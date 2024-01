Mi Jardín de Flores

‘¡David Ratero, Regresa mi Dinero!’

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema. ¿Qué signifi ca eso? Acceso a la educación y acceso a la salud, principalmente. Eso no signifi ca que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista. El Estado debe encargarse de que la salud pública funcione’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 16 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

“¡David Ratero, Regresa mi Dinero!”

¡DIOS DE mi Vida, qué vergüenza! Se lo gritaron por todas las calles del Centro Histórico de la capital del estado, se lo escribieron en pancartas:

‘¡DAVID RATERO, regresa mi dinero!’, refi riéndose al señor gobernador don David Monreal Ávila.

-¿Y USTED cree, madre Teresa, que el David tiene vergüenza? Naaa… ese ni siquiera la conoce, tiene una concha más grande que la del caguamo y todo se le resbala, o sea, es un auténtico desvergonzado; se la han de rayar y hasta se ríe enseñando la mazorca, es muy cínico-.

-YO, LA verdad -dice don Roberto- estoy asombrado: creí que David, sería un buen gobernador, sus discursos por ahí iban, incluso lo dijo públicamente: ‘Quiero ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas’, pero todo cambió en cuanto protestó como titular del Poder Ejecutivo-.

-PUES yo me moriría de vergüenza por esa acusación y de inmediato les pediría que una comitiva hablara conmigo para solucionar sus problemas cuanto antes, porque además no es de humanos que, teniendo tanto dinero en las arcas, no se les pague su aguinaldo y otras prestaciones.

“SI ESTO que hace el gobierno del estado, lo hiciera un particular, Conciliación y Arbitraje ya hubiera actuado y hasta embargado al patrón, pero está visto que nuestros gobernantes y demás servidores públicos puede cometer los peores delitos y no les pasa nada, son propietarios de la ley y la justicia y las utilizan según sus intereses”.

¿Dónde Enterró David, el Estado de Derecho?

-CIERTO, madre Teresa, estoy de acuerdo con usted: no hay que olvidar que Julio César Chávez Padilla, entonces presidente municipal de Guadalupe, y su esposa María de Jesús Solís Gamboa ‘Susy’, presidenta honorífica del DIF municipal, huyeron de Zacatecas cuando les giraron orden de aprehensión por el asesinato del abogado Raúl Álvarez Samaniego.

“TAMPOCO hay que olvidar que Benjamín Medrano Quezada, coordinador del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), huyó del estado cuando se le giró orden de aprehensión, por fraude de 60 millones 100 mil pesos.

“RECUERDEN QUE otro prófugo de la ley es Jeu Ramón Márquez Cereso, coordinador estatal de Protección Civil de Zacatecas, acusado de extorsión y cohecho por parte de empresarios y comerciantes a quienes exigió fuertes cantidades de dinero a cambio de otorgarles ‘documentos de certifi cación’: Jeu Ramón renunció y después desapareció.

“HUELGA decir, que estos cuatro delincuentes: dos asesinos, un defraudador y el cuarto extorsionador, son, o eran muy amigos de David Monreal.

“PERO QUÉ me dicen de uno de los hijos de David, acusado de encabezar a un grupo de impunes hijos de papi, entre éstos servidores públicos de los llamados ‘cacas grandes’, que golpearon con pies y manos al estudiante de preparatoria, Jorge Iván Ávila Correa, golpiza que le causó la muerte, crimen que causó mucha indignación a la ciudadanía zacatecana y que continua impune.

“Y MÁS, lo que podría ser la cereza del pastel: la acusación de David Monreal, en contra de su antecesor Alejandro Tello Cristerna, de robarle al erario, sólo en su último año de su gobierno ¡2 mil 900 millones de pesos!, por lo que Alex salió de Zacatecas para radicar un tiempo en el extranjero y luego fi ncar su residencia en Queretaro, en donde está ‘construyendo casitas para vender’, según le platicó el propio exgobernador al director de Zacatecas, Gerardo de Avila González”.

“ENTONCES de qué estamos hablando que no sea de asesinatos, corrupción e impunidad en estos dos años cuatro meses que tiene como gobernado David Monreal.

“Y PARA cerrar estas vainas, está la impunidad conque el narco extorsiona y asesina a comerciantes que se niegan a pagar el llamado derecho de piso y otros crímenes más:

¿DÓNDE enterró David el Estado de Derecho?

Otro Asesinato, no hay Detenidos

“EL DUEÑO de Zacatecas, David Monreal y sus achichincles, no se cansan de alardear que la violencia y la inseguridad van a la baja, sin embargo los asesinatos no ceden, y los 977 homicidios dolosos ocurridos en 2023, no son para celebrar, pues continuamos arriba de la media nacional, como el estado onceavo más peligroso de México pero, per cápita, ocupamos el tercer lugar.

“EN FIN.

“LES COMENTABA que ayer ocurrió otro asesinato: un chofer de un carro de alquiler, de los llamado de ‘plataforma’, fue cosido a balazos cuando alrededor de las 6:30 de la mañana de ayer lunes manejaba el vehículo por la calle Del Beso, colonia Ampliación la Fe, en este otrora tranquilo ‘pueblo mágico’.

“EL TRABAJADOR del volante murió desangrados y los asesinos, como siempre ocurre, huyeron del lugar con sospechosa facilidad y tranquilidad, ante la falta de vigilancia policiaca.

“OBVIO, no hubo detenidos”.

-Y COMO dijo Don Teofi lito: ‘Ni los habrá’-.

¡DIOS MÍO!, ya se me hizo tarde.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.