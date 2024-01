“Segundo Piso del Bulevar Debió Darse a las Empresas Zacatecanas”

Se Tomó una Decisión muy Rápida: Adán González

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente del FPLZ, Adán González Acosta, dijo a Página 24 Zacatecas que el proyecto del segundo piso del bulevar fue muy acelerado, una toma de decisión muy rápida ya que sigue habiendo muchos clarososcuros alrededor del tema. Hay gente que avala el proyecto pero también hay quienes no están de acuerdo generando controversias entre instituciones que están relacionadas en la viabilidad del proyecto.

“Yo no sé qué prisa llevan, se me hace un proyecto que se está acelerando de más, no se hizo la consulta ciudadana debida y creo que no se hicieron muchas cosas que espero que no traigan otro tipo de consecuencias. En lo personal es un proyecto muy acelerado, no sé qué intenciones se tengan con esto y no sé qué se busque, tal vez sea por lo electoral pero lo que he escuchado por parte de la ciudadanía es que no toda está de acuerdo”, señaló.

González Acosta apuntó que se habla de la transparencia y creo que la transparencia se debe crear desde la licitación del proyecto, ya se habla de una empresa que es foránea sin darle la oportunidad a los constructores zacatecanos, se sabe que se necesita el empleo en Zacatecas y que el dinero se quede en el estado.

“Siempre es lo mismo, las empresas de fuera se llevan todo y aquí vienen a hacer negocio, subcontratan a nuestras empresas pero eso no genera el movimiento necesario para el estado. No entiendo, nuevamente, por qué la obra está tan acelerada. Además creo que no se evaluó ni valoró ya que existen otras demandas sociales referentes al suministro de agua, a las vías del tren por los accidentes que han pasado y otras cuestiones más que creo que son más prioritarias que un segundo piso en el bulevar, hay muchos proyectos que se han estado demandando y se les han dado muchas largas”, remató.