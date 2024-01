“Otros Estados Inseguros sí Progresan, Menos Zacatecas”

Se Deben Revisar los Factores que Impiden su Crecimiento: “Oso” Medina

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, aseguró a Página 24 Zacatecas que eso de “el año de la paz” sólo es válido cómo propósito de concentrar los esfuerzos en la construcción de la paz y no como una realidad. En ese sentido se piensa que es una meta que es una meta que todo gobierno está obligado a asumir para que los gobernados vivamos en paz.

“Hay muchas cosas por dilucidar respecto al nexo entre la economía y la inseguridad porque hay datos muy contradictorios en la vida nacional, hay emporios industriales que son más inseguros que Zacatecas y no dejan de recibir inversión. Esto da el mensaje de que la seguridad es un factor importante pero no es el único, no nos debemos autoengañar, creo que es muy importante que identifiquemos cuales son los obstáculos que está teniendo la vida económica en Zacatecas desde la política económica hasta cultural, necesitamos reflexionar a fondo y no utilizar el tema de la inseguridad como cortina que oculte a los otros factores”, apuntó.

El exlegislador agregó que con respecto a la percepción de inseguridad el estado debe prepararse para una etapa de descalificación ya que cada episodio violento que suceda va a ser deliberadamente magnificado por razones electorales. Aseguró que no fue ninguna casualidad que los candidatos del PRIAN en otros estados coincidieran en asustar a sus electores con parecerse a Zacatecas.

“Se les dijo que si votaban por Morena se iba a estar como en Zacatecas cuando pudieron haber escogido a varios estados como Guanajuato o Jalisco pero todos dijeron Zacatecas, Tere Jiménez gobierna un estado vecino de Jalisco, quien tiene el mayor número de desapariciones y en Guanajuato se tiene el mayor porcentaje de homicidios. Por eso la gente que celebra eso por razones de simpatía electorales no sabe que están utilizando a Zacatecas para construir un estereotipo, para los zacatecanos esto es terrible y por eso es importante que se sea muy preciso con la información y no se oculte dicha información”, finalizó.