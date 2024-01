Continuarán Trabajos Para la Ley de Revocación de Mandato en Zacatecas

“Se Haría Efectiva el Próximo año”, Dice Legislador

Por Nallely de León Montellano

José Luis Figueroa Rangel, diputado local de la LXIV Legislatura de Zacatecas, informó a Página 24 Zacatecas que, el Instituto Nacional Electoral a tiene listo el resolutivo para el proyecto de Ley Reglamentaria del Proceso de Revocación de Mandato en Zacatecas; en este sentido, comentó que, durante los próximos días, la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana retomará los trabajos pendientes al respecto, para que dicho ejercicio democrático se haga efectivo el próximo año.

En este tenor, explicó que son dos iniciativas las que se van a trabajar; una es la que representa la armonización de las disposiciones federales de revocación de mandato, y la segunda que metió como iniciativa el diputado Enrique Laviada Cirerol “donde redujeron el porcentaje de firmas y los requerimientos para solicitarlo”.

Lo procedente, comentó, es convocar a los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales para socializar las recomendaciones del INE respecto al ejercicio de revocación de mandato, y discutir en qué sentido iría el dictamen; es decir, discutir en el pleno si es con la armonización de la Ley, o con la iniciativa de la Ley Jalisco del diputado Laviada.

“Eso implicaría un debate en el pleno, ojalá y no sea así, de aprobarse la Ley, lo que sigue es programar la convocatoria después de la elección y llevarlo a cabo el año que entra (2025), hay interés de la ciudadanía que manifiesta que el gobernador David Monreal sí debe pronunciarse a favor de la revocación de mandato como así se lo ha impuesto AMLO a todos los gobernadores de Morena en un acto de congruencia pero también en una perspectiva de participación ciudadana para evaluar el desempeño del gobernante”, señaló.

Entre los problemas a destacar que enfrenta la administración de David Monreal Ávila, dijo, es la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, debido a que no puede despegar adecuadamente el término de la Nueva Gobernanza impuesto por el actual mandatario estatal.

“Yo diría, la transformación de Zacatecas está en parálisis, no ha arrancado debido a esta situación incongruente porque no encaja y no empata con la visión de la Cuarta Transformación que es anti neoliberal, y el concepto de Nueva Gobernanza, un concepto totalmente neoliberal que dentro de la exposición de motivos dentro del plan de desarrollo del gobernador David Monreal señala que la NG delegará de manera sectorial el poder de decisión a los organismos y asociaciones constituidas, y lo que vemos es que hay un centralismo y la toma de decisiones están por encima del gabinete y esto no está ayudando a la autonomía, iniciativa de las actividades del gabinete”.