Rubén Flores Anuncia la Alianza Morena y PVEM

“Con la Misión de no Mentir, no Robar, no Traicionar”

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal de Morena, dio a conocer de manera formal los trabajos de la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada en conjunto con el Par­tido Verde Ecologista de México (PVEM).

Recordó que este 2 de enero arrancó el proceso de precampañas, por lo que aseguró que se dedicarán a visitar a los ciudadanos que otorgaron su voto en el 2021 para cum­plir el objetivo de ganar las elecciones el próximo domingo 2 junio de 2024.

“Este proceso de coalición tiene el objeti­vo de cumplir con el plazo, no solamente en la Cámara Federal de senadores y diputados, sino también en la cámara local. Vamos por la gobernabilidad, poder seguir con esta mi­sión de no mentir, no robar y no traicionar; principalmente no vamos a traicionar al pueblo de Zacatecas si queremos cumplir con nuestros principios básicos de primero los pobres”, comentó.

Resaltó que no se confían de los partidos de oposición, particularmente del PRI, el cual, dijo, hasta el momento no ha logrado establecer un acuerdo estratégico para con­tender en este proceso electoral, y aseguró que “el partido Morena, a nivel nacional es un referente de la organización, estamos en cada una de las secciones electorales del estado y en cada una de las familias de este estado”.

Sobre la coalición “La esperanza nos une” conformada por los partidos antes aliados de morena PT, PES y Nueva Alianza, Flores Márquez comentó que el partido oficialista se encuentra en una etapa con altura de miras en beneficio de la población de Zacatecas, por lo que resaltó que las especulaciones de otros partidos y coaliciones no son preocu­pantes para la militancia de morena.

“Les deseamos mucho éxito a todos, es­peramos que coadyuvemos en que le vaya bien a México y a Zacatecas y nosotros nos enfocaremos en nuestros objetivos y además un concepto de izquierda va más allá de grupos”, finalizó.