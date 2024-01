Mi Jardín de Flores

La Traiciones y Mentiras de David a Constructores Zacatecanos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A los estudiantes no se les reprime, a los estudiantes se les abraza y se les apoya’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 14 de enero de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Comienza la Publicación de Encuestas

QUÉ LES cuento… me acaban de llegar unas encuestas de la empresa Massive Caller Whatsapp y saben quién las lidera?

-¿EL ULISES?-.

-NO-.

-¿SAÚL Monreal?-.

-TAMPOCO, quien lidera las encuestas es la señora licenciada doña Amalia García Medina, no sólo por Movimiento Ciudadano (MC), sino de todos los partidos: les muestro los gráfi cos:

POR EL PAN, PRI y PRD así van:

1.– CLAUDIA Anaya Mota: 25.5%.

2.– MIGUEL Torres Rosales: 18.7%.

3.– ADOLFO ‘Fito’ Bonilla Gómez: 16.5%

4.– CUAUHTÉMOC Calderón Galván: 10.8%.

5.– NOEMÍ Luna Ayala: 9.0%.

6.– MIGUEL Varela Pinedo: 8.6%

7.– CARLOS Peña Badillo: 5.0%

8.– INDECISOS: 5.9%.

MORENA, PT y PVEM así van:

1.– ULISES Mejía Haro: 32.5%.

2.– SAÚL Monreal Ávila: 19.0%.

3.– JOSÉ Narro Céspedes: 15.8%.

4.– GEOVANNA Bañuelos de la Torre: 9.4%.

5.– MARÍA Soledad Luévano Cantú: 7.9%.

6.– VERÓNICA Díaz Robles: 4.7%.

7.– INDECISOS: 10.7%.

MOVIMIENTO Ciudadano (MC).

1.– AMALIA García Medina: 34.9%.

2.– ARNOLDO Alfredo Rodríguez Reyes: 20.6%.

3.– ANA María ‘Nany’ Romo: 19.0%.

4.– INDECISOS: 25.5%.

“¿QUÉ LES parece?”.

-EL PUEBLO todavía se acuerda de ‘mi chaparrita de oro’, se lleva a todos al baile-.

-ES LA CARTA fuerte de Movimiento Ciudadano, debería ir en fórmula con ‘Nany’ Romo-.

-SE PONDRÍA muy interesante la elección, el joven Ulises, después de doña Amalia es el mejor califi cado-.

-Y EL Saúl ¿qué onda?-.

-ANDAN por ahí amarrando acuerdos y moviendo infl uencias para imponerlo, me dicen que tanto Ricardo como David andan en chinga tras Mario Delgado para que le dé dedazo al “Cachorro de la Corrupción”, sólo que Ulises está muy fuerte; pero además cuenta con la simpatía y el apoyo de la Dra. Claudis Sheinbaum, por eso me dicen que Saúl anda muy sacado de onda, pues Mario lo trae a vuelta y vuelta, por lo que muy probablemente pronto lo veamos de regreso a su feudo, Fresnillo, con la cola entre las patas-.

-¡ESO SERÍA muy bueno por avorazado y chapulín!-.

Aguascalientes, Blindado

DEBIDO A la violencia y la inseguridad que impera en Zacatecas y Jalisco, Aguascalientes se vio obligado a blindarse para intentar evitar que los ‘inteligentes’ y organizados narcotrafi cantes se extiendan hacia el vecino estado.

-¡AY, NO, qué vergüenza Dios de mi vida! Me dicen que en el vecino estado de Aguascalientes en cuanto ven un vehículo con placas de Zacatecas, de inmediato lo para la policía para investigar si no trae droga o el vehículo es robado-.

-LO BUENO es que allá la policía no es gandalla como acá en Zacatecas, eso sí, te detiene una patrulla y en segundos llegan cuatro cinco o más para evitar una sorpresa, allá si están bien capacitados; estaba leyendo que la policía estatal de Aguascalientes está califi cada como la segunda policía más preparada del país: allá a la mayoría de los sicarios los atrapan infraganti, gracias a las cámaras -que allá sí funcionan- rara vez se les va uno.

“HACE unos meses, un conocido ganadero fue ejecutado a balazos, pero el rostro de los asesinos fue boletinado a todo el país, y así la policía de Culiacán, Sinaloa, los ubicó y los detuvo, por lo que uniformados de Aguascalientes fueron por ellos.

EN CAMBIO aquí los narcosicarios se pitorrean de los policías porque tienen licencia para matar y nadie se atreve a detenerlos.

-POR ESO estamos como estamos, tenemos un gobernante de caricatura-.

Empresas Foráneas Harán Segundo Piso en Bulevar Metropolitano

-¿YA VIERON que dos empresas foráneas van a construir el segundo piso del bulevar Metropolitano en la capital del estado?

-SÍ EL David le volvió a fallar al pueblo, principalmente a las constructoras de Zacatecas, a pesar de que tenemos empresas muy capaces y serias, como por ejemplo la del Pepe Aguirre-.

“PARECE que fue ayer cuando el David les prometió a los constructores zacatecanos que la obra publica sería contratada con ellos:

‘SIN PRETEXTO alguno las obras públicas serán realizadas por constructores zacatecanos’, les prometió días antes de las elecciones de 2016.

Y ABUNDÓ:

‘BAJO NINGÚN pretexto se entregarán contratos de obra pública a empresas que no sean de Zacatecas y menos que se señale que por falta de capacidad económica o técnica de las constructoras locales’; luego, ya como gobernador los apapachó de palabra y les dio tacos de lengua ensalivada y ya no les refrendó la promesa.

“PERO ahora nos amanecemos que dos empresas foráneas se embolsarán, gran parte de los más de 3 mil 600 millones de pesos que, mínimo, costará el susodicho segundo piso, ¿por qué tendremos un gobernador tan rajao cómo el David?

“VAMOS a ver que dicen los arquitectos Juan Manuel Lugo Botello, vicepresidente del Colegio de Arquitectos, María Guadalupe Salazar Contreras, Geraldine Díaz Torre, y los ingenieros Luis Marcelo Delgado Ayala y Elsa Flores, quienes tanto lo apoyaron en su campaña electoral, y a quienes subrayó que ‘sin pretexto alguno las obras públicas serán realizadas por constructores zacatecanos’.

-¡DIOS DE mi vida! Otro gobernador que, como don Alejandro, resultó mentiroso-.

-Y ESO que dice adorar al Santo Niño de Atocha, ¿qué no sabrá que mentir es pecado y que engañar a la gente al pueblo es peor?-.

-DAVID vela por sus intereses, no por los del pueblo: ¿de a cómo sería el moche?-.

-PUES DE menos es el clásico diezmo-.

-¡QUÉ BARBARIDAD! “BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santīsima de Guadalupe-.