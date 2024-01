Mi Jardín de Flores

Ricardo Correteó la Liebre… y Jorge sin Correr la Alcanzó

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Afortunadamente los gobiernos son pasajeros, aspiramos a que este año siendo electoral, la ciudadanía se ponga muy lista en el asunto de qué perfi les van a ir a la toma de decisiones’: María Elena Ortega Cortés.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 11 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

HOY RECORDÉ a mi sagrado padre con el refrán de que ‘unos corretean la liebre… y otros sin correr la alcanzan’, decía; y esto viene a colación porque el sueño dorado de don Ricardo Monreal Ávila, con más de 40 años en el servicio pública, fue ser Presidente de México, pero fracasó y su pupilo, el joven Jorge Álvarez Máynez, ayer dio el campanazo de su vida al ser nombrado precandidato único del partido Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República.

-SI, EL ‘Monris’ se la pellizcó feamente, pues a pesar de que durante todos esos años anduvo del tingo al tango y entre mujeres y traiciones haciendo de las suyas, la diosa fortuna le pagó con la misma moneda: la traición-.

-PUES SÍ, de nada le sirvió a Ricardo tanta maroma y traicionar a los partidos en los que militó: PRI, PRD, PT, Convergencia (hoy MC) y Morena; a todos, en su momento, traicionó-.

-RICARDO FUE el que se llevó a MC a Jorge Álvarez Máynez, sin saber que sería él el que alcanzaría la ‘liebre’, esto es para Ripley, porque si Ricardo hubiera seguido en Convergencia (hoy MC), él ahorita sería el candidato presidencial y con muchas más expectativas que Jorge Álvarez, que no tiene la más mínima posibilidad de ganar la elección, en cambio, Ricardo, de haber continuado en lo que hoy es MC, hubiera llegado con muchas canicas a esta elección de 2024, y con muchas posibilidades de llegar a Palacio Nacional, pero su desmedida ambición llena de traiciones y deslealtades, lo puso en el lugar que le corresponde: en el basurero de la historia; lástima, porque no hizo mal gobierno cuando llegó a la Casa de los Perros en el sexenio 1988-2004.

“DE AHÍ en adelante Ricardo se desdibujó, pues le puso muchas piedritas en el camino a su sucesora Amalia García Medina, quien a pesar de todo hizo el mejor de los gobiernos con mucha obra pública, como nunca ningún otro gobernante”.

-PUES OJALÁ y le vaya bien a joven Jorge Alvarez, fi nalmente es zacatecano: no tengo bola de cristal pero no creo que gane la elección, hay que ser realista, porque, además, por ahí escuché que es el candidato menos conocido: no rebasa el 15% del electorado-.

-PUES para comenzar, su nombramiento dividió el llamado movimiento naranja en Jalisco, en donde el Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, mostró su claro descontento con el destape del Jorge Álvarez-.

-PUES LA suerte ya está echada, vamos a ver cómo responde el paisano-.

-MEJOR HUBIERAN nombrado candidata a mi chaparrita de oro, Amalia García Medina, estoy segura que ella sí hubiera sido mejor candidata y chance y hasta diera el campanazo, es una mujer muy preparada, honesta, con principios y convicciones-.

Continuan los Ríos de Sangre

-PUES CON la novedad, que no es novedad: continúan los ríos de sangre en nuestra otrora tierra segura y tranquila: resulta que un hombre caminaba a plena luz del día por la calle 24 de marzo, colonia Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Fresnillo, cuando de repente se le aparecieron dos matones a sueldo y lo cosieron a balazos, para, en segundos, desaparecer de la escena del crimen.

“AL FILO de la 1:50 de la tarde, el teléfono del Sistema de Emergencia 911 comenzó a repiquetear: eran vecinos de la colonia Emiliano Zapata que llamaron solicitando una ambulancia para atender a un hombre que había sido baleado, pero al llegar a lugar de los hechos, los paramédicos se dieron cuenta de que la víctima ya había pasado a mejor vida.

“EL CADÁVER del hombre fue recibido en la morgue en donde, al cierre de esta edición, continúa en calidad de desconocido. No, no hay detenidos.

“Y SI LO asesinatos no ceden, tampoco las desapariciones forzadas, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en la Cédula de Búsqueda de JULIO CÉSAR MATA OLVERA de 23 años, desaparecido en Loreto, Zacatecas, el 7 de enero del presente año.

EN SÍNTESIS: un asesinato, un desaparecido forzadamente y un individuo colgado dentro de una bodega en Fresnillo Zacatecas, fue el saldo trágico; la Fiscalía General de Justicia del Estado, averigua si fue suicidio o asesinato, el del hombre colgado-.

LOS SUCESOS…“REVELA la líder del SPAUAZ, Jennt Rivera Arenas, que el rector de la UAZ y demás autoridades universitarias le rehuyen al diálogo con el Sindicato, por lo que de continuar así estallaría la huelga en nuestra casa máxima de estudios, el próximo 16 de febrero a las 12:00 del día.

-TODO lo quieren arreglar con huelga y a uienes perjudican son a los estudiantes-

-DEBERÍAN de utilizar otro método-.

El Frijol Carísima en la Capital del Estado

-NUESTRA compañera Nallely de León Montellano nos informa hoy que en la capital del estado el frijol de la variedad Flor de Mayo, Flor de Junio y Pinto Saltillo, se expenden a 50.00 pesos el kilo-

-ES UN robo -salta doña Petra- yo lo tengo a 40.00 pesos, debería de haber un control de precios-.

–ESO YA pasó a la historia, hoy se maneja de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda-.

Los Egresados Universitarios se Enfrentan al Desempleo

-DOÑA María Elena Ortega Cortés, exdiputada y conocida luchadora social, dice que los jóvenes que egresan de la Universidad se enfrentan al desempleo: ‘hay muy pocos y mal pagados’, dice-.

-PUES ahí están las mentiras del David, ¿no que estaba gestionando la instalación de varias empresas que generarían miles de empleos con muy buenos salarios, y hasta informó que ya tenía chorrocientas cartas de promesa de inversión?, pinche mentiroso, salió peor que el ‘RaTello’-.

Zacatecas, Hundido en la Pobreza

DE QUE nos sirve ser los productores más grandes de plata a nivel mundial, y uno de los productores de oro más grandes a nivel nacional si son cientos de miles de zacatecanos que nomás comen una sola vez al día?

“HOY, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, el conocido comerciante Álvaro Saldivar Abreu dice que ‘Zacatecas es una isla a la que no llega el progreso, mientras que los estados vecinos progresan, nosotros no’, y pone de ejemplo ‘a Aguascalientes y Durango, que antes estaban peor que nosotros y ahora nos dejaron atrás, como que somos una isla a la cual no le llega el progreso; yo pienso -dice- que esto es gracias a los malos gobiernos y, sobre todo, a que nosotros votamos por esos malos gobiernos y gobernantes’”.

-PUES SÍ, pero es que esos ‘RaTellos’ y esos Monreales en campaña hablaban muy bonito y nos prometieron el cielo, el mar y la tierra, pero al último nos robaron hasta la risa y la esperanza: debería de haber cárcel para esos desgraciados defraudadores-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.