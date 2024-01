Mi Jardín de Flores

Las Narcofosas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Cuando se es austero, cuando no hay privilegios para los gobernantes, cuando se ahorran los recursos del pueblo, cuando no hay corrupción alcanza para destinarlo al pueblo de México y a la nación’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 12 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Las Narcofosas…

¡SANTA MARÍA Madre de Dios ruega por nosotros..!, ¡lo que faltaba: hallan enterrados 10 cuerpos!

-ALGUNO DE los últimos detenidos debió haber dado el pitazo-.

-ES ALGO común cuando suceden cosas como estas, pues los cadáveres no estaban a fl ore de tierra, por más que digan que fue un operativo de una brigada de búsqueda, recuerden que en el gobierno de Alex fueron los años en que más narcofosas encontraron atestadas de cadáveres, en ese tiempo Zacatecas fue califi cado como el narcocementerio más grande del país.

“ESO DE que anduvieron buscando narcofosas en Ojocaliente, Cuauhtémoc, Genaro Codina, para luego encontrarla en Luis Moya, es una reverenda mamada.

“VAN A ver que no tardan en informar de alguna otra narcofosa: a los delincuentes nomás les aprietan tantito y sueltan la sopa.

“LA INFORMACIÓN que dieron de los 10 cadáveres encontrados en esa narcofosa, no checa con los 8 reportados por el gobierno de México, lo que demuestra, nuevamente, que no están en sintonía; pero independientemente de la cifra, ayer 11 de enero Zacatecas volvió a liderar la cantidad de homicidios dolosos con 8, Guanajuato ocupó el segundo lugar con 6 y Jalisco fue tercero con 5.

“YO NO sé por qué este ‘gobiernito’ minimiza la realidad, al asegurar que en Zacatecas reina ‘Paz, Bienestar y Progreso’, pinche David, ni la burla perdona, me encabrona que constantemente se esté burlando de la inteligencia de los zacatecanos”.

-¡DON ROBERTO!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero es que con tanta jalada, David me saca de quicio, pero aun así soy benévolo con él, porque si usted oyera lo que del gobernador dice la gente…

-LO SÉ, pero no porque escucho la sarta de insultos que le dicen yo los voy a repetir; allá él cuando le llegue el momento de rendirle cuentas a mi padre Dios-.

-ESO ES lo que yo digo: el David irá derechito al fuego eterno, ni oportunidad tendrá de andar agarrando nalgas o poniéndose borrachote, menos quedarse dormido porque en el infi erno nadie duerme, como dice el padre Daniel-.

El Narco Sigue Durísimo en Zacatecas

-A ESTO de las narcofosas hay que agregarle los restos humanos que siguen arrojando en las calles, como sucedió el martes en Fresnillo en donde fue encontrada la cabeza de una mujer, con un narcomensaje a un lado, y qué me dicen de las tres bolsas negras de plástico con cadáveres desmembrados en la cabecera municipal de Guadalupe-.

La Parálisis Económica en Todo el Estado

-POR ESO ‘La Nanis’ (Ana María Romo Fonseca), excandidata a gobernadora por Movimiento Ciudadano (MC), en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, que hoy Viernes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que por culpa de la inseguridad se han perdido más de siete mil empleos formales: ‘Y POR tanta violencia hay mucha migración en toda la entidad: gente que tenía negocios se han ido a otras partes por el ‘cobro de piso, el temor a ser asesinados o extorsionados.

‘ES UNA cosa que nos está llevando a la parálisis económica en el estado, y no nos queda más que emigrar de Zacatecas y buscar mejores oportunidades; lamentable que con esto se dan problemas sociales como la separación de familias, divorcios y violencia intrafamiliar por problemas económicos’.

-Y ‘LA Nanis’ llamó al David ‘a trabajar en la seguridad publica de forma decidida, de combate frontal’”-.

-YO -DICE don Roberto- en esto de combate frontal difi ero de ella: lo mejor es la inteligencia, las cacas grandes y medianas del narco han caído en manos de las autoridades sin disparar un tiro, porque llegan de imprevisto a sus guaridas, las rodean y, como son muchos los elementos, se les frunce el cutis al verlos a todos armados y hasta en helicópteros, por lo que no tienen otra que rendirse, claro, pendejos no son-.

