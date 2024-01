“Zacatecas Continúa en los Últimos Lugares en Generación de Empleos”

Hay que Evitar que Siga la Migracion de Jóvenes a Otros Países: Turner

Por Nallely de León Montellano

Teodoro Turner Saad, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), comentó a Página 24 Zacatecas la importancia de que las autoridades gubernamentales trabajen en el diseño de estrategias para generar empleos formales en la entidad, ya que, de acuerdo a las estadísticas Zacatecas continúa en los últimos lugares en cuanto a generación de empleos formales.

Calificó como “una falacia” los datos que han publicado las autoridades estatales en torno a la generación de empleos en la entidad, debido a que las estadísticas que mencionan normalmente son empleos informales o con contratos temporales de seis meses sin derecho a las prestaciones de Ley para las y los trabajadores.

Mencionó que en los últimos meses el empleo informal ha tomado más fuerza en Zacatecas, sin embargo, esto no genera ninguna certeza a las personas que trabajan bajo dicha modalidad pues no cuentan con prestaciones que garanticen el acceso a servicios de salud, salarial, entre otros.

De igual manera, ha incrementado el número de personas emprendedoras, sin embargo, su situación no mejora mucho toda vez que el monto de sus ingresos son variables en el día a día según el giro de negocio implementado.

Por lo anterior, resaltó que es importante que el gobierno voltee a ver a las y los emprendedores de Zacatecas a través de la implementación de programas que, además de recursos, también brinden acompañamiento y seguimiento para garantizar que los negocios crezcan.

“No es nada más darles dinero, la falta de experiencia o la falta de visión empresarial pueden ser factores de fracaso; pero sí irlos guiando, hacer el estudio de mercado para saber qué demandan los zacatecanos y los turistas que vienen y qué ofertas hay qué hacer”, comentó.

Para finalizar, llamó a las autoridades estatales a generar acciones urgentes para brindar verdaderas oportunidades de empleo a la población zacatecana, principalmente a la población joven; también llamó a generar acciones para evitar que las juventudes emigren a otros estados o países en busca de mejores oportunidades.