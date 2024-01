“Los Legisladores no Están Cumpliendo con su Trabajo”

No Trabajan Para Resolver los Problemas: Jorge Dávila

Por Rubén Palomo Macías

Jorge Eduardo Dávila Rangel, jubilado y derechohabiente del Issstezac, aseguró a Página 24 Zacatecas que un legislador debería centrar su atención en atender la parte legislativa y jurídica de una sociedad ya que para eso fueron elegidos, sin embargo existen diputados que estuvieron en la legislatura anterior que no han cumplido con el papel que les corresponde en diversos temas.

“En esos temas, agregamos nuestro asunto particular correspondiente al Issstezac, los diputados anteriores y los actuales no han dado atención al tema, recordemos que esto se viene generando desde que la misma ley del Issstezac ordenaba una revisión cada cuatro años y la legislatura del 2019 no atendió esa situación. Nosotros estamos en una dinámica de implementar una ley que rescate los derechos de los pensionados y jubilados”, mencionó.

Dávila Rangel dijo que los miembros del Issstezac se sienten traicionados ya que se le está dando prioridad a un tema electoral, que no debería ser prioridad para los diputados, ya que ellos están ejerciendo un cargo y deben dedicarse a cumplir con ese cargo. Agregó que es increíble que los diputados estén centrados en la grilla y no en las necesidades de la sociedad.

“Hay muchos temas que tratar en el estado, no sólo lo de la derechohabiencia del Issstezac, está el tema de seguridad, el campo, la educación y otros más que deberían estar legislando y no lo están haciendo. El ejecutivo (David Monreal Ávila) también tiene una gran parte de responsabilidad porque es el primero que se ha opuesto a una reforma y los intereses de grupos, de partidos e inclusive los intereses personales han impedido dar solución a las diversas problemáticas que existen en el estado. Claro que también estamos interesados en que se nos dé solución y no entendemos por qué no se da una reforma a la ley, esto se ha repetido desde años atrás y la actitud de los legisladores es inconcebible, eso puede cobrarles un precio político porque la ciudadanía se está dando cuenta que ningún legislador ha tomado su papel al 100%”, finalizó.