“Siguen sin Aterrizar las Empresas en Zacatecas”

Narco y Sequía nos han Perjudicado: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, mencionó a Página 24 Zacatecas que la situación económica del estado sigue siendo muy crítica; luego de casi tres años de gobierno de David Monreal, no se ven los resultados prometidos y los programas o proyectos que tiene el gobierno estatal no se han aterrizado por lo que no ha habido empresas que lleguen al estado.

“Vemos como un ejemplo la preocupación en el campo, somos una entidad netamente campesina y hemos tenido años muy malos, ojalá este año sea bueno pero pues el campo en este momento está destrozado y no tiene apoyos, no se ha declarado la emergencia por la sequía y se ha dejado a los campesinos solos, no hay producción y los campesinos ya están desesperados”, aseguró.

El coordinador agregó que las empresas que se tenían contempladas para instalarse en Zacatecas, y así generar empleos, no han llegado y no ha funcionado que se anuncien las buenas intenciones de las empresas para instalarse ya que hasta ahí queda, en intenciones.

“Un factor que está muy latente es el narco y la inseguridad, eso ahuyenta a los empresarios para que se instalen en Zacatecas, vemos que la Secretaría de Economía no hace nada, nada más hablan diciendo que va a haber empleo, han anunciado muchas veces eso, pero al final de cuentas no lo hay.

Desgraciadamente los salarios son muy raquíticos y muy bajos a pesar de que se argumenta a nivel nacional que los salarios suben pero aquí no pasa eso, la realidad es que los patrones siguen abusando de sus empleados” señaló.

Faustino Adame apuntó que la pobreza se está agudizando en el estado y la situación se está volviendo cada vez más difícil ya que las visiones de gobierno no han permitido que el estado se desarrolle cómo los estados vecinos.

“Zacatecas debe de cambiar, el estado debe de ser de los mejores a nivel nacional ya que tenemos todo, tenemos la minería, tenemos el campo y tenemos diversos climas favorables para que el estado se levante pero pues no nos dan alternativas ni soluciones a las cosas”, remató.