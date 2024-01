Posible Huelga en la UAZ Estallaría en Febrero: Jenny

“El Rector Ibarra y Demás Autoridades Cerradas al Diálogo”

Por Rubén Palomo Macías

La secretaria general del SPAUAZ, Jenny González Arenas, mencionó a Página 24 Zacatecas que se presentó un emplazamiento a huelga desde antes de salir de vacaciones, el 13 de diciembre, y la autoridad judicial da un plazo para que exista una respuesta a este emplazamiento.

Señaló que las autoridades universitarias han dado una respuesta vacía en donde se dice que se tiene la voluntad para dialogar pero no se dice cuándo, cómo o en qué circunstancias se realizará ese diálogo.

“Hasta el momento no se ha dado ningún acercamiento por parte del rector, el secretario general o alguien que nos dé alguna muestra de querer solucionar. Nosotros presentamos una respuesta al documento donde ellos nos respondieron y estamos a la espera de que haya una nueva respuesta. Hasta ahora no hay ningún tipo de acercamiento por parte del rector y sabemos que esa manifestación que hacen en un documento sobre los recurso precarios de la universidad es un tema recurrente de cada año, sin embargo, no vemos que se hagan las gestiones para mejorar esas condiciones”, agregó.

La secretaria general aseguró que no se percibe ni se ve que se administren de la mejor manera los recursos de la universidad ya que se sabe que hay muchos puntos en donde se pudieran generar ahorros para tener las condiciones dignas de los docentes, trabajadores y estudiantes de la UAZ.

“Desafortunadamente esto no se hace, de seguir así y no tener una respuesta la huelga estaría estallando el 16 de febrero a las 12:00 del mediodía, para llegar a ese punto obviamente que necesitamos pasar por una serie de mesas de negociación, de diálogo y ver cuál es el ofrecimiento por parte de rectoría, sabemos que alegan que no hay recursos pero nosotros tenemos puntos a tratar que no repercuten de manera económica en la universidad y que pudieran ser muestra de buena voluntad por parte de la administración central para lograr un acuerdo. Por desgracia tampoco sobre esos temas hay pronunciamientos”, finalizó.