Sin Seguridad, no Abrirán Casillas

‘EN EL proceso electoral de 2021, un trabajador del INE fue asesinado a balazos en Fresnillo’, por lo que el señor licenciado don Matías Chiquito Díaz dea León, presidente local del Instituto Nacional Electoral (INE), decidió de que para las elecciones próximas del domingo 2 de junio de este año, no se instalarán casillas en lugares donde no exista la garantía de seguridad para el personal del INE, y de la población:

‘EN EL 2021 -abundó don Matías- tuvimos el apoyo específi co para algunos municipios y localidades, esto no quiere decir que tuvimos el acompañamiento directo de las autoridades pero tuvimos una mesa de trabajo muy cercana con intercambio de información para que estas autoridades supieran en que localidades estábamos operando. Tuvimos un apoyo cercano pero aun así tuvimos este incidente lamentable, a partir de ahí creo que la jornada transitó sin problemas. En este año dejamos de instalar 7 casillas en Jerez y 4 casillas en Tepetongo por el desplazamiento de personas (no obstante), hubo una decisión legal para reubicar las casillas en el caso de Tepetongo’.

“YO, sinceramente, lo noto preocupado, sus propias palabras lo delatan, no sé ustedes qué opinen al respecto”.

-PUES QUE tiene razón el Matías, los narcos cada vez son más sanguinarios y la vida de las personas es invaluables, y hay que privilegiarla; ya faltan menos de cinco meses para las elecciones y los ojos de todo el país van a estar en los estados más peligrosos, Zacatecas incluido.

-COMENZÓ ya el calentamiento de motores, como el propio Chiquito lo dice, ‘arrancamos nuestro operativo el día 15 de enero donde vamos a escanear el estado para saber cuál es la situación actual de seguridad en el territorio.

‘A PARTIR de esto generaremos un referente, en específi co Jerez en la región de Palmas Altas y Villahermosa, saber si hay condiciones para instalar casillas, igual en el caso de Tepetongo, Monte Escobedo, Calera, Pánuco y Villa de Cos, eso con los antecedentes del 2021, luego del escáner veremos el estatus que se guarda y si hay alguna otra novedad’.

-QUIERA mi Padre Dios que las elecciones presidenciales se lleven en plena tranquilidad, no me gustaría que mi amado Zacatecas sea mala noticia a nivel nacional, nos hacen mucho daño los eventos letales-.

-PUES YA es hora de que el David se levante temprano, se ponga las pilas y meta en la cárcel o destierre a todos los narcos, como lo prometió en campaña-.

Se me Hacen Pocos 30 policías

“EL QUE ni la burla perdona es el Rodrigo Reyes ‘Mugrera’, secretario general de Gobierno del David, que hoy informa en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, la creación de una súper policía rural, integrada por 30 elementos:

‘ESTA ES una fuerza -declaró- con entrenamiento especial en operaciones especiales, en inteligencia y, sobre todo, es una fuerza que el secretario de Seguridad Pública está empleando para los terrenos más serranos y no tanto en la zona metropolitana para realizar operativos en esas zonas, en las lejanías y en los límites con otros estados y así cubrir más territorio. Hay que especializarse en estos terrenos para que mientras la FRIZ reacciona en todo el territorio los rurales estarán especializándose en las zonas, como su nombre lo dice, rurales y serranas que a veces son de difícil acceso.

‘ESTOS elementos -continuó el Rodrigo- ya están aquí, es una fuerza que se incrementará y así mismo también vamos a intentar incrementar la FRIZ. Los elementos restantes vamos a buscarlos cuando el proceso administrativo lo permita y se abrirá la convocatoria de acuerdo a lo que ha dicho el secretario de Seguridad de Seguridad Pública (el yéneral Arturo Medina Mayoral), para contar con más elementos con el entrenamiento y la preparación necesaria y el perfi l muy especializado.

‘SABEMOS que con esta fuerza se logrará su conformación en el corto plazo’.

-REGRESAMOS, pues, a los tiempos de Benito Juárez, cuando la población era asediada por asaltantes que robaban a tripulantes de carruajes en los caminos; sabe si van a utilizar caballos o vehículos todo terreno-.

-POBRES cuacos, son los que a pasarían hambre y su vida estaría en constante peligro-.

-HABRÁ que ver cómo funcionarán esos rambos rurales, deberían de dejarse de mamadas y aumentar la fi la de las FRIZ -.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.