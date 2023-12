Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Pésimo en Seguridad, Economía, Turismo…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“La teoría del Presidente López Obra­dor de que el peor mal que tenía México era la corrupción, es cierta, cuando se erradica la corrupción hay economía, hay desarrollo, es la forma más simple de que haya recursos públicos para el desarrollo, para obras de infraestructu­ra, para programas sociales’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 29 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Este Gobierno no Tiene Remedio

¡DIOS DE mi vida! ¿Pero qué es esto? No lo puedo creer, toda una familia atacada a balazos, cuando preparaban un velorio: ¡puro sufrimiento en Fresnillo!

-BENDITO MI Padre Dios que no vivi­mos en la cuna de los Monreal-.

-ESTUVO GRUESO ayer jueves en el Mineral, todo comenzó a eso de las 9:00 de la mañana cuando un chavo de no más de 26 años que se dedicaba a la elaboración y venta de ‘burritos’, fue asesinado a balazos cuando pedaleaba su bicicleta por la calle Interpol y, al llegar a la esquina con la Metropol, en la colonia Guardia Nacional, lo acribillaron y ahí quedó en un océano de sangre.

“POR SUPUESTO: no hay detenidos.

“PERO ESPÉRENSE, el ataque a una familia en la que murieron dos hombres y hubo cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad y dos mujeres, como lo publica hoy en primera plana nuestro periódico Página 24 Zacatecas, sucedió más más tarde.

“RESULTA QUE estas personas eran fa­miliares del vendedor de burritos, asesinado horas antes en la colonia Guardia Nacional y estaban haciendo los preparativos para velar el cuerpo en su humilde vivienda de la calle Miguel Hidalgo, colonia Felipe Ángeles, cuando de repente llegaron en un vehículo chirriando llanta varios sicarios armados hasta los dientes y los acribillaron: dos hombres cayeron muertos y cuatro personas quedaron heridas, entre ellas un menor de edad y dos mujeres.

“ELEMENTOS DE Remeza y la Cruz Roja trasladaron a los heridos al Hospital General, mientras que Servicios Periciales levantó los dos cadáveres que estaban en sendos charcos de sangre y se los llevaron a la morgue.

“NO, TAMPOCO en este doble asesi­nato hubo detenidos.

“TODO INDICABA que la oleada cri­minal terminaría, pero no fue así: porque más tarde, a eso de las 11:30 de la noche, se cometió otro asesinato más, pero en la cabecera municipal de Guadalupe.

“AMPARADOS POR la oscuridad de la noche, dos encapuchados llegaron a una casa ubicada en la calle Orden Universal, colonia Ojo de Agua e la Palma, y mataron al hombre de la casa.

“CLARO, TAMPOCO hubo detenidos.

“EN SÍNTESIS: cuatro zacatecanos fueron asesinados y otros cuatro: un niño, dos mujeres y un hombre, se encuentran internados en el Hospital de Infiernillo, perdón, Fresnillo.

Desapariciones Forzadas

-GRAN ALBOROTO causó la priva­ción ilegal de la libertad de cinco sanmar­queños en Loreto, Zacatecas, se trata de DIANA MARICRUZ DAVILA PEREZ de 25 años, MARÍA CONCEPCIÓN PA­DILLA PALOMO de 26 años, RICARDO DÁVILA DÁVILA de 38 años, JEFFREY PÉREZ REYES de 21 años y HÉCTOR SALDÍVAR GONZÁLEZ de 47, quienes fueron secuestrados por gente armada del narcotráfico, el miércoles 27 por la noche, hace unos minutos Rodrigo Reyes Mugüer­za, secretario general de Gobierno, anunció vía facebook su rescate:

“SOBRE LA privación de la libertad de cinco personas registrada en el municipio de Loreto hace unos días, quiero informar que después de un operativo conjunto realizado por las corporaciones que integran la mesa de construcción de paz se ha logrado su liberación y su estado de salud se encuentra bien. En estos momentos personal especiali­zado de la FGJE se encuentra brindándoles la atención integral necesaria”.

