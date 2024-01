“Pasando las Elecciones, en el PT Vamos por Revocación de Mandato”

David Monreal Sería el Primer Gobernador Quitado por el Pueblo: Ramírez

Por Nallely de León Montellano

“Derivado de la percepción que se tiene a causa de las cifras tan altas en secuestros, homicidios, extorsiones, nadie quisiera invertir en un estado que presenta estas dinámicas y que, lamentablemente, no hemos mejorado, aunque hemos bajado los índices, no se ha transmitido ese mensaje al exterior del estado y nadie se siente seguro”, lamentó Xerardo Ramírez Muñoz, diputado local por el Partido del Trabajo (PT).

Ante ello, subrayó a Página 24 Zacatecas, que la estrategia del actual gobierno estatal es una estrategia fallida “que no tiene pies ni cabeza”, ya que, con base en los resultados, el legislador considera que la prioridad de la autoridad no es el turismo ni el desarrollo económico de Zacatecas.

En este contexto, el diputado enfatizó en que el PT tiene serias diferencias con el partido en el poder (Morena), debido al pésimo manejo que se le está dando a la entidad, por ello, continuó, una vez que pase el actual proceso electoral, participará en promover la revocación de mandato para darle la oportunidad al pueblo de Zacatecas de decidir si el gobernador David Monreal Ávila continúa en sus funciones.

“Sería el primer gobernador que el pueblo quita de esta responsabilidad que sin duda alguna no está dando resultados, no tiene buen gabinete, y no hay una buena conducción desde Palacio”, señaló con índice de fuego.

De igual manera, Xerardo Ramírez reclamó que hasta el momento no se han visualizado buenos resultados en materia de desarrollo económico, por lo que, señaló que el actuar titular de dicha dependencia también ha dejado mucho qué desear con respecto a su trabajo.

“Estamos en la lona en cuanto a inversión extranjera, no vemos nuevas empresas llegar a Zacatecas; estamos hablando de que en (casi) tres años no hemos visto la apertura ni siquiera de franquicias nuevas en el estado, creo que eso habla de que no hay un buen trabajo de promoción y segundo que no hay un interés de parte del empresariado para invertir en una entidad como la nuestra” concluyó.