Mi Jardín de Flores

Batallan Porque Quieren, ahí Tienen a Amalia García

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El segundo piso de la transformación se trata de seguir defendiendo nuestros prin­cipios y nuestras causas, porque nuestro movimiento no nació hoy, no nació en 2018, son muchos años, muchas décadas de lucha del pueblo de México por alcanzar la justicia social’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 6 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

No Ceden los Asesinatos

“GRANEADITO, PERO el narco no deja de asesinar a zacatecanos, anoche, en la cabecera municipal de Guadalupe, un hombre joven que esperaba el camión fue baleado.

“EL RELOJ marcaba las 8:05 de la noche, cuando un matón a sueldo vestido de negro y encapuchado, le disparó con una pistola de grueso calibre y en seguida huyó, sin que nadie lo impidiera.

“TESTIGOS OCULARES llamaron de inmediato al Sistema de Emergencia 911, solicitando apoyo para el hombre baleado; a los pocos minutos llegaron al lugar de los hechos: el parador de autobuses ubicado en el bulevar Metropolitano, frente a la colonia Indeco, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, varios paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, pero nada pudieron hacer para sal­varle la vida, pues la víctima murió apenas lo atendían.

“ELEMENTOS DE la Fiscalía General de Justicia del Estado llegaron minutos des­pués e iniciaron las indagaciones de campo y posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley”.

-¡DIOS DE mi Vida, es un regadero de sangre!-.

-BENDITO SEA mi Padre Dios que el David no viene para acá, sino atraería a los narcos-.

-YO CREO que el Fiscal General de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya y el secretario general de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, están quedando a deber, y eso todo Zacatecas lo sabe: nunca atrapan a narcosicario alguno infraganti.

Y las Desapariciones Forzadas Continúan

“AHORA LES tocó a dos jóvenes de diferentes municipios, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: EMA­NUEL DE JESÚS AHUMADA GALINDO de 19 años, desapareció en Ojocaliente, Zacatecas, el 5 de enero del presente año, y

“JUAN PABLO PRADO ZAPATA de 31 años, desapareció el 4 de enero de este año en Fresnillo, Zacatecas.

“SEGÚN LAS autoridades fue una jornada tranquila, pero yo no la veo así: un asesinato y dos desaparecieron forzadas de jóvenes, no se me hace correcto hacer teñir las campanas”.

-POCOS SON los desaparecidos que son encontrados con vida, y por lo regular los secuestradores no son detenidos, por eso urge que el francés Cristian Paul y el “yéneral” Arturo se pongan las pilas.

Rosca de Reyes

-PUES COMO todos los años, les traigo su rosca de reyes, espero les guste-.

-SON LAS más ricas de Chalchihuites, y de todo el estado, gracias madre Teresa-.

-CIERTO, COMO estas, ninguna, y con un chocolatito con mezcal saben mucho mejor-.

-¡GUÁCATELAS!, LO echa a perder, a quién se le ocurre chocolate con mezcal-.

-NAAA… ESO dice porque nunca lo ha probado: yo a mi chocolate le pongo mezcal, un caballito es la medida-.

-GENIO Y figura, no dudo que hasta a la leche le eche mezcal-.

-PUES FÍJESE que sí: el mezcal es la bebida de los dioses-.

¿Álvarez Máynez Candidato del Naranja?

-¿CÓMO VEN al joven Jorge Álvarez Máynez, para candidato a la Presidencia de la República, por el partido naranja (MC)?-.

-ME SORPRENDIÓ hoy que lo leí en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, hasta sentí que era 28 de diciembre; yo creo que al Jorge Álvarez le hace falta más fogueo-.

-Y DEFINICIÓN, porque de repente se comporta más panista que los panistas, como en aquella ocasión en que subió a Tribuna a defender a la Márgara Calderona, ¡qué mal se vio!-.

-ME DICEN que más que naranja, el joven Máynez es monrealista-.

-PUES SÍ, su papá el Felipe Álvarez Calderón fue alcalde de Guadalupe, en la administración del ‘Monris’; y después, cuando militó en Convergencia, hoy Movi­miento Ciudadano, el ‘Monris’ se llevó al Jorge Álvarez-.

-ES MUY listo don Ricardo, por lo que me platican, en todos los partidos tiene gente-.

-ES TAN “listo”, madre Teresa, que hasta se pasa de lanza, por eso le dicen “El Chamuco”: está en todos lados, no olvide que es hasta masón grado 33 yo creo que por eso ya ni el Santo Niño de Atocha lo ve con buenos ojos, recuerden que le pidió el milagro de ser presidente de México y en la elección interna ocupó el penúltimo lugar cuando todo el tiempo alardeó que ganaría la elección, prueba de que el Santo Niño ya ni lo pela.

“ADEMÁS PECA de pragmático, no es fiel a la amistad, sino a sus particulares intereses, por lo que te da la espalda cuando más lo necesitas; en fin, regresando con el Jorge Álvarez, yo creo que está muy tierno para ser candidato a la Presidencia de la República-.

-ENTONCES EL señor Dante Del­gado no tiene a otro candidato que él mismo: es un hombre muy hábil, no por nada logró conformar un instituto político que gobierno dos de los estados más importantes del país: Nuevo León y Jalisco-.

-PUES YO creo que sí: Dante para Dante-.

-ENTONCES VA a tener su propio infierno-.

-BATALLAN PORQUE quieren: ahí tienen a mi chaparrita de oro: Amalia García Medina-.

-NO SERÍA mala idea y si le meten dinero y trabajo pudiera dar la sorpresa; doña Amal ia es muy buena política, culta, honesta y sabe gobernar, es la gobernadora que más obra pública ha hecho en la historia de Zacatecas-.

-FÍJENSE QUE sí, es lo mejor que tiene MC.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.