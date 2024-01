Mi Jardín de Flores

‘A quienes dudan, a quienes nos escuchan con escepticismo, les decimos que vamos por la ruta correcta de la transformación, construyendo un Zacatecas de paz, de bienestar y de progreso’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 15 de enero de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Vinieron por “La Diabla”

“SI ALGUIEN creía que el blindaje de la policía de Aguascalientes en los límites de su territorio con el nuestro era una exageración, con la captura de la narca Rosa Ivett mejor conocida como ‘La Diabla’: las autoridades de Aguascalientes nos demostraron que están en lo correcto”, abre la conversación don Roberto y continúa:

“Y ES que los narcos de varios cárteles que están enraizados en Zacatecas los están invadiendo, lo que provoca que su guerra intestina la extiendan al vecino estado y también allá se maten, como lo hizo ‘La Diabla’, lo que llevó a su detención después de investigar su residencia acá en Zacatecas.

“AFORTUNADAMENTE para ellos -y para nosotros porque nos libraron de una lacra-, mediante una investigación identifi – caron a ‘La Diabla’ y vinieron por la multihomicida mujer, que extendió hasta allá la venta de droga y ejecutaba a competidores-.

-YA QUE la detuvieron -toma la palabra doña Petra-, deberían de sacarle la sopa para saber qué autoridades de aquí de Zacatecas la estaban protegiendo, porque tenía mucho tiempo gozando de impunidad-.

-¡DIOS DE mi Vida!, ahora ya está las mujeres trabajan como sicarias, ¿cuántas más habrá en Zacatecas como ¿’doña Diabla’?-.

-ES UN hecho que la demoniaca mujer no actuó sola, por eso la nota que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dice que ‘continúan con las diligencias ministeriales para obtener ordenes de aprehensión por hechos de alto impacto en los que participó ‘La Diabla’’.

“HABRÁ que estar pendientes de este caso, que puede sacar a la luz pública, el peligroso y descarado amasiato que existe entre narcos y autoridades del gobierno de David Monreal… ¿La Diabla no tendrá que ver nada con el ‘Chamuco’ Ricardo Monreal?

–PUES EN UN descuido y sí … por algo le pusieron ‘La Diabla’, jiarjiarjiar… -.

-UNA COSA es cierta: el David debería de enviar a Aguascalientes al francés Cristian Paul Camacho Camacho Osnaya, fi scal general de Justicia del Estado, y al Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, a que les den unos cursos intensivos sobre seguridad pública, a ver si así se ponen las pilas porque se nota que están muy quedados y que, como el David, se levantan muy tarde-.

Ven con Desconfianza la Obra del Segundo Piso

-ES MUCHÍSIMA la gente que cree que el segundo piso del bulevar Metropolitano en la capital del estado apesta a corrupción y que por eso la decisión de construirlo fue muy acelerada y nada consensuada por sus ‘claroscuros’, como también lo dice Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ):

‘YO NO SÉ qué prisa llevan, se me hace un proyecto que se está acelerando de más, no se hizo la consulta ciudadana debida y creo que no se hicieron muchas cosas que espero que no traigan otro tipo de consecuencias. En lo personal es un proyecto muy acelerado, no sé qué intenciones se tengan con esto y no sé qué se busque, tal vez sea por lo electoral pero lo que he escuchado por parte de la ciudadanía es que no toda está de acuerdo’.

-PERO A este gobierno lo que menos le importa es la ciudadanía, porque es una administración arbitraria como pocas en la historia de Zacatecas que lo que menos tiene es escuchar la voz de la ciudadanía; es de corruptos que vayan a emplear más de 3 mil 600 millones de pesos en una obra que traerá muchos perjuicios a los zacatecanos, sobre todo a las familias cercanas a la zona así como a los comerciantes que verán menguadas sus ventas-.

-YO RECUERDO que en el gobierno de Amalita ella intentó construir ese bulevar y fue el ‘Monris’ el que inició una campaña en contra para evitar su construcción-.

