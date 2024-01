Mi Jardín de Flores

Las Peligrosas Carreteras de Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No tengo miedo a que si llega otro partido me van a meter a la cárcel. Me meten madres. A mí no me meten por nada’: Alejandro Tello Cristerna.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 8 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista. Las Carreteras de Zacatecas, Siguen Siendo muy Peligrosas

¡BENDITO SEA mi Padre Dios, por segundo día a ningún zacatecano le arrancaron la vida!

-LA CADENA de oración está funcionando, madre Teresa, es usted una santa-.

-¿NO IRÁ a venir don Roberto? Ya es tarde-.

-MÍRELO, ahí viene hecho la mocha…-.

-PERDÓN POR la tardanza, pero estaba leyendo que Guanajuato no tiene remedio, está muy grueso por allá, además de balaceras y bloqueos asesinaron a 16 personas entre ellas un bombero que estaba cumpliendo con su deber; nadie quiere al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a quien le dicen Diego Sinhuevos, porque tiene miedo de cesar a su Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, que nomás no da una, por lo que dicen que allá se está repitiendo el síndrome de Felipe Calderón-Genaro García Luna: Guanajuato ya tiene muchos años de ser el estado más violento e inseguro del país, aunque aquí no cantamos mal las rancheras, con el desgobierno de David.

“OFICIALMENTE somos el 11º estado más violento e inseguro del país, pero per cápita estamos entre los cuatro más peligrosos; ayer repetimos color y no se cometió ningún asesinato, sin embargo los asaltos en las carreteras están imparables:

“AYER domingo, al fi lo de las 5:00 de la tarde, migrantes zacatecanos regresaban a Estados Unidos celebrando que durante el viaje y su estancia en el estado, durante las vacaciones de fi n de año, no les haya sucedido nada malo.

“SIN EMBARGO, cuando circulaban por la carretera federal 54, todo el panorama cambió cuando varios criminales armados hasta los dientes que tripulaban una camioneta se les cerraron, obligándolos a orillarse en el acotamiento, por lo que los delincuentes fueron hacia la familia y la agredieron física y verbalmente.

“NO SÓLO les robaron el vehículo que tripulaban sino todas sus pertenencias, para enseguida huir con todo el botín impunemente-.

-¡VÁLGAME Dios!, ¿creen ustedes que fueron los malos organizados e ‘inteligentes’, o los malos comunes-.

-YO CREO -dice doña Petra- que fueron ‘RaTellos’ comunes, porque tengo entendido que los narcos nomás roban vehículos y ni siquiera los celulares les roban-.

-BUENA su hipótesis, doña Petra, yo también creo que fueron delincuentes comunes -dice don Roberto-, alentados por la maldita impunidad que reina en Zacatecas: la ocasión hace al ladrón-.

-SÍ, COMO don Alejandro, que saqueó al erario, salió huyendo del estado y ahora radica en Queretaro ‘haciendo casitas para venderlas’-.

-DESGRACIADO nariz de cacahuate: llegó a la Casa de los Perros muy sobrado, presumiendo una honestidad que nunca tuvo y prometiendo generar 8 mil empleos anuales, para un total de 40 mil empleos en su tristemente quinquenio y ni siquiera llegó a la mitad, olvidando todas sus promesas de campaña que fi rmó a la vista de todo Zacatecas y prometiendo con fi rmeza que:

‘MI COMPROMISO como candidato es muy serio. Por eso estoy haciendo un Contrato con Zacatecas. Este resume la propuesta que yo: Alejandro Tello, tengo para nuestro Estado. Lo hago como ciudadano, más allá de partidos políticos. Un plan no es lo sufi cientemente comprometedor.

‘LAS PROMESAS acaban incumpliéndose, y las plataformas son demasiado políticas. Por eso estoy ha ciendo esto. Un contrato vincula, obliga y tiene consecuencias. Garantiza que mi gobierno tendrá la obligación de solucio nar los problemas que más te preocupan. Mediante esta acción que les propongo con toda responsabilidad.

‘RESTABLECEREMOS los lazos de confianza. Entre los ciudadanos y el gobierno. El contrato con Zacatecas contiene una importante cláu sula: ¡Si no cumplo, me voy!’.

‘¡MALDITO VIEJO verijón!, nos engañó a todo Zacatecas con ese contrato fraudulento, pues además de abrirle las puertas al narco de par en par, robó a manos llenas y huyó de Zacatecas de manera cobarde’.

-YA NO haga corajes, doña Petra-.

-ES QUE el ‘Pinocho de Bernánrdez’ se burló de todo Zacatecas, ya parece que con un sueldo de 70 mil pesos mensuales que dijo ganaba como gobernador iba a ahorrar lo sufi ciente para ‘hacer casitas y venderlas’; viejo rata, el David asegura que solamente en su quinto año de gobierno, robó dos mil 900 millones de pesos, ¿se imaginan cuánto se embolsó en los cuatro años anteriores?, desgraciado ‘RaTello’-.

Tendrá el Apoyo del Señor Obispo

–ME DIO mucho gusto saber, como lo publica hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que monseñor Sigifredo Noriega Barceló apoyará al gobierno de don David Monreal, para pacificar Zacatecas-.

-AHORA sólo falta que David acepte-.

-EL SEÑOR obispo tiene mucha infl uencia entre la grey católica y está mejor informado que el David, ahora todo será cuestión de que el francés Cristian Paúl y el ‘yéneral’ Medina redoblen esfuerzos para que la pacifi cación en Zacatecas sea posible y no una utopía como hasta ahora-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.