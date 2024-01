Mi Jardín de Flores

Lo Oscuro y lo Impune de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo lamento que esto sea así, yo quisiera tener al mejor gobernador; que a mi estado y a él (David Monreal Ávila) le fuera bien pero sus acciones no le abonan. Su desempeño no ha sido el esperado, se ha dedicado a gober­nar con una secta que le endulza el oído, no le hablan de la realidad que vive el estado y eso no le ayuda a corregir lo que está mal. El gobernador debería escuchar todas las voces para que se dé cuenta cuál es la realidad de Zacatecas y corregir lo que está mal’: Miguel Ángel Torres Rosales.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 30 de Diciembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

PUES YA estamos a un día de que finalice 2023 y comience el 2024, habrá que agradecer a mi Padre Dios por toda su bondad y amor a su pueblo de Zacatecas.

-SÍ, BENDITO sea mi Padre Dios, con Él todo, sin Él nada-.

-PUES YO, en todo caso, le reclamaría: no hay chamba, muchos zacatecanos a duras penas comen una sola vez al día: la salud, la educación y la seguridad están pa’llorar, ¿qué le tengo qué agradecer, sí además tenemos un gobernador que vale ‘chetos’?-.

-LO QUE pasa es que usted es un ateo redo­mado, por eso cuando le vaya a entregar cuentas a mi Padre Dios, Él lo enviará de inmediato al infierno-.

-ÁNDELE, AHÍ voy a estar mucho mejor, rodeado de pecadoras, bebiendo y cantando y no con mujeres beatas a rece y rece, ¡qué aburrición!-.

-POR FAVOR no discutan, si don Ro­berto no es creyente, no por eso recibirá castigo, sino por sus actos; y aun así mucha gente de ‘mala conducta’ por una sola obra de caridad no sólo ganó el cielo, sino que se volvió santo, como San Martín Caballero, por ejemplo-.

-PERDÓN, MADRE Teresa, pero aquí mi compadre me saca de quicio y sí, se va a ir directo al infierno-.

-NO HAY bronca, me voy con las pecadoras, jajaja…

El Gobierno de David Sigue Ocultando Asesinatos

-LEO EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ayer viernes 29 de diciembre, no hubo homicidios dolosos en el estado y eso me llena de alegría-.

-OJALÁ Y así fuera madre Teresa -dice don Roberto-, pero la verdad es que ayer viernes se cometieron dos asesinatos-.

-PUES NINGÚN medio de comunicación -dice doña Petra- informa de asesinatos; para el gobierno del David fue un día blanco-.

-YO TAMBIÉN monitoree y no vio nin­guna ejecución, pero el informe diario del Gobierno de México reporta dos asesinatos: no dice dónde, cómo ni cuándo pero fueron dos, miren el gráfico: Zacatecas, dos homicidios; yo no sé por qué a este gobierno le gusta jugar al ‘Tío Lolo’-.

-ES PARA aparentar que la seguridad está mejorando en el estado, pero pues nadie le cree, a don David, ya todo Chalchihuites considera que el señor gobernador es más mentiroso que don Alejandro Tello, su antecesor; a propósito, ¿qué saben de don Alejandro?-.

-NADA, NO se oye nada de él ni de la Cristina-.

-DEBE SEGUIR en Querétaro ‘constru­yendo casitas para vender’-.

Un año de Impunidad

-¡DIOS DE mi vida!, ¿cómo pasa el tiempo?, mañana se cumple un año de la desaparición y muerte del señor licenciado Raúl Calderón Samaniego-.

-CASO MUY sonado; ‘Rulo’, como ca­riñosamente le decían sus amigos, salió de Jerez el 31 de diciembre de 2022, rumbo a su departamento en la capital del estado y al día siguiente sus familiares lo reportaron como desaparecido -informó en su momento nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

“DOS DÍAS después, 2 de enero de 2023, elementos de la Fiscalía General de Justicia arri­baron al departamento de ‘Rulo’ y lo hallaron muerto, con un balazo en la cabeza: la noticia indignó a todo Zacatecas y su familia exigió justicia, por tan abominable crimen.

“ZACATECAS ENTERÓ se indignó y hasta pidió la cabeza del David Monreal y del fiscal Murillo, pero nada de eso sucedió; meses más tarde, otra bomba explotó:

‘EL FISCAL Murillo acusa al alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y a su esposa Susana de Asesinar al abogado Raúl Calderón Samaniego’.

“LA NOTA, aparecida en nuestro Diario el 19 de abril de 2023, ganó la portada de nuestro Diario, creo necesario recordarlo; ese brutal crimen debe ser castigado, no importa que el Julio César y la ‘Susy’ sean uña y mugre del ‘desgobernador’ David Monrral:

“LA FISCALÍA de Justicia del Estado solicitó a la Legislatura local -escribió el com­pañero Alonso Chávez Landeros, corresponsal de Proceso- que retire el fuero constitucional y remueva del cargo al presidente municipal de Guadalupe, el morenista Julio César Chávez Padilla, para ser sometido a proceso penal por su presunta responsabilidad como coautor en el delito de homicidio calificado y robo calificado en contra (de) Raúl Calderón Samaniego, abo­gado y exbajista de la banda Los Románticos de Zacatecas.

LA SOLICITUD, presentada anoche por el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, está acom­pañada de una copia certificada de la orden de aprehensión liberada el lunes 17 por la jueza de control del Poder Judicial del estado, María de Jesús García González.

AL DARLE lectura al documento durante la sesión legislativa de este martes, el diputa­do presidente de la Junta de Coordinación Po­lítica (Jucopo), Enrique Laviada, señaló que la Legislatura ‘atenderán la solicitud de con institucionalidad, con toda la seriedad que el caso necesita y con apego a la legalidad’.

LA SOLUCIÓN de procedencia para quitar el fuero y remover del cargo al alcalde morenista, Julio César Chávez Padilla, fue turnada para su estudio y dictamen a la comisión Jurisdiccional, quien tiene un plazo de 10 días para realizar el examen previo y presentar un dictamen al pleno de diputados para su discusión y aprobación.

JULIO CÉSAR Chávez gobierna, en su segundo mandato consecutivo, el muncipio de Guadalupe, conurbado a la capital zacatecana, y ha presumido de ser de los más cercanos al gobernador, David Monreal Ávila.

LA FISCALÍA de Justicia obtuvo además otra orden de aprehensión en contra de la esposa del edil morenista por su presunta responsabili­dad en el homicidio de Raúl Calderón.

‘RULO’ COMO era conocido el abogado y exbajista de la banda Los Románticos de Zacatecas fue reportado por su familia como desparecido el 31 de diciembre del 2022 mien­tras viajaba de Jerez.

UN PAR de días después, el 2 de enero de este año, fue hallado privado de la vida al inte­rior de su departamento en el centro histórico de la capital zacatecana.

DESDE ESE día, su familia y amigos han exigido justicia para el abogado de 37 años, originario del municipio de Río Grande”.

-¡DIOS DE mi Vida, un año de impunidad en este crimen tan sonado como abominable!-.

-ES QUE el Julio César es muy amigo del David, por eso no lo agarran ni a él ni a la ‘Susy’, las malas lenguas aseguran que el exalcalde está escondido junto con su esposa en uno de los ranchos de los hermanos Monreal-.

-ES UN boletote el que compró David, por­que si Julio César y su esposa no son aprehen­didos durante su sexenio, en el próximo la va a pasar muy mal, si Julio César desembucha que fue David el que lo protegió a él y su esposa-.

-A LO QUE se arriesga don David, ¿verdad?

“BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.