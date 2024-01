Mi Jardín de Flores

El $egundo Pi$o de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo soy de origen campesino y los campesinos sabemos resistir el tempo­ral; sabemos cuando hay malas épocas y sabemos cuando la sequía aprisiona y no permite que la cosecha se coseche’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miérco­les 3 de enero de 2024.

En Definitiva, Dejan Solo al PT

“SEGÚN EL Rubén Flores Márquez, achichincle del David y gerente estatal de Morena, siguiendo al pie de la letra la voz de su amo convocó a rueda de prensa para anunciar que en las elecciones del 2 de ju­nio próximo sólo irán con el PVEM, por lo que definitivamente le dan una patada en el trasero al PT”.

-QUÉ MALO estuvo eso; cuando más se necesitan las alianzas porque la siguiente elección es la madre de todas las batallas y necesitamos mayoría absoluta en el Poder Legislativo para llevar a cabo el segundo piso de la 4T, como lo viene diciendo en todo el país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo-.

El del Bulevar es el Único $egundo Pi$o que le Interesa al David

-SÓLO QUE al David ese segundo piso no le interesa, pero sí el del bulevar Metropolitano, porque ese sí le va a dejar mucho dinero ¿cuánto no le pellizcará a los primeros 3 mil 600 millones de pesos?, sólo del puro diezmo acostumbrado son 360 millones de pesos, más moches y otras triquiñuelas-.

El Autoexiliado Benjamín Medrano Quezada

-SIN TEMOR a equivocarme, David va a salir de gobierno del estado más super millonario que Ricardo, es muy voraz como lo demos­tró cuando fue alcalde de Fresnillo, según lo dijo en su momento su sucesor Benjamín Medrano Quezada, hoy prófugo de la ley y la justicia, quien no ha dado señales de vida desde el pasado 15 de junio de 2022, que dejó de postear en su Facebook-.

-¿CREEN USTEDES que lo detengan o que siga desterrado hasta que don David termine su mandato?-.

-YO CREO que no lo agarran y que el Benjamín reaparecerá cuando el David salga de la Casa de los Perros, y si es inocente lo va a contrademandar: él conoce vida y milagros del gobernador al dedillo-.

-POBRE HOMBRE, a mí me cae muy bien porque es una persona preparada, muy pulcra y canta bonito; entonces ya tiene un año y casi seis meses auto exiliado, por quien antes decía ser como su hermano, cosas que tiene la vida…-.

La Roxana se Sube al Ring vs Laviada, Benítez y Mendoza

DOÑA ROXANA Muñoz González, diputada local, presume que la obra del se­gundo piso del Bulevar Metropolitano será de gran beneficio para los zacatecanos, y sa­tanizó a sus colegas diputados don Enrique Laviada Cirerol, la señorita Priscila Benitez y don Juan Mendoza, a quien llamó grillos por oponerse a la susodicha obra-.

“YO CREO -y que Dios me perdone si me equivoco- que la ‘grilla’ es doña Roxana, porque con la mayoría de personas que he platicado al respecto, me han dicho que esa obra no traerá más que perjuicios a Zaca­tecas, principalmente a los comerciantes y vecinos del lugar-.

-EXPERTOS DICEN que con semáfo­ros de tecnología de punta -dice don Rober­to-, esos llamados inteligentes, se agilizaría la circulación y su costo no rebasaría 25% de lo presupuestado inicialmente para el susodicho segundo piso del bulevar; sólo que ahí David no tendría mucha chance de clavarle la uña al presupuesto-.

-LA INTELIGENCIA artificial -expone doña Petra- traerá muchos beneficios a la humanidad, yo creo que por ahí le deberían de buscar: no me imagino una mole de con­creto gris afeando la capital del estado con su bello Centro Histórico y su emblemático Cerro de la Bufa, y el horror de ver bajo ese segundo piso a grupos de drogadictos y teporochos drogándose y emborrachándose a sus anchas, ¡qué horror!

Rodrigo Reyes, ‘El Bombero’

ANOCHE LEÍ la columna El Kiosko, de la periodista Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de las agencias de nuestro Diario que dice:

EL ‘APAGAFUEGOS’ de Zacatecas.

‘EN ZACATECAS nos cuentan que Cristian Camacho Osnaya ha quedado a deber, a un mes de que se convirtió en el nuevo fiscal estatal, lo que creo muchas expectativas. Nos señalan que en su plan de trabajo prometió un mayor acercamiento con la gente y una mejor estrategia de co­municación social, pero recientemente ha preferido hacer mutis, como en el caso de un presunto robomillonario a un camión de valores, el cual no confirmó ni desmintió y el que sale al quite es Rodrigo Reyes Mugüer­za, secretario general de gobierno estatal, quien se ha convertido en el apagafuegos de todos los problemas del Ejecutivo Local y, ahora del fiscal. ¡Qué tal?

-ES CIERTO el ‘Mugrera’ es el apa­gafuegos del David, aquí lo hemos co­mentado, lo que yo no sabía que también es el ‘bombero’ del francés de petatiux, Cristian Paul.

-IRMITA HACE buenos comenta­rios como el de los costosos zapatos del joven Saúl, alcalde con licencia de Fresnillo de quien dijo hace algunos meses que:

‘AL QUE le salió el chirrión por el palito en Zacatecas, nos platican, fue al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila (Morena), pues presumió en redes sociales una foto en la que se aprecia su humildad lustrando su calzado con un bolero de la plaza central. Sin embargo, nos indican que enseguida brincaron sus detractores para exhibir que sus zapatitos son de la marca Ferragamo y cuestan más de 22 mil pesos, pero lo peor fue la ofensa a los amantes de Michael Jackson y no fal­taron los comentarios mala leche de que aunque puedas salir del rancho, el rancho no sale de ti; Oh, la, la, ¡Qué elegancia, la de Francia!’.

-¡BENDITO PUEBLO de Fresnillo!, hizo multimillonario en menos de seis años al joven Saúl, quien cuando estudiante, se­gún cuenta su esposa Lupita Pérez, lo único que comía era una bolsita de cacahuates con salsa-.

–SAÚL ES el Monreal Avila que viste mejor que cualquiera de sus hermanos, no obstante tiene razón la corresponsal de El Universal: ‘Aunque puedas salir del rancho, el rancho no sale de ti’, se le nota enseguida-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.