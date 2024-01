El Desempleo y Abandono Escolar Ahogan a Zacatecas: Jaime Ramos

Sigue el Miedo por la Violencia y la Inseguridad: Jaime Ramos

Jaime Ramos Martínez, integrante de la comisión ejecutiva del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), lamentó que las incidencias delictivas en Zacatecas aún mantienen con miedo a la ciudadanía zacatecana, por lo que urgió al gobierno estatal y a los altos mandos policiales a generar cambios para cambiar los vicios internos en las corporaciones, sobre todo en municipios como Guadalupe, Fresnillo y Jerez los cuales figuran como los más peligrosos a nivel nacional.

“El miedo no ha bajado en el pueblo de Zacatecas, simplemente lo que vemos es que han fallado los cambios de los mandos medios para que se genere un cambio real de estrategia, porque el cambiar la cabeza no garantiza que todo mejore; debe haber un cambio desde la raíz, desde la fomentación de los programas de concientización, la prevención del delito, etcétera.”, comentó.

De igual manera, lamentó que la inseguridad en el estado ha afectado principalmente a la población joven de Zacateas, a través del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, la deserción escolar, extorsión y migración entre otros factores preocupantes para las familias zacatecanas.

Por lo anterior mencionó la importancia de que las autoridades estatales dejen a un lado el discurso y comiencen a trabajar en estrategias que inculquen la seguridad y la paz social en la entidad, cuyos avances y resultados se puedan verificar ante los jóvenes y la sociedad en general.

“Yo veo difícil que esto vaya a cambiar, se tiene que incentivar alguna cuestión económica como la generación de empleos que, para acabarla, Zacatecas es uno de los últimos estados en generación de empleos y uno de los peores estados en abandono escolar; que se dedique un recurso importante también a generar un recurso importante para generar condiciones de estudio y de trabajo en los jóvenes; mantenerlos ocupados de manera sana y no estén pensando en ir a buscar el dinero a la calle”, finalizó.