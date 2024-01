Mi Jardín de Flores

El Narco Recibe el Año Nuevo con al Menos 4 Asesinatos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo lamento que esto sea así, yo quisiera tener al mejor gobernador; que a mi esta­do y a él (David Monreal Ávila) le fuera bien pero sus acciones no le abonan. Su desempeño no ha sido el esperado, se ha dedicado a gobernar con una secta que le endulza el oído, no le hablan de la reali­dad que vive el estado y eso no le ayuda a corregir lo que está mal. El gobernador debería escuchar todas las voces para que se dé cuenta cuál es la realidad de Zaca­tecas y corregir lo que está mal’: Miguel Ángel Torres Rosales.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 1 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

-¡BRRR.. QUÉ frío!-.,

-SÍ, ESTÁ haciendo mucho, mucho frío-.

-APENAS PA’UN mezcalito-.

-PINTA BONITO este año, hoy hasta los pajaritos amanecieron más cantadores que de costumbre-.

-SE ME hace hasta raro, porque pues es invierno-.

-A LO MEJOR también ellos le entraron al mezcal, jajaja; los que no dejan de jalar el gatillo son los narcos, que despidieron el año viejo con dos asesinatos, según reporta hoy lunes 1 de enero el Gobierno de Médico-.

-ENTONCES YA nos puede decir usted cuántos homicidios dolosos se cometieron en diciembre, ¿verdad?-.

-SÍ, SÓLO que tengo la información desglosada por día-.

-NO IMPORTA, yo los voy anotando-.

–SALE PUES:

1º DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

2 DE DICIEMBRE: 4 asesinatos.

3 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

4 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

5 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

6 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

7 DE DICIEMBRE: 2 asesinatos.

8 DE DICIEMBRE: 3 asesinatos.

9 DE DICIEMBRE: 3 asesinatos.

10 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

11 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

12 DE DICIEMBRE: 6 asesinatos.

13 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

14 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

15 DE DICIEMBRE: 2 asesinatos.

16 DE DICIEMBRE: 6 asesinatos.

17 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

18 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

19 DE DICIEMBRE: 2 asesinatos.

20 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

21 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

22 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

23 DE DICIEMBRE: 4 asesinatos.

24 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

25 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

26 DE DICIEMBRE: 2 asesinatos.

27 DE DICIEMBRE: 1 asesinato.

28 DE DICIEMBRE: 4 asesinatos.

29 DE DICIEMBRE: 2 asesinatos.

30 DE DICIEMBRE: 0 asesinatos.

31 DE DICIEMBRE: 2 asesinatos

-¡DIOS DE mi Vida!, 49 personas ulti­madas a balazos, es mucha sangre inocente derramada-.

-MAÑANA TENDRÉ toda la infor­mación de enero a noviembre de 2023, si no mal recuerdo arañamos los mil asesinatos-.

-Y NO LO dude que el David va a echar las campanas al vuelo, diciendo que son pocos los asesinatos-.

Los Asesinatos de Este Inicio de año

-PUES QUE diga misa, porque el narco recibió el Año Nuevo con cuatro asesinatos, esta es la historia:

HOY LUNES, después de dar las 12 campanadas con las que finalizó el terrible 2023, en la cabecera municipal de Guada­lupe se escucharon varios plomazos que inquietaron a los vecinos de la calle Vergel, en la colonia Villas de Guadalupe.

A ESO DE la 1:00 de la madrugada de este 1º de enero, varios narcos llegaron a una casa de ese lugar, echaron la puerta abajo, entraron y con gritos y amenazas co­menzaron a echar bala a diestra y siniestra, matando a cuatro personas que formaron un mar de sangre.

Y COMO siempre sucede en estos casos, los asesinos huyeron con sospechosa tran­quilidad: no había un policía a cuadras a la redonda ni siquiera para sacarse con él una selfie. Así está la impunidad en Zacatecas.

-SE ME sigue haciendo extraño que los malos organizados actúen con tanta facili­dad e impunidad, esto es inaudito; nunca que yo recuerde han atrapado a un malo organizado infraganti, los señores actúan como ‘Juan por su casa’-.

-COMO QUE tienen licencia para matar, e$o está claro, porque no creo que nuestros uniformados sean tan pen… tontos, tenemos muy buenos policías, sólo que los narcos donde quiera están infiltrados, a mí no me extrañaría que hasta el David esté durmien­do con el enemigo-.

-MÁS BIEN con la ‘enemiga’, jajaja… no se le va ni una viva al corral-.

Impunidad, Alienta Criminalidad

-LA SITUACIÓN es que la impunidad fomenta la criminalidad, porque como los malos organizados son inmunes, ya cualquier persona actúa al margen de la ley pues al ver que los malos gozan de impunidad, a mucha gente se le hace falta imitarlos.

AHÍ TIENEN usted a la joven señora Blanca Azucena Frías Durán, a quien le arrancaron la vida con el producto que llevaba adentro de su humanidad, lo que claramente es un doble homicidio.

-Y LA GENTE está súper indignada, exige justicia; todo Nochistlán sabe quién es el autor de ese abominable doble asesinato; ojalá y la Fiscalía detenga al feminicida y lo mantenga en la cárcel por el resto de su vida porque ese hombre puede cometer más feminicidios -.

-LO VAN a atrapar, no tengo la me­nor duda, de lo contrario David seguirá sembrando repudio hacia su pésimo gobierno.

-YA LO manifestó también la Irma Se­rrano Esparza, una activista muy aguerrida, quien está muy indignada y alarmada por tanta inseguridad, ya que -dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacate­cas– que la mayoría de los negocios allá en la capital del estado cierran a las 7:00 de la tarde-noche, o sea: en cuanto se oscurece cierran las puertas de sus negocios y pelan gallo, pues no sólo tienen temor de ser asaltados sino de perder hasta la vida, por lo que vaticinó:

‘LAS COSAS ya nunca van a ser como antes, se percibe un poco más de gente (en estos días en el Centro Histórico), pero definitivamente los muertos siguen au­mentando, sigue aumentando el número de personas desaparecidas y creo que también es el asunto que conlleva el alto consumo de drogas y el alto nivel de impunidad que tenemos en Zacatecas.

‘SIENTO -CONTINUÓ Irma Serra­no- que eso implica retroceso para Zaca­tecas porque, al cerrar más temprano los negocios, de alguna manera afecta a los comerciantes porque dejan de vender, a la sociedad porque salimos a comprar algo y ya no están y la economía se restringe por ese tipo de medidas que se han tomado; pero definitivamente estamos en otros tiempos y también tenemos qué adaptarnos a lo que tenemos porque nunca va a volver a ser como antes’.

-NO ME lo van a creer, pero sus palabras me provocan ñáñaras, porque yo quisiera que todo esto fuera una pesadilla y que, al despertar, el narco ya no estuviera en Zacatecas-.

-YO TAMBIÉN quisiera que Irma se equivocara, pero todo indica que la pacifi­cación no se logrará en esta administración monrealista: no, hasta que realiménteles David haga lo que tenga que hacer: echarle huevitos al asunto y perderle el miedo al narco-.

-NAAA… EL David de lo que menos tiene es de enfrentar a los narcos: le suda todo, hasta allá donde les plati­qué-.

–¿DÓNDE, DÍGALO?-.

-PUES EL chiquilín, ¿dónde más?-.

-¿EL DEDO meñique?-.

-SÍ, JAJAJA… ¡ese mero!-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.