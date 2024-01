En Zacatecas nos Falta Proyecto y Buena Clase Política: “Oso” Medina

“Además de una Sociedad Organizada”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y local, José Luis “”El Oso” Medina Lizalde, mencionó a Página 24 Zacatecas que en el estado falta un vacío por llenar desde hace muchos años con un proyecto donde todos entiendan el rumbo que va a tener el estado y que es lo que se va a priorizar.

El proyecto no significa que se deba apostar por una sola actividad económica pero sirve para tener prioridades y para organizar a la gente.

“Confío en que vayamos saliendo poco a poco del bache económico en el que nos encontramos, en diciembre ya vi más visitantes que el año anterior pero creo que necesitamos más sociedad organizada.

Una de las debilidades que yo percibo en Zacatecas es que los sectores productivos no están organizados para atender los requerimientos de su actividad, creo que les hizo mucho daño permitir la partidización de sus organizaciones y eso terminó anulándolas, eso es importante porque ellos son generadores de directrices para la sociedad y el propio gobierno”, apuntó.

El morenista aseveró que los sectores productivos son quienes conocen las problemáticas y las posibles soluciones que puedan darse a dichos problemas, sin embargo, estos problemas tienen que ver con una forma de hacer política en Zacatecas que aún no se deja atrás.

“En Zacatecas no se le da atención a la propuesta, no se hacen esfuerzos de comprensión de la realidad circundante y eso acentúa la falta de proyecto porque no hay intercambio, debate y clarifi cación de procesos, en ese sentido tenemos que asumir que la responsabilidad de salir adelante es muy de todos.

Creo que hay que ejercer la democracia que tenemos, hay que saber reclamar, marchar, organizarse, denunciar y proponer ya que eso es lo que hace a un buen gobierno ser un buen gobierno, que haya ciudadanos exigentes teniendo en cuenta que las vísceras no construyen oposición ni ciudadanía”, fi nalizó.