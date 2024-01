Mi Jardín de Flores

¿Dónde Quedaron los Ejes Rectores de David Monreal?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo soy de origen campesino y los campesinos sabemos resistir el tempo­ral; sabemos cuando hay malas épocas y sabemos cuando la sequía aprisiona y no permite que la cosecha se coseche’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 4 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Dos Asesinatos

VARIOS NARCOTRAFICANTES armados hasta los dientes llegaron a una casa ubicada en la calle Vagón, colonia Ferrocarrilera, en la cabecera municipal de Guadalupe, y con in­audita sangre fría acribillaron a un hombre, para enseguida huir sin problema alguno.

MINUTOS DÉSPUES llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para llevar a cabo las indagaciones de campo que plasmaron en la carpeta de investigación, levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue para llevar a cabo la necropsia de ley.

LA OTRA ejecución, las autoridades no la reportaron a los medios de comunicación pero en el Informe Diario de Homicidios Dolosos del Gobierno de México, sí lo re­portan: “Zacatecas, dos homicidios”.

-NADA HAY oculto bajo el sol ¿por qué omitirlo?-.

-ES QUE les encanta jugarle al “Tío Lolo” en su vano intento por presumir que en Zacatecas todo está bien, como si la ciu­dadanía se chupara el dedo, pero la verdad siempre sale a relucir-.

-PUES ASÍ estuvieron las cosas: ayer miércoles se cometieron otros dos asesi­natos.

Mi Cabecita de Algodón con 75% de Aprobación

A PESAR de todas las adversidades y la mala leche de la oposición, hoy jueves 4 en nuestra Diario Página 24 Zacatecas, se publica una encuesta de El Heraldo de México, en la que aparece mi ‘cabecita de algodón’ con 75% de aprobación, a pesar de que ya entró a su último año de gobierno-.

-Y LA DRA. Claudia Sheinbaum Pardo, continúa liderando las encuestas, rumbo a la Presidencia de la República con 55% de intención al voto, mientras que doña Xóchitl tiene 22%, o sea es abismal la diferencia entre una y otra virtual candidata: 33% es la diferencia-.

-ES QUE Claudia es una profesional de la política, con principios, convicciones y deseos de servir, además de que no para en sus giras diarias, parece trompo chillador; en eso también se parece al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hasta los domingos trabaja-.

-RECUERDO -DICE don Roberto- que así comenzó David: trabajando en domingo, pero pronto perdió el gusto por su chamba, nomás creó fama y se echó a dormir: la violencia, inseguridad, extorsiones, secues­tros, desapariciones forzadas, cobro de piso, asaltos a mano armada, corrupción e impu­nidad que prometió combatir, persisten: el desempleo y la falta de inversión continúan; educación y salud están por los suelos.

“Y AHÍ están los resultados: la econo­mía está pa’llorar y muchos comercios em Zacatecas han cerrado sus puertas, otros se aferran pero están perdiendo hasta la camisa, como el comerciante José Baltazar del Mer­cado González Ortega, ubicado en el mero Centro Histórico de la capital del estado, quien entrevistado por nuestra compañera Nallely de León Montellano, declaró que si bien en estas fiestas aumentó un poco la afluencia del turismo, las ventas no fueron lo suficiente para cubrir los gastos muertos:

‘SON VENTAS chiquitas, no alcanza­mos a pagar rentas ni impuestos, yo tengo que sacar de mis ahorros para pagar dos rentas, Hacienda, el Seguro Social, Infona­vit, que son gastos muy fuertes’.

Y CONTINUÓ:

‘ESTAMOS TAN mal aquí en Zacatecas en todos los sentidos, que yo no veo que el comercio esté activo como en otros estados como Aguascalientes o San Luis Potosí; aquí no hay movimiento… si no fuera porque yo tengo otra entrada ya se hubiera desaparecido el negocio.

‘LOS GOBIERNOS -continúa el entre­vistado- no están siendo equitativos con el comercio debido a que el apoyo se concentra en el comercio ambulante ubicándolos en lugares estratégicos cuyas ventas diarias son buenas, mientras que el comercio es­tablecido continúa sufriendo los estragos de la pandemia, la inseguridad, entre otras secuelas que han dejado diferentes proble­máticas en el estado’.

“ESTE ES el sentir de la mayoría de los comerciantes del Centro Histórico de la ca­pital, y si nos vamos con los prestadores de servicios turísticos, la situación está tablas, como lo declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Javier Torres, asesor turís­tico quien dijo que su ‘actividad está entre un 40 y 45% a la baja en comparación con años anteriores’.

“RECONOCIÓ QUE en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo sí hubo gente pero no como en años anteriores, porque ‘siguen siendo más las malas noticias que las buenas, las cuales se propagan con miles de personas a nivel local y foráneo, lo cual afecta de sobremanera la economía.

‘LA MAYORÍA de los comentarios de los clientes tienen que ver con la inseguridad en Zacatecas’, por ello hace un llamado al gobierno estatal y municipal ‘a ponerse las pilas en cuanto al trabajo en cada sector que tiene que ver con el turismo para generar mayor movilidad turística y económica’.

-ZACATECAS ESTÁ mal desde que el ‘RaTello’ llegó a la Casa de los Perros, hubo mucha esperanza de que con el David se compusieran las cosas con sus cuatro ejes rectores que tanto presumió:

1.- MINERÍA.

2.- TURISMO.

3.- CAMPO.

4.- INDUSTRIA.

“Y EN TODO han fallado el de Fresnillo: mineras en huelga, el turismo huyendo despa­vorido por tanta violencia e inseguridad, el cam­po descapitalizado por la sequía y por el narco, y la Industria frenada por falta de inversiones”.

-AUMÉNTELE LA corrupción y la impunidad y el panorama está muy de la chingada, ¿qué hacer?-.

-PUES SEGUIR picando piedra; si no pregúntenle al alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda, quien para lograr que la gente pague el impuesto predial está ofreciendo descuento de 25%, porque él sí está viendo que la situación económica está del cocol-.

-DESGRACIADAMENTE ASÍ es.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.