Cédulas de Búsqueda Vigentes

QUIENES CONTINÚAN desapareci­das y hoy viernes publicamos sus Cédulas de Búsqueda, son: SURELI BIANEI LUÉ­VANO GUEVARA de 21 años, desaparecida en Luis Moya, Zacatecas, el 21 de diciembre del presente año, y

MARIO GUEVARA LOZANO de 38 años, desaparecido el 22 de diciembre de 2023.

“ASÍ ESTÁN la cosas al día de hoy vier­nes en Zacatecas en el tema de asesinatos, desaparecidos y heridos: la sangre fluye por doquier”.

En Turismo, Estamos Muyyy Mal

-YO NO sé por qué el David cree que cualquier chango sabe colgarse bien del mecate-.

-JAJAJA… ¿CÓMO está eso, doña Petra?-.

-ES QUE el David para los cargos en su gabinete pone a cualquier chango, valién­dole gorro si no tiene capacidad y cono­cimiento para el puesto, como el Le Roy Barragán Ocampo que como secretario de Turismo nomás no la hace, como tampoco la hace el Rodrigo Castañeda Miranda, en la Secretaría de Turismo.

“LO DIGO porque en Turismo estamos muyyy mal, cómo nunca jamás habíamos estado y es que al Le Roy lo noto muy agüi­tado, desganado, sin ilusiones pues.

“ÉL HA ocupado muchos cargos sin im­portar si los gobiernos son del PRI, PRD o Morena pero en esta secretaría lo veo muy ojón pa’paloma: y si no atrae ni a las moscas, menos a turistas.

“COMO HOY lo dice el Javier Torres, prestador de servicios turísticos, en entrevis­ta con nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘Hace falta promoción dinámica, seguimos estancados, en Guanajuato y Michoacán tienen más problemas de inseguridad, pero reciben más turismo que Zacatecas’.

“TAMBIÉN DIJO que el Le Roy y su gente no se acercan a las empresas turísticas, situación que no debería ser porque en Gua­najuato como en Morelia hay comunión en­tre ambas partes y eso ha provocado que en esos dos estados haya turismo todo el año:

‘ALLÁ -DIJO el hombre- se está ha­ciendo un trabajo bien, de hablar bien de estas entidades y con buenas estrategias; con la pena, pero la Secretaría de Turismo de Zacatecas tiene que hacer su trabajo, pro­mocionar Zacatecas, hacer nuevos proyectos y nuevas promociones ya que el estado tiene la misma promoción de hace 35 años, mientras que Guanajuato hace mucho que no promociona a las momias pero la gente ya sabe lo que tiene allá, aquí seguimos con el teleférico, la mina del Edén y el centro, creo que hay que tener proyectos y más visión para que los turistas vengan a Zacatecas’.

“PUES AQUÍ está un buen tip por si el David y el Le Roy lo quieren aprovechar: ¿cómo es posible que no se acerquen con quienes conviven todo el tiempo con los turistas?

“AHORA VAYAMOS con lo que denun­cia el coordinador del FPLZ, Faustino Ada­me Ortiz, quien asegura que lo que quiere el David es mantener un estado aletargado y maleable, por lo que nomás no llegan las empresas que ha anunciado, y que el tal Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, no vale ni tres cacahuates, por lo que en los hechos no se están dando las cosas, ‘por eso hay mucha pobreza en Zacatecas: estamos en los últimos lugares en economía:

‘SE TIENE un problema de que se insta­lan empresas y quieren dar buenos salarios pero el mismo gobierno del estado no deja que esto ocurra porque si las empresas pagan mejor al aparato gubernamental se le va a ir mucha gente a laborar a estas empresas y el gobierno no quiere pagar igual buenos salarios. Parece que el gobierno quiere tener al estado aletargado para que sea manipu­lado más fácil y solamente hay una visión política que nos está lastimando’.

-¡SANTA GERTRUDIS!, ¿dónde esta la ‘Paz, Bienestar y Progreso’, que don David tanto pregona?-.

-EN SU imaginación solamente, y eso cuando trae algunos chupes entre pecho y espalda-.

-ASÍ COMO vamos, David va a imponer a Le Roy o a Rodrigo como reina y princesa de la feria respectivamente-.

-JAJAJA… ¿CÓMO se verían?

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.