-ES QUE, además de buena gobernadora, Amalia sí sabía escuchar a la gente, pero no sólo al ciudadano sino a organizaciones civiles y gubernamentales que, sospechosamente, hoy permanecen calladas para no sufrir represiones, porque David es un político chicharronero, que utiliza su poder político, social y económico para salirse con la suya, valiéndole gorro si el estado y la ciudadanía salen perjudicados porque como ‘Luis XIV de Francia, el Estado es él’.

“EN ESTA obra, ni siquiera David volteó a ver a las empresas locales, sino a las foráneas que se llevarán las utilidades del pastel a sus estados, porque el rajón del gobernador incumplió su palabra de que ‘en su gobierno la obra pública sería para empresas zacatecanas, para que el dinero se quedara en el estado’.

“POR ESO, el propio Adán González dijo que ‘siempre es lo mismo, las empresas de fuera se llevan todo y aquí vienen a hacer negocio, subcontratan a nuestras empresas pero eso no genera el movimiento necesario para el estado. No entiendo, nuevamente, por qué la obra está tan acelerada. Además creo que no se evaluó ni valoró ya que existen otras demandas sociales referentes al suministro de agua, a las vías del tren por los accidentes que han pasado y otras cuestiones más que creo que son más prioritarias que un segundo piso en el bulevar, hay muchos proyectos que se han estado demandando y se les han dado muchas largas’.

-A MÍ lo que me decepciona es que seguiremos teniendo a miles de familias zacatecanas que comen una sola vez al día, pero don David presumirá una obra que, en lugar de enorgullecerlo, lo ridiculizará, pues en los países del primer mundo están derrumbando los segundos pisos porque se dieron cuenta que no eran la solución para agilizar el transito vehicular y le están apostando a la inteligencia artifi cial-.

-DEBERÍAMOS DE aprender en cabeza ajena, porque cuando nosotros vamos ellos ya vienen de regreso, en Europa están agilizando el tránsito de vehículos con semáforos inteligentes: alguien le debería de decir al David que hay un programa en Internet que se llama ‘Españoles por el Mundo’, y ahí podemos ver cosas que podrían implementarse en su gobierno, como por ejemplo la tecnifi cación del campo: en uno de esos programas vi como, con maquinaria moderna, en España hacen el ate de guayaba -.

-TECNIFICAR EL campo sería la solución para nuestros campesinos, simplemente el frijol: ya vimos que se vende a granel hasta a 50.00 pesos el kilo, mientras que al productor se lo pagan a 21.00 pesos, ¿no podría el productor empaquetarlo y venderlo en tiendas y supermercados e, incluso exportarlo?-.

-YO CREO que sí se puede y no seria sólo frijol, sino garbanzos, habas, chícharos, etcétera; por eso don Teodoro Turner Saad dice que el PIB (producto interno bruto) en Zacatecas es de apenas 0.9%, y si eso aportamos a la economía nacional ¿cómo pedirle al gobierno federal que nos aumente el Presupuesto de Egresos?

“YA VIMOS que el turismo y la inversión extranjera no viene por la inseguridad, entonces la solución inmediata sería la tecnifi cación del campo y darle valor agregado a nuestros productos, porque como dice el propio Teodoro Turner:

‘REALMENTE Zacatecas sería o es como una colonia de los estados grandes como Jalisco, la misma Ciudad de México o Monterrey. El gobierno debe hacer hincapié ante el gobierno federal para exigir mayores recursos, para eso tenemos a los legisladores federales, pero también han abandonado a Zacatecas. (Ademas) En lo local se debe de administrar bien el recurso y saber qué áreas son las prioritarias, creo que ha habido abandono a la población por parte de las autoridades locales y federales’, subrayó Teodoro Turner-.

-ZACATECAS es un estado muy rico y su gente muy emprendedora y trabajadora, no nos merecemos ser el peor estado del país, por culpa de un gobierno que ni siquiera tiene idea en dónde está sentado.

“YA ESTOY molesta, siento que mi hígado va a estallar: urge que este gobierno de golpe de timón y que esos casi 4 mil millones de pesos se utilicen en el campo: imagínense construir rastro TIF con tecnología actual y vender carne empaquetada a todo el país…

“BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.