Mineros Vuelven a Manifestarse por el Pésimo Servicio del IMSS

Y Falta de Medicamentos: Carlos Pavón

Por Nallely de León Montellano

Alrededor de mil 500 agremiados al Sindicato Minero Metalúrgico se manifestaron en las instalaciones de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir mejoras en la atención médica y entrega oportuna de medicamentos.

Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico, señaló que “es inhumano el trato que les dan y nos están diciendo que una mega farmacia no tiene para distribuir medicamentos, no somos unos estúpidos no tontos; somos gentes conscientes y pensantes, necesitamos que nos den solución definitiva si no esto va a seguir hasta donde sea posible”.

El líder minero también reclamó que las clínicas adscritas al IMSS están en pésimas condiciones, además de que no abastecen las necesidades clínicas de mineros y sus familias. Aunado a ello, lamentó que la mala atención ha orillado a la empresa a canalizar a los trabajadores a hospitales particulares, además de decenas de fallecimientos de trabajadores a partir de la pandemia.

Pavón Campos resaltó que requieren fecha para la construcción de una clínica especializada de primer nivel en el municipio de Fresnillo para atención médica de mineros, y pacientes de la tercera edad quienes desde hace años atrás desvían su salario al pago de servicios médicos para atender su salud; advirtió que, de no obtener respuesta a sus demandas, radicalizarán sus protestas.

“Es una vacilada, tenemos fotografías de las filas de las farmacias donde no les surten y les surten un poco cantidad; que se quiten de simulaciones, si no pueden con el centro que renuncien, yo creo que es justo que todos exijamos un derecho que tenemos, eso es lo justo, tenemos qué exigir la mejor atención y sí la merecemos porque la pagamos”.

Durante la manifestación, el líder sindical acompañado de una comisión entró a dialogar con autoridades del IMSS para determinar las acciones posteriores a sus demandas; el resultado de la mesa de acuerdos se dará a conocer durante las próximas horas.