUÉ TE gusta de Fresnillo?-.

-A MÍ FRESNILLO me encanta, me encantan las calles de Fresnillo: las iglesias, la gente, me gusta todo… A mí Fresnillo me trae muy buenos recuerdos yo aquí crecí con una familia unida, de aquí son mis padres; y por su gente-.

-PUES FÍJENSE nomás los sacrificios que hizo el joven Saúl para hacerle ese fiestonón su hija María Fernanda: ¿cuántos años debió de haber comido nada más ‘caca­huates con salsa’, para reunir esa millonada de dinero, verdad?

-HASTA AQUÍ lo publicado hace ya un poco más de cuatro años, ¿cuánto dinero más no habrá hecho el Saúl, teniendo a su alcance los chorros de billetes del municipio más rico de Zacatecas?-.

-UFFF… MILLONES y millones: ¿hay que ver cómo vista y calza: las mejores garras y los más caros zapatos-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.