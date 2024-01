“Por Falta de Empleo, Jóvenes son Enganchados por la Delincuencia”

Tenemos Pocos y muy mal Pagados: González

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente del FPLZ, Adán González Acosta, mencionó a Página 24 Zacatecas que el estado debe reconocer que en la cuestión económica no nos ha ido bien y esta es una situación real ya que basta con revisar las tasas de desempleo, ese es un indicativo muy claro de la situación de Zacatecas.

Lo más lamentable es que los empleos que se generan no son bien remunerados y somos un estado que no ha podido despegar y no cuenta con una estrategia para poder avanzar en ese sentido.

“ D i f í c i l m e n t e p o d e m o s v e r e n la entidad una empresa que venga y contrate una buena cantidad de p r o f e s i o n i s t a s , p o r l o g e n e r a l s e contrata la mano de obra, a gente que está muy apenas percibiendo arriba del salario mínimo y eso porque la ley así lo exige.

Esperemos que este 2024 sea un año que cambie, un año distinto en la generación de empleo y economía para Zacatecas, sin embargo, no se puede negar que hace falta una buena estrategia y hace falta que todo mundo, iniciando por el gobierno, diseñe una estrategia que nos saque de este agujero en el que estamos sumidos”, comentó.

González Acosta apuntó que no se comprende la realidad de Zacatecas ya que se voltea a ver a los estados vecinos y ninguno de ellos tiene un panorama económico tan acabado como el que tenemos en la entidad zacatecana.

Además aseveró que un buen empleo es fundamental en la sociedad ya que eso abona a evitar otros males sociales.

“Con un buen empleo se tiene una buena fase fundamental de desarrollo, con empleo se evitan situaciones hasta de la misma delincuencia, si no hay empleo los jóvenes se van a otras opciones y es como van cayendo en la delincuencia, si hubiera empleo habría desarrollo, otra forma de vivir y perspectivas diferentes”, finalizó.