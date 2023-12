Nomás no Llegan las Empresas que ha Anunciado David Monreal

El Gobierno Quieren Mantener un Estado Aletargado y Maleable: Adame

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del FPLZ, Faustino Adame Ortiz, asevero a Página 24 Zacatecas que no se han podido observar el arribo de las empresas que han anunciado el gobierno de David Monreal y Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, y señaló que una cosa es lo que menciona dicho secretario pero realmente en los hechos no se están dando las cosas.

“De que hay mucha necesidad es bien sabido de sobra, hay mucha pobreza y Za­catecas es de los últimos lugares en lo que se refiere a la economía, inclusive se hace mención de comparaciones entre Zacatecas y Chiapas por su poco desarrollo económico a pesar de estar rodeado de estados indus­triales y con buen crecimiento. Sabemos que nuestro estado es meramente campesino y aquí no se han instalado grandes empresas que realizan inversión y desarrollo”, men­cionó.

Adame Ortiz agregó que los discursos que se dan desde el gobierno ya no los cree el pueblo ya que en el estado es muy sencillo enterarse cuando se instala una empresa o cuando existen nuevas fuentes de empleo, más ahora que hay tanta necesidad de fuentes de ingreso. Reiteró que la gente ya no cree en el gobierno de David Monreal y los discursos que se generan desde este aparato ya que el estado tiene la obligación de atraer empresas que beneficien a la gente y no es así.

“Se tiene un problema de que se instalan empresas y quieren dar buenos salarios pero el mismo gobierno del estado no deja que esto ocurra porque si las empresas pagan mejor al aparato gubernamental se le va a ir mucha gente a laborar a estas empresas y el gobierno no quiere pagar igual buenos salarios. Parece que el gobierno quiere tener al estado aletargado para que sea manipu­lado más fácil y solamente hay una visión política que nos está lastimando”, remató.