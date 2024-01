Mi Jardín de Flores

Zacatecas y Fresnillo, las Ciudades más peligrosas del País: INEGI

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Así ven Ciudadanos a Zacatecas y Fresnillo

‘Las empresas no quieren invertir en Zacatecas y las que están aquí no quieren ampliar la capacidad que tienen en el tema de la producción, están en la espera de ver si las cosas mejoran para ver si pueden, de alguna manera, seguir invirtiendo en su sector y seguir generando empleos en el estado; el cobro de piso es muy lastimoso’: José Guadalupe Correa Valdez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 17 de enero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Fresnillo y Zacatecas, los Municipios más Peligrosos del País

¡DIOS DE mi Vida! Hoy, hace unos minutos, recibí del INEGI la Percepción Social Sobre Inseguridad Pública por Ciudad de Interés Septiembre y Diciembre de 2023: la capital del estado bajó de 92.1% a 87.6%, y la ciudad de Fresnillo aumentó de 95.4% a 96.4%, lo que es una barbaridad, Fresnillo es la ciudad más insegura de México, y Zacatecas, la segunda más insegura.

-Y ES lo que dice la gente, no el INEGI, ellos lo que hacen es sondear a la población y la población responde-.

-PUES POR eso los turistas y los inversionistas nos hacen el feo: ¿quién a costa de su vida va a venir de visita a Zacatecas?, ¿quién va a arriesgar sus capitales en Zacatecas si predomina la violencia, la extorsión y la impunidad?-.

-¡AY, DIOS Mío! Ya se me está subiendo la presión, esta información ofi cial del INEGI me pegó duro, ¡pobre de mi Zacatecas, gobernado por un inepto!-.

-LA NOTO muy pálida, madre Teresa-.

–¡SÍ, ME siento mal!, ¿me disculpan si me retiro?

-YO LA acompaño, madre Teresa, páseme su bolsa-.

P.D. ME duele Zacatecas, todo el dio me sentí mal con tal información del INEGI, el médico me recomendó reposo y seguí sus indicaciones; son las 11:00 de la noche de hoy jueves 18 de enero, hora en que escribo estas lineas, porque no puedo fallarles a nuestros lectores. Dios me los bendiga, mañana será otro día.