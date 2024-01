“Zacatecas, una Isla a la que no Llega el Progreso”

Los Estados Vecinos Progresan, Menos Nosotros: Álvaro Saldívar

Por Rubén Palomo Macías

Álvaro Saldívar Abreu, comerciante del Centro Histórico, informó a Página 24 Zacatecas que durante la temporada vacacional se registró un cambio en la afluencia de visitantes a la capital por dos factores: el primero fue que los días festivos decembrinos cayeron en lunes por lo que se realizaron puentes.

El segundo factor fue que por desgracia todo el país está ardiendo en inseguridad (sic) y Zacatecas ya no asombra por los hechos delictivos que ocurren en la entidad.

“Nosotros que tratamos con turistas vemos que no se asombran, cuando vienen de Chihuahua (gobernado por el PAN), Guanajuato (gobernado por el PAN), Monterrey, Nuevo León (gobernado por Movimiento Ciudadano) y otras partes dicen que en su estado están igual, por desgracia todo el país está así pero ayuda a que Zacatecas mejore un poquito en su percepción y haya un poco más de turismo, obviamente no a las cantidades de otros años. La gente ya tiene que salir, Zacatecas ya no asusta porque todo el país está igual”, reiteró.

El comerciante añadió que Zacatecas ha sido considerado por mucho tiempo con pocas posibilidades de crecimiento porque no hay empresas y los emprendedores no encuentran las oportunidades de negocio. Además a esto se le suma la poca oportunidad de tener un empleo y que sea bien remunerado lo que ocasiona que exista una éxodo de zacatecanos a estados vecinos donde sí hay oportunidades de laborar y crecer.

“Esto ha sucedido durante mucho tiempo, no entendemos el por qué, todos los estados alrededor levantan y Zacatecas es el único que se queda atrasado. Vemos a Aguascalientes y a Durango, estaban atrasados y ahora nos dejaron atrás, cómo que somos una isla a la cual no le llega el progreso yo pienso que esto es gracias a los malos gobierno y sobre todo a que nosotros votamos por esos malos gobiernos y gobernantes”, finalizó.