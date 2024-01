Este año Pinta muy mal Para Zacatecas: K. Valdez

“La Empresas no se Atreven a Invertir por la Inseguridad”

Por Rubén Palomo Macías

En entrevista para Página 24 Zacatecas la diputada local, Karla Valdez Espinoza, aseguró que este año 2024 será un año muy complicado desde lo nacional, estatal y hasta lo municipal ya que para todos es bien sabido que en el año 2023 no le fue bien a los agricultores afectando al estado zacatecano de forma directa por su vocación del campo y la minería.

“Eso va a impactar directamente en la economía del estado, hay un recorte presupuestal muy complicado que se realiza desde la federación, el mismo gobernador David Monreal lo ha declarado, el gobierno federal no está tratando bien a Zacatecas y pues con esto podemos ver que se nos avecina un año complicado donde hay un tema electoral, se realizarán elecciones en algunos estados y podremos ver elecciones de narcoestado”, aseveró.

La legisladora reiteró que será un año complicado en lo económico y en el tema electoral. Señaló que como diputados, alcaldes, alcaldesas y gente de oposición ve que la situación no será fácil ya que desde el gobierno federal se nota el desdén que hay para con Zacatecas y sus habitantes poniendo en contra lo que se había prometido, que si en Zacatecas se tenía un gobierno de MORENA el estado crecería y hasta el momento ha sido lo contrario.

“Ese es un tema de campaña que en algún momento se le vendió a la ciudadanía y hoy estamos viendo todo lo contrario, por eso en este 2024 estamos invitando a la gente para que haga un voto de reflexión y análisis porque no nos fue mejor con un gobierno de Morena. Creo que también nos han mentido en el tema de economía, mientras haya inseguridad en el estado las empresas no se atreverán a apostar para poner su dinero en el estado. Cada vez hay más secuestros, robos a casas, falta de recurso, la canasta básica no baja y así continuamos”, finalizó.