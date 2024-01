Mi Jardín de Flores

El Narco Cogobierna Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Necesitamos la aceptación de los turistas, que se sientan seguros; durante estas charlas se ha comentado que se tienen que hacer mejores campañas de promoción del estado y en eso hay que enfocarse. No detectamos que por parte de las autoridades se esté contemplando una estrategia nueva, pero esperamos que en este mes haya un mayor trabajo para lograr esa difusión de Zacatecas’: José Manuel Revilla.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 10 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

A PLENA luz del día, en la cuna de los hermanos Monreal Ávila, Fresnillo, un conocido comerciante fue asesinado a balazos, por narcosicarios al servicio del crimen organizado.

LA EJECUCIÓN sucedió ayer martes a eso de la 1:00 de la tarde cuando Guillermo, propietario de ‘Gorditas Sarabia’, se encontraba en su negocio ubicado en pleno centro de Fresnillo, y llegaron narcosicarios para acribillarlo a balazos.

EL HOMBRE murió desangrado y los cobardes asesinos huyeron del lugar aprovechando que no había una sola patrulla a varias cuadras a la redonda, hecho inusual porque el centro de Fresnillo es la zona de la ciudad más vigilada por la policía municipal.

TRASCENDIÓ de que al dueño del restaurante lo asesinaron porque se negó a pagarles el derecho de plaza a los narcotrafi cantes que, como se ve, cogobiernan Zacatecas.

“BONITA chingadera, el narco no deja de cogobernar en la mera cuna de los hermanos Monreal: Ricardo, senador de la República por Zacatecas; David, gobernador del estado de Zacatecas y Saúl alcalde con licencia de Fresnillo, Zacatecas, tres tistes tigres que, con todo el poder constitucional que tienen, no han sido capaces de librar a la ciudadanía de esa lacra que mantiene al estado ahogado en sangre, hundido en la pobreza, corrupción e impunidad.

-DESGRACIADAMENTE somos un estado fallido, por culpa de este desgobierno que no hace absolutamente nada para librarnos de esa gente que cogobierna en la administración de don David-.

-SI EL DAVID no puede encarcelar o echar del estado a esa gente, como lo prometió en campaña electoral, lo que debe de hacer es solicitar licencia a su cargo de ‘desgobernador’ y regresar a su rancho para tirarse de panza al sol, cultivar la hueva y levantarse tarde que es lo único que sabe hacer muy bien, como se lo dijo el propio ‘Monris’.

-OTRO asesinato más sucedió en Guadalupe, luego de que secuestraron a un hombre a quien desnudaron, torturaron y mataron a balazos, para después tirar su cadáver en la calle Brillantes, fraccionamiento Villa del Monasterio, de esa cabecera municipal.

VECINOS del lugar que por ahí caminaban a eso de las 8:00 de la mañana, al ver el desnudo cadáver bañado en sangre y con huellas de tortura, llamaron al 911 para reportar el crimen: en minutos se llenó el lugar de policías municipales, estatales, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano para resguardar el lugar, en apoyo a Servicios Periciales.

EL DESNUDO cadáver del hombre asesinado fue trasladado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la morgue, una vez que terminaron las indagaciones de campo y abrieron la carpeta de investigación ‘sin detenidos’, en contra de quienes resulten responsables.

NO ME la quiero dar de adivino, pero puedo asegurarles que este asesinato pasará a engrosar los miles que hay impunes.

FINALMENTE se confi rmó lo que ayer martes comentamos: el conocido abogado fresnillense, José de Jesús García Barrios, no soportó los balazos y murió mientras recibía atención médica; los abogados zacatecanos piden justicia, además de denunciar que es un gremio muy desprotegido.

EN CUANTO a desapariciones forzadas, hoy miércoles publicamos la Cédula de Búsqueda de JOSÉ MANUEL GARCÍA ARELLANO de 39 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, el 6 de enero del presente año.

-¿ENTONCES ayer martes 9, se cometieron dos asesinatos? -.

-ESOS son los que reporta el compañero Margarito Juárez González, pero yo tengo otros datos: fueron 5 los asesinatos.

-¡¿DIOS SANTO, 5 asesinatos en un día?!-.

-SÍ, Y son datos ofi ciales del Gobierno de México: ‘ayer martes 9 de enero, se cometieron en Zacatecas 5 homicidios dolosos’, los que nos ubicaron en tercer lugar entre los estados más peligrosos y violentos del país, compartiéndolo con Baja California, Guerrero, Hidalgo y Jalisco, en donde también se cometieron 5 asesinatos en cada entidad-.

-ESTE 2024 no pinta nadie bien, sabrá Dios qué pecado tan grande estaremos pagando los zacatecanos-.

-LA ‘pendejiamos’ al votar por el David-.

-RESULTÓ un descomunal fraude, nos habló bonito y caímos en su engaño, don David actuó de mala fe: su ‘amor con amor se paga’, es una ofensa no sólo a José Martí, su creador, sino también al pueblo de Zacatecas; ojalá y este tipo de fraudes fueran punibles-.

La Marca Monreal, Desgastada

-NO POR nada Teodoro Turner Saad, asegura hoy en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que después de más de 30 años de estar en el poder, la marca Monreal está desgastada; hasta coincide con nosotros al decir que los zacatecanos ‘fuimos los culpables de este momento a la hora de la votación anterior’-.

-EN PARTE sí, insisto, por haber creído en sus promesas, pero don David actuó como lo hace cualquier defraudador: nos engañó vilmente, por eso yo lamento que este tipo de fraudes no sean punibles-.

-‘EL OSO’ Medina, asegura que en Zacatecas nos falta proyecto y buena clase política, pero además una sociedad organizada-.

-PUES entonces ya nos jodimos: no tenemos en Zacatecas a un líder dispuesto a organizar a la sociedad, todos quieren el poder por el poder: necesitamos un López Obrador zacatecano, él no engañó a nadie, prometió que ‘primero los pobres’ y lo ha cumplido, pero lo que necesitamos que lo replique el David, quien se cobijó con la 4T para llegar al poder, y en cuanto llegó no sólo se olvidó de la 4T sino también de su ‘nueva gobernanza’, y ahora nos vuelve a mentir diciendo que en Zacatecas hay ‘Paz, Bienestar y Progreso’, será la paz de los sepulcros, pinche mentiroso-.

-OTRO ENGAÑO más, este hombre no se cansa de mentir-.

-SALIÓ IGUAL o peor que Alex-.

-DESGRACIADAMENTE así es.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.