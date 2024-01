Por Vacaciones del Personal de Finanzas, Ciudadanos no Pudieron Pagar Impuestos

“Pinches Huevones, por eso Zacatecas no Progresa”, Tronaron

Por Nallely de León Montellano

Además del pago oportuno del impuesto predial, al iniciar el año, la ciudadanía tam­bién debe ponerse al corriente con el pago del impuesto de verificación vehicular, es decir el pago de placas, lo cual debe efec­tuarse en las oficinas de recaudación, del Gobierno del Estado, sin embargo decenas de personas no pudieron pagar, pues esta­ban cerradas, por lo que tronaron molestas: “¡Pinches Huevones, por eso Zacatecas no Progresa!”.

En uno que otro módulo de recaudación pegaron avisos de que la apertura de los mismos será hasta el miércoles o jueves de la próxima semana, esto generó la molestia de la ciudadanía que busca cumplir con sus obligaciones de ciudadano, debido a que no hubo avisos previos para ello y el sistema electrónico de la Secretaría de Finanzas tampoco funciona.

A pesar de la molestia de personas por encontrar cerrados algunas, en las oficinas de recaudación ubicadas dentro del Palacio de Gobierno lograron realizar dicho trámite, sin embargo, hubo quienes señalaron como falta de responsabilidad que las autoridades no avisaron del cierre de otros módulos ya que muchas personas se quedaron sin realizar su pago.

Dicha sede de pago contaba con una fila accesible, lo cual, a decir de algunos ciu­dadanos fue debido a que “la gran mayoría de la gente no sabe dónde pagar porque no indican en donde, no ponen ningún letrero o anuncio para orientarnos, solo nos dicen que va a estar cerrado hasta el jueves pero no nos explican si nos va a afectar a la hora de volver a hacer nuestro pago ni en las redes sociales porque están de vacaciones”.

De igual manera reprocharon que no existe la facilidad para saber si con este retraso de apertura en los módulos van a perder el beneficio del descuento que les corresponde por pagar puntualmente sus impuestos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades de la Sefin a actuar con la misma responsabilidad que sugieren a la ciudadanía.