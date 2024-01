Mi Jardín de Flores

La Vergüenza de Tener un “Narcogobernador”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La transformación de Zacatecas está en parálisis, no ha arrancado debido a esta situación incongruente porque no encaja y no empata con la visión de la Cuarta Transformación que es antineoliberal, y el concepto de Nueva Gobernanza, un concepto totalmente neoliberal’: José Luis Figueroa Rangel.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 9 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

¡Cuatro Asesinatos en un día!

¡DIOS DE mi Vida, reaparecieron los malos organizados con sed de sangre y arrancaron varias vidas de zacatecanos! -ES LA maldita impunidad, madre Teresa, hay más asesinatos que presos en las cárceles de Zacatecas-.

-LA DE ayer -tercia don Roberto- fue otra jornada sangrienta: “Regresaron los narcocarniceros a Zacatecas”, publica hoy martes nuestro Diario Página 24 en portada.

“TODO comenzó al fi lo de las 7:30 de la mañana, cuando vecinos de la calle Allende, fraccionamiento Real de San Gabriel, en la cabecera municipal de Guadalupe, reportaron que sujetos a bordo de una camioneta tiraron dos bolsas negras con restos humanos, que dejó una cabeza al descubierto.

“TRASCENDIÓ que el cuerpo cortado en ‘cachitos’ correspondía al de un hombre que con anterioridad había sido privado ilegalmente de su libertad, torturado, asesinado a balazos y desmembrado: los narcocarniceros reaparecieron en Zacatecas.

“HORAS antes, a eso de las 2:30 de la madrugada, en la comunidad Nigromante, de Pinos, Zacatecas, ocurrió un espectacular episodio de guerra entre dos grupos de narcotrafi cantes antagónicos, que causaron minutos de terror a sus habitantes que, espantados, se tiraron al piso y llamaron al 911 reportando los hechos.

“AL TERMINO del enfrentamiento, como por arte de magia aparecieron los guardianes de la ley locales, estatales y federales sólo para hacer el recuento de los daños: dos narcotrafi cantes muertos, varios vehículos y fachadas de casas baleadas y una población con el Jesús en la boca. Obviamente, no hubo detenidos.

“POR LA noche, cuando todo hacía suponer que el lunes terminaría con tres asesinatos, ocurrió el cuarto homicidio doloso: un hombre que se encontraba dentro de su camioneta Honda CRV, sobre la calle Panteón, colonia Barrio Alto, en Fresnillo, cuna de los hermanos Monreal Ávila, fue acribillado a balazos.

“TESTIGOS oculares llamaron al 911, y en un dos por tres hicieron su aparición paramédicos, quienes al ver que el hombre estaba con vida lo trasladaron de inmediato al Hospital General.

“POCO DESPUÉS, me enteré de que el hombre había muerto y que la víctima había sido el conocido abogado José de Jesús García Barrios, lo que provocó la indignación del gremio en voz del licenciado José Frausto Ornelas, presidente del Colegio de Abogados de Fresnillo, quien exige el esclarecimiento de la brutal y cobarde ejecución y castigo a los asesinos.

“PUES ASÍ estuvo la ola criminal de ayer lunes: cuatro asesinatos; y en cuanto a privaciones ilegales de la libertad, hoy publicamos la Cédula de Búsqueda del joven JAIR EMMANUEL ESPINOSA MELCHOR de 32 años, secuestrado con lujo de violencia ayer lunes 8 de enero del presente año, en Fresnillo Zacatecas.

-ES POR demás, don David no puede con la ‘inteligencia’ de los los malos organizados-.

-IMPUNIDAD e ineptitud reinan en Zacatecas, madre Teresa, ¿de qué sirve que mi ‘cabecita de algodón’ mande miles de elementos de la Guardia Nacional y que cada año le aumente el presupuesto de egresos al David, si el de Fresnillo ha demostrado ser un gobernador inepto?-.

Justicia Para ‘Zapatita’ y su Compañero Raúl Sánchez

-A POCO más de un año de haber sido asesinados a balazos el joven luchador social morenista: José Francisco Zapata Alvarado ‘Zapatita’ y su compañero Raúl Sánchez Saucedo, el diputado José Luis Figueroa Rangel, presidente del Comité Ejecutivo del partido político local Revolución Popular Zacatecas, acompañado por varios de sus miembros, en rueda de prensa exigieron al gobernador David Monreal Ávila, justicia para los dos jóvenes y castigo para los policías que reprimieron a los manifestantes el pasado 14 de diciembre cuando conmemoraban el primer aniversario del cobarde asesinato de ambos-.

-MMM… no creo, don Roberto, que el indolente David haga algo en contra de los asesinatos de ‘Zapatita’ y de su acompañante, Raúl Sánchez, y que tampoco castigue a sus brutales genízaros que reprimieron a los manifestantes aquel 14 de diciembre, por levantar la voz en contra del cobarde doble asesinato que continúa impune-.

-Y COMO dijo Don Teofi lito: ‘Así seguirá’, porque no hay nadie en la Fiscalía, capaz de investigar y castigar a los asesinos, como tampoco lo hay para resolver las 40 mil carpetas de investigación que le heredó al francés, su antecesor Francisco José Murillo Ruiz Seco, quien ahora vive feliz de la vida sin precaución alguna después de haber renunciado al cargo que tantos dolores de cabeza le dio-.

El Empleo Formal del Sector Turístico Sigue a la Baja

-¿A QUIÉN responsabilizar que el empleo formal del sector turístico en Zacatecas siga a la baja, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, según el estudio del Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG)? -PUES YO creo que al Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, que nomás no puede con el cargo-.

-PUES NO puede porque David le asignó un presupuesto muy pinchurriento, Turismo es de las secretarías más castigadas, según pregona el propio Le Roy-.

–PERAS O manzanas, Zacatecas ocupa el 31º lugar de 32, apenas por encima de Tlaxcala-.

-CON EL David en el Gobierno, hemos perdido hasta el modo de andar; antes, al escuchar el nombre de Zacatecas nos enorgullecíamos, ahora nos agachamos y nos vamos de lado, por la pena que nos causa la sospecha de tener un narcogobernador, quien reconoce y admira la ‘inteligencia’ de esos envenenadores matones a sueldo.

La Revocación de Mandato

“POR CIERTO, el diputado José Luis Figueroa en la susodicha rueda de prensa tocó el tema de la Revocación de Mandato, revelando que su homólogo Enrique Laviada Cirerol metió una iniciativa para reducir el porcentaje de fi rmas y los requerimientos para solicitar la Revocación de Mandato, la cual podría llevarse a cabo en 2025”.

-SOSPECHOSO que el David pondrá todo lo que esté de su parte para que no se lleve a cabo en su administración, pues debe de saber que la inmensa mayoría de los zacatecanos votaríamos por su revocación: no he oído a nadie que se exprese bien del gobierno del David